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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας.
Η Κολκάτα είναι η Καλκούτα, κατά την ιστορική και επίσημη ονομασία της πρωτεύουσας της ινδικής πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης ως το 2001, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.
«Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα», είπε ο αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί καθώς δεν έχει άδεια της ιεραρχίας να κάνει δηλώσεις στον Τύπο.
Έξι άνδρες, δυο γυναίκες και παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ