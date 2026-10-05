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Ακόμη μία σορός εντοπίστηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που συνεχίζονται ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, μετά το πρόσφατο πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα. Με τη νέα αυτή εξέλιξη, ο απολογισμός των θυμάτων της ναυτικής τραγωδίας ανήλθε στους 21 νεκρούς, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό άλλων επτά προσώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «πρωθυπουργίας», την οποία μετέδωσαν τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης το βράδυ της Δευτέρας, έχουν ήδη κινητοποιηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίηση της σορού που ανασύρθηκε.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό όλων των αγνοουμένων συνεχίζονται αδιάκοπα, εκφράζοντας παράλληλα συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων.

ΚΥΠΕ