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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λεμεσό, όταν Ελληνοκύπρια μητέρα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του το πεντάμηνο βρέφος της στο κρεβατάκι του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το βρέφος κοιμόταν στο κρεβατάκι του, στο σπίτι της οικογένειας, όταν γύρω στις 8 το βράδυ η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαφανούν από τη νεκροτομή επί της σορού, η οποία θα διενεργηθεί σε χρόνο που θα καθοριστεί αργότερα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες πληροφορίες το βρέφος δεν αντιμετώπιζε κάποιο θέμα υγείας.