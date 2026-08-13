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Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η εξαγγελία για διοργάνωση μεγάλου μουσικού φεστιβάλ στο κατεχόμενο Κάστρο της Κερύνειας, με το θέμα να περνά πλέον και σε διπλωματικό επίπεδο. Πηγή από το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι το ζήτημα «τυγχάνει διπλωματικού χειρισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών», την ίδια ώρα που κόμματα ανεβάζουν τους τόνους, ζητώντας άμεσες ενέργειες και παρεμβάσεις για αποτροπή της διεθνούς προβολής και κανονικοποίησης των τετελεσμένων της κατοχής.

Πρόκειται για το φεστιβάλ NEXUS, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου στο ιστορικό Κάστρο της Κερύνειας. Οι διοργανωτές το προβάλλουν με το σύνθημα «εκεί που η ιστορία συναντά το μέλλον», επιλογή που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό λόγω τόσο του χώρου όσο και της διεθνούς εμβέλειας της εκδήλωσης.

Πίσω από τη διοργάνωση βρίσκεται ο σερβικός φορέας EXIT, σε συνεργασία με εταιρεία που δραστηριοποιείται στα κατεχόμενα και διοργανώνει μεγάλες εκδηλώσεις και φεστιβάλ.

ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ καταδικάζουν τη διοργάνωση του φεστιβάλ στην κατεχόμενη Κερύνεια, ζητώντας άμεσες κυβερνητικές και διπλωματικές παρεμβάσεις. Το ΔΗΚΟ προειδοποιεί για κανονικοποίηση των τετελεσμένων της κατοχής, ενώ το ΕΛΑΜ ζητά παρέμβαση προς τις εμπλεκόμενες κυβερνήσεις και την ΕΕ, λόγω και της συμμετοχής Ευρωπαίων καλλιτεχνών.

Η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ

Το Δημοκρατικό Κόμμα καταδικάζει την προγραμματισμένη διοργάνωση και διεθνή προβολή του φεστιβάλ NEXUS στο κατεχόμενο Κάστρο της Κερύνειας.Τέτοιες διεθνείς διοργανώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλές πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Όταν πραγματοποιούνται σε έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας που τελεί υπό τουρκική κατοχή και προβάλλονται διεθνώς με ορολογία που παραπέμπει σε χωριστή κρατική οντότητα, στέλνονται λανθασμένα μηνύματα εξοικείωσης της διεθνούς κοινής γνώμης με τα τετελεσμένα της κατοχής και στην έμμεση κανονικοποίησή τους.Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να προβεί άμεσα στις δέουσες ενέργειες και παραστάσεις όπου αυτό απαιτείται.Η κατοχή δεν καθίσταται λιγότερο παράνομη επειδή προβάλλεται μέσα από μουσική, τουρισμό ή διεθνείς διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση του ΕΛΑΜ

Καταδικάζουμε με τον πιο σκληρό τρόπο την προγραμματισμένη ψυχαγωγική εκδήλωση με την ονομασία «Nexus» στο Κάστρο της Κερύνειας, στα κατεχόμενα εδάφη μας, στη διοργάνωση της οποίας συμμετέχουν και Ευρωπαίοι.

Τέτοιες ενέργειες ωθούν στην αναγνώριση του ψευδοκράτους και στη νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής, τα οποία οι Ευρωπαίοι εταίροι μας οφείλουν πρωτίστως να καταδικάζουν.

Καλούμε το Υπουργείο Εξωτερικών να διερευνήσει άμεσα το ζήτημα και να προχωρήσει σε παρέμβαση προς τις κυβερνήσεις των εμπλεκόμενων χωρών και προς την ΕΕ.