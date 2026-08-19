Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο εκτενής κατάλογος όρων που θέτει το Ιράν για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ προκαλεί ερωτήματα για το πώς πρέπει να ερμηνευθεί η έντονη και νευρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Τεχεράνη, η οποία εμφανίζεται να διαθέτει σημαντικά διαπραγματευτικά περιθώρια.

Ένας σημαντικός λόγος για την ανθεκτικότητα, τη φονικότητα και τη διαπραγματευτική ισχύ του Ιράν είναι η αυξανόμενη υποστήριξη που λαμβάνει η Τεχεράνη από την Κίνα και τη Ρωσία. Οι δύο αυτές έδειξαν αδιαφορία όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025, αφήνοντας το Ιράν να υπερασπιστεί μόνο του τον εαυτό του.

Ωστόσο, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, η Ρωσία αύξησε τη βοήθειά της, παρέχοντας στο Ιράν πολύτιμη υποστήριξη σε drones και πληροφορίες, η οποία ενίσχυσε τις επιθετικές του δυνατότητες. Η Ρωσία έχει βοηθήσει την ιρανική εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, μοιραζόμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, πολύτιμες τακτικές και τεχνολογίες για drones που έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Στην πραγματικότητα, η εκτεταμένη χρήση επιθέσεων με drones από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχει αποτελέσει ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία της Τεχεράνης καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Την 1η Μαρτίου, ένα ιρανικό drone έπληξε αμερικανικό κέντρο επιχειρήσεων στο Κουβέιτ, σκοτώνοντας έξι Αμερικανούς στρατιώτες.

Ίσως ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Ρωσία φέρεται να παρείχε στο Ιράν δορυφορικές εικόνες και άλλες μορφές πληροφοριών, ώστε να διευκολύνει τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Αυτό πιθανότατα βελτίωσε την ικανότητα της Τεχεράνης να στοχεύει αμερικανικές δυνάμεις και εγκαταστάσεις υψηλής αξίας, όπως ραντάρ και κέντρα διοίκησης και ελέγχου, με drones και βαλλιστικούς πυραύλους. Στις 17 Ιουλίου, τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από ιρανική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στην Ιορδανία.

Η Κίνα, επίσης, δεν έμεινε αδρανής. Το Πεκίνο παρέχει εδώ και καιρό στην Τεχεράνη υλικά διττής χρήσης, δηλαδή είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτό είναι ίσως πιο εμφανές στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Η Κίνα έχει προμηθεύσει το Ιράν με χημικές ουσίες, όπως το υπερχλωρικό νάτριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υπερχλωρικού αμμωνίου. Το τελευταίο ελέγχεται βάσει του Καθεστώτος Ελέγχου Τεχνολογίας Πυραύλων (Missile Technology Control Regime), μιας πολυεθνικής συμφωνίας που επιδιώκει να περιορίσει τη διάδοση πυραυλικής τεχνολογίας. Το υπερχλωρικό αμμώνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους κινητήρες πυραύλων στερεού προωθητικού που τροφοδοτούν τους περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι αποστολές ήταν συνεχείς. Τον Ιανουάριο του 2025, δύο ιρανικά φορτηγά πλοία αναχώρησαν από την Κίνα μεταφέροντας περισσότερους από 1.000 τόνους υπερχλωρικού νατρίου. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, η Τεχεράνη είχε υποβάλει νέα παραγγελία υπερχλωρικού αμμωνίου μέσω εταιρείας χαρτοφυλακίου με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Στις 29 Απριλίου 2025, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε ιρανικές και κινεζικές οντότητες για την προμήθεια συστατικών προωθητικού πυραύλων στο Ιράν, αναφέροντας ότι το δίκτυο «διευκόλυνε την προμήθεια υπερχλωρικού νατρίου» από την Κίνα προς το Ιράν.

Η βοήθεια συνεχίστηκε και μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές πληροφοριών, η Κίνα έστειλε περίπου 2.000 τόνους υπερχλωρικού νατρίου σε αρκετές αποστολές, οι οποίες άρχισαν να φτάνουν στις 29 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, καθώς η Τεχεράνη προσπαθούσε να ανασυγκροτήσει τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων της. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του φετινού πολέμου, οι κινεζικές αποστολές χημικών προς το Ιράν φαίνεται να συνεχίστηκαν, με δύο πλοία που θεωρείται ότι μετέφεραν υπερχλωρικό νάτριο να φτάνουν στο Ιράν τον Μάρτιο, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας.

Όμως η υποστήριξη της Κίνας προς την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την περιοχή δεν περιορίζεται στη βοήθεια για την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων. Το 2024, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) απέκτησαν έναν κινεζικό δορυφόρο παρακολούθησης που είχε προηγουμένως εκτοξευθεί από την Κίνα, τον οποίο η Τεχεράνη φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει για τη στοχοποίηση αμερικανικών δυνάμεων.

Εάν η Ουάσινγκτον αγνοήσει αυτές τις ενέργειες της Ρωσίας και της Κίνας, το καθεστώς της Τεχεράνης θα συνεχίσει να γίνεται πιο ανθεκτικό και φονικό. Αυτό είναι πιθανό να ασκήσει πρόσθετη πίεση στα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών, να επιδεινώσει τα προβλήματα στο Στενό του Ορμούζ και ενδεχομένως να προκαλέσει περισσότερες αμερικανικές απώλειες σε μια μελλοντική σύγκρουση.

Μια αδύναμη αντίδραση από την Ουάσινγκτον θα ενθαρρύνει την παροχή πρόσθετης βοήθειας προς το Ιράν, καθώς αυτό επιδιώκει να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό του και την αμυντική βιομηχανική του βάση. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παράδοση εκατοντάδων κινεζικής κατασκευής αντιαεροπορικών συστημάτων QW-12 και FN-16, τα οποία εκτοξεύονται από τον ώμο.

Για να τιμωρήσουν, να εμποδίσουν και να αποτρέψουν την Κίνα και τη Ρωσία από το να στηρίζουν το Ιράν, η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να λάβουν αποφασιστικά μέτρα. Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν την αύξηση της υποστήριξης σε επίπεδο πληροφοριών και πυρομαχικών προς τα επιθετικά πλήγματα της Ουκρανίας, καθώς και την επιβολή κυρώσεων στο Πεκίνο εάν παρέχει στο Ιράν οπλικά συστήματα ή σημαντικά στρατιωτικά εξαρτήματα. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα πρέπει επίσης να αναχαιτίζουν τις κινεζικές αποστολές χημικών που ενισχύουν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Τέλος, το Κογκρέσο θα πρέπει να απαιτεί ετήσια έκθεση από την κοινότητα πληροφοριών, η οποία θα καταγράφει λεπτομερώς την υποστήριξη διττής χρήσης που παρέχει το Πεκίνο στο Ιράν και θα μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με τους εταίρους των ΗΠΑ.

skai.gr