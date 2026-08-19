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Παρά την εκπνοή, στις 20 Αυγούστου, της προθεσμίας για εξόφληση των νέων φορολογικών οφειλών ύψους €1 εκατ. που δημιούργησαν ποδοσφαιρικά σωματεία/εταιρείες της Α΄ Κατηγορίας, κάποια από αυτά δεν φαίνεται πως θα είναι συνεπή.

Και αυτό, παρόλο που κατέβαλαν μέρος των επιπρόσθετων φορολογικών οφειλών στο Τμήμα Φορολογίας, δίνοντας ουσιαστικά έναντι, καθώς ορισμένα δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν το συνολικό ποσό των οφειλών μέχρι την Πέμπτη 20 Αυγούστου.

Τα περισσότερα νέα χρέη δημιούργησαν ο ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση, ο Απόλλωνας και η ΑΕΛ, από τον Μάιο και μετά, αφού προηγουμένως είχαν λάβει τις σχετικές βεβαιώσεις από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) ότι πληρούν τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ, ώστε να συμμετέχουν κανονικά στο κυπριακό πρωτάθλημα, καθώς και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι νέες οφειλές αφορούν τον ΦΠΑ και τον Φόρο Εισοδήματος. Όπως πληροφορείται ο «Φ», πέραν των συγκεκριμένων σωματείων, νέα φορολογικά χρέη δημιούργησαν και κάποιες άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες, ωστόσο πρόκειται για πολύ μικρά ποσά.



Έδωσαν τα μισά

Αρμόδια πηγή ανέφερε πως οι ποδοσφαιρικές εταιρείες έχουν καταβάλει στο Τμήμα Φορολογίας γύρω στο 50% του ποσού των νέων οφειλών, ζητώντας παράλληλα πίστωση μερικών εβδομάδων για να καταβάλουν το υπόλοιπο των χρεών.

Συγκεκριμένα, τον επιπρόσθετο χρόνο τον ζήτησαν προκειμένου να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους και να είναι έτοιμες για την πρώτη αγωνιστική του κυπριακού πρωταθλήματος, στις 28 Αυγούστου.

Ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, εξετάζει το αίτημα των ποδοσφαιρικών σωματείων/εταιρειών και δεν αποκλείεται να τους παραχωρήσει επιπρόσθετο χρόνο μερικών εβδομάδων, το αργότερο μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, για να καταβάλουν και το υπόλοιπο ποσό των οφειλών.

Όπως μας λέχθηκε, στόχος του Τμήματος Φορολογίας είναι η είσπραξη των φορολογικών οφειλών και όχι το κλείσιμο των ποδοσφαιρικών σωματείων.

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους ο Έφορος πιθανόν να συναινέσει στην παραχώρηση παράτασης στα σωματεία είναι το γεγονός ότι είναι συνεπή με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο σχέδιο αποπληρωμής των παλαιών φορολογικών οφειλών με δόσεις.

Όπως πληροφορούμαστε, μετά την επανένταξη πέρσι των τεσσάρων σωματείων, δηλαδή του ΑΠΟΕΛ, του Απόλλωνα, της Ανόρθωσης και της ΑΕΛ, στο σχέδιο αποπληρωμής των παλαιών χρεών, καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις τους.

Διαβεβαιώσεις πως θα συμμορφωθούν

Από την πλευρά τους, οι ποδοσφαιρικές εταιρείες έχουν διαμηνύσει στον Έφορο πως, στην περίπτωση που τους δοθεί επιπρόσθετος χρόνος, θα τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα.

Υπενθυμίζεται πως, στην αυστηρή επιστολή που τους είχε αποστείλει τον περασμένο Ιούλιο, ο Έφορος Φορολογίας προειδοποιούσε πως, εάν μέχρι τις 20 Αυγούστου δεν εξοφλούσαν τις οφειλές τους, τότε το Τμήμα θα ενεργοποιούσε το εισπρακτικό μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα στα ποδοσφαιρικά σωματεία/εταιρείες, καθώς δεν θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές των ομάδων τους.

Πέραν της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών, το Τμήμα Φορολογίας μπορεί να εφαρμόσει και άλλα εισπρακτικά μέτρα, όπως η τοποθέτηση ΜΕΜΟ στην ακίνητη περιουσία και η σφράγιση των υποστατικών των οφειλετών.



Δεν θα κάνει εκπτώσεις ο Φόρος

Πάντως, την περασμένη εβδομάδα ο Έφορος Φορολογίας είχε μεταβεί στην ΚΟΠ και παρέστη στη συνεδρία της Ομοσπονδίας, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι όλων των ποδοσφαιρικών εταιρειών/σωματείων.

Ο Σωτήρης Μαρκίδης επανέλαβε στα σωματεία πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί να επαναληφθεί το σκηνικό των προηγούμενων χρόνων, όταν οι ομάδες είχαν συσσωρεύσει φορολογικές οφειλές που είχαν ξεπεράσει τα €30 εκατ.

Επιπρόσθετα, τους διεμήνυσε πως δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις τόσο στο σχέδιο αποπληρωμής των παλαιών φορολογικών οφειλών όσο και στα νέα χρέη που δημιούργησαν προς το Τμήμα.

Παράλληλα, τους κάλεσε να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος, καθώς η νομοθεσία είναι πλέον αυστηρή.

Περιμένει απάντηση το Υπουργείο Εργασίας



Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εργασίας αναμένει τις τελικές αποφάσεις των 12 ποδοσφαιρικών εταιρειών που έχουν οφειλές €9,5 εκατ. προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Να σημειωθεί πως τις μεγαλύτερες οφειλές προς το ΤΚΑ έχουν πέντε σωματεία, τα οποία οφείλουν €9,32 εκατ. και, όπως φαίνεται, πρόκειται για τα ίδια που δημιούργησαν χρέη και προς το Τμήμα Φορολογίας.

Οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου για να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Οι Αρχές θεωρούν πως, εάν τα σωματεία αξιοποιήσουν το νέο σχέδιο, θα καταφέρουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς το ΤΚΑ μέσω μηνιαίων δόσεων. Αυτό θα ανακουφίσει και τα διοικητικά στελέχη, καθώς κάποια από αυτά έχουν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Μέχρι στιγμής, στο σχέδιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΤΚΑ έχουν ενταχθεί δύο ομάδες. Η μία συμμετείχε στη ρύθμιση από τον προηγούμενο σχεδιασμό, ενώ, με το νέο σχέδιο, έχει υποβάλει αίτηση ακόμη ένα σωματείο.