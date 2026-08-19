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Αντίστροφη μέτρηση για το επετειακό Υπαίθριο Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, που ανοίγει τις πύλες του στις 28 και 29 Αυγούστου στη Γιαλιά.

Το 10ο ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ, με κεντρική θεματική το «Μεταίχμιο», παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με θεατρικές παραστάσεις, μουσική, συμμετοχικές δράσεις και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, φέρνοντας κοντά δημιουργούς διαφορετικών γενεών και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μεταξύ άλλων τις παραστάσεις «Η Επιστροφή της Ιφιγένειας», «Φλατ Παπούτσια», «Λογιών Λογιών Σκιές», «VIGIL FOR PENTHEUS: Σκέψεις πάνω στο τέλος του πολιτισμού», «Φωνή τζιαι Χώμα», «Η Κοιλιά», καθώς και τη διαδραστική εμπειρία Το μονοπάτι.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών δράσεων του φεστιβάλ, ενώ στον χώρο θα φιλοξενούνται δημιουργικές παρεμβάσεις, χειροποίητες δημιουργίες, pop-up καλλιτέχνες, tattoo artists, barber shop και άλλες παράλληλες δράσεις.

Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται το βράδυ του Σαββάτου με ένα μεγάλο Closing Party και τους USURUM, γιορτάζοντας μαζί με το κοινό μια δεκαετία θεάτρου, δημιουργίας και κοινότητας.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Μικρά tips για μια μεγάλη φεστιβαλική εμπειρία

Το Val’s Place είναι ένας υπαίθριος χώρος μέσα στη φύση, κοντά στη θάλασσα της Γιαλιάς, που φιλοξενεί φεστιβάλ, ζωντανή μουσική και φαγητό. Το φετινό ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ μετατρέπει τον χώρο σε ένα ανοιχτό σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού.

Ανάμεσα στις παραστάσεις θα συναντήσεις χειροποίητα καλλιτεχνήματα, pop up δημιουργίες, κουρείο, καλλιτένη τατούάζ, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και μικρές δημιουργικές εκπλήξεις.

Στον χώρο θα υπάρχουν γρήγορα φαγητά και κρύες μπίρες, για να απολαμβάνεις το πρόγραμμα χωρίς να απομακρύνεσαι από τη δράση.

Το Val’s Place διαθέτει δυνατότητα camping κατόπιν κράτησης. Η διαθεσιμότητα και οι ειδικές διευθετήσεις για τις ημέρες του φεστιβάλ πρέπει να επιβεβαιώνονται εκ των προτέρων με τον χώρο ή τη διοργάνωση.

Φέρε μαζί σου tο μαξιλαράκι σου, άνετα ρούχα, καπέλο, αντηλιακό και διάθεση για θέατρο μέχρι αργά.

Πού και Πότε