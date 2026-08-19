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Κόκκινη κάρτα στη διαπλάτυνση και εγγραφή του δρόμου μήκους 2,5 χιλιομέτρων, που συνδέει την κοινότητα Φτερικούδι με το Ιερό Ησυχαστήριο του Οσίου Αββακούμ της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού στην επαρχία Λευκωσίας, έβαλε η Περιβαλλοντική Αρχή. Σε Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) του Τμήματος Περιβάλλοντος, η οποία ολοκληρώθηκε αυτό τον μήνα, υπογραμμίζεται πως το αίτημα για διεύρυνση του υφιστάμενου δρόμου από τα 3,5 – 4,5 μέτρα στα 5,5 μέτρα απορρίπτεται κατά το μεγαλύτερο τμήμα του και εγκρίνεται αποκλειστικά και μόνο το τμήμα που εμπίπτει εντός της καθορισμένης οικιστικής ζώνης της κοινότητας.

Η απόφαση αυτή έρχεται να βάλει φρένο σε μια μακρά πορεία αυθαίρετων επεμβάσεων, αφού, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι επεκτάσεις και ο χώρος στάθμευσης της Μονής Οσίου Αββακούμ κατασκευάστηκαν από το 2020 κι έπειτα χωρίς τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες, χωρίς άδειες οικοδομής και χωρίς καμία απολύτως περιβαλλοντική αξιολόγηση, παρά το γεγονός ότι εφάπτονται και εμπίπτουν σε ευαίσθητες περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φτερικουδιού αφορά την αδειοδότηση και υλοποίηση του έργου εγγραφής και διαπλάτυνσης υφιστάμενου μη εγγεγραμμένου δρόμου ο οποίος συνδέει την κοινότητα με την Μονή και ο οποίος έχει αυξημένη χρήση κατά την λειτουργία της, κυρίως από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, συνεκτιμώντας τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, τα Διαχειριστικά Σχέδια και τις τοποθετήσεις των μελών της Ad-Hoc Επιτροπής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έργο αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα και τους στόχους διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών.

Συγκεκριμένα, η όδευση του δρόμου επηρεάζει άμεσα την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) Φουντουκοδάση Πιτσιλιάς, ενώ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής μόλις 10 μέτρα βόρεια από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Βουνοκορφές Μαδαρής – Παπούτσας και 1.400 μέτρα από την ΕΖΔ Μαδαρή – Παπούτσα.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Μονή Αββακουμ αποτελεί μια μη αδειοδοτημένη ανάπτυξη, για την οποία δεν είχαν προηγηθεί οι νενομισμένες διαδικασίες για περιβαλλοντική αξιολόγηση, αλλά και δεδομένου ότι κατά τη λειτουργία της ήδη προκαλεί οχληρία, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας και χρήσης του δρόμου, κρίνεται από την Περιβαλλοντική Αρχή ότι η εγγραφή και διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου, ο οποίος συνδέει την κοινότητα με την Μονή του Οσίου Αββακούμ, αναμένεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ και τη ΖΕΠ. Ως εκ τούτου, συστήνεται από την Περιβαλλοντική Αρχή όπως εγγραφεί μόνο το τμήμα του δρόμου το οποίο εμπίπτει εντός οικιστικής ζώνης.

Όπως επισημάνθηκε, η εκτός σχεδίου δόμηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την κυπριακή ύπαιθρο και το Δίκτυο Natura 2000. Η απόφαση της Αρχής να περιορίσει τις εργασίες αποκλειστικά στην οικιστική ζώνη διασφαλίζει ότι οι προστατευόμενοι οικότοποι της Πιτσιλιάς δεν θα μετατραπούν σε πεδίο ανεξέλεγκτης οικοδομικής δραστηριότητας.

Για την κατασκευή του έργου εκτιμήθηκε ότι θα απαιτείτο η αποκοπή 111 δέντρων (60 αμυγδαλιές, 20 ελιές, 11 νεαρά πεύκα, 10 τρεμιθιές, 5 συκιές, 2 καρυδιές, 3 μοσφιλιές). Ιδιαίτερη ανησυχία προκλήθηκε για την απώλεια ειδών όπως οι συκιές και οι μοσφιλιές, οι οποίες αποτελούν βασική πηγή τροφής για την προστατευόμενη Αιγυπτιακή Φρουτονυχτερίδα (Rousettus aegyptiacus).

Επιπλέον, η διαπλάτυνση θα κατέστρεφε παραδοσιακές ξερολιθιές και βραχώδη πρανή, στερώντας κρίσιμα ενδιαιτήματα από το ενδημικό κυπριακό φίδι (Coluber cypriensis) και αυξάνοντας τη θνησιμότητα της ερπετοπανίδας λόγω παράσυρσης από οχήματα.