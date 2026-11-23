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Στους 12 ανέρχονται τουλάχιστον οι νεκροί από το νέο κύμα ρωσικών επιδρομών στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές. Όπως ανακοινώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (23/11), ο αριθμός των θυμάτων από την κατάρρευση τμήματος πενταώροφης πολυκατοικίας στην πόλη Ντάιμερ αυξήθηκε στους οκτώ, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των επιθέσεων.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται ένας έφηβος και μία γυναίκα, ενώ οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό ένα επτάχρονο αγόρι. Οι επιθέσεις έπληξαν επίσης σούπερ μάρκετ και κατοικίες σε άλλες περιοχές, την ώρα που η Μόσχα συνεχίζει να στοχοποιεί τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές ενόψει του χειμώνα.

Η φονικότερη επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (21-22/11) στην πόλη Ντάιμερ, περίπου 45 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου, όπου ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πενταώροφο κτίριο κατοικιών.

Από την έκρηξη κατέρρευσε τμήμα της πολυκατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και εγκλωβίζοντας κατοίκους κάτω από τόνους συντριμμιών.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής, με πυροσβέστες και διασώστες να απομακρύνουν κομμάτια σκυροδέματος και μεταλλικά συντρίμμια από το κατεστραμμένο κτίριο.

#Ucrania Tras los bombardeos rusos a ciudades ucranianas este fin de semana; se dio un milagro en Kyiv, la capital. Un niño de 7 años, quedó enterrado vivo en su apartamento, pero fue encontrado sano y salvo después de haber pasado 14 horas bajo los escombros. pic.twitter.com/qJ3S8742Gr — Klaveec (@klaveec) November 23, 2026

Σύμφωνα με εικόνες που κατέγραψαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), καπνοί εξακολουθούσαν να αναδύονται από τα ερείπια, ενώ τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να εντοπίσουν ανθρώπους που ενδεχομένως είχαν εγκλωβιστεί.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι εντοπίστηκε ακόμη ένας νεκρός.

«Το όγδοο πτώμα άνδρα που σκοτώθηκε από τους Ρώσους στη Ντάιμερ απεγκλωβίστηκε από τους διασώστες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Dymer, Kyiv region.



Rescuers are pulling the bodies of an 18-year-old boy and a woman from the rubble of a five-storey apartment building.



11 people are still missing, including two children.



russia keeps killing Ukrainians. The world keeps watching. pic.twitter.com/K4RIFZqFgx — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) November 22, 2026

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι επιχειρήσεις αναζήτησης συνεχίζονται, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα θύματα κάτω από τα συντρίμμια.

Μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώθηκαν βρίσκονται μία γυναίκα γεννημένη το 1978 και ένας έφηβος γεννημένος το 2008, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Since this morning, a search and rescue operation has been underway in Dymer, Kyiv region. Part of a five-story apartment building has collapsed following a Russian drone attack. I thank our first responders for acting quickly: nine people have already been evacuated, and the… pic.twitter.com/zMIIEvFoBu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2026

Διασώθηκε επτάχρονο αγόρι από τα συντρίμμια

Μέσα στις εικόνες καταστροφής, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό από τα ερείπια ένα επτάχρονο αγόρι.

Τη διάσωση ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ο Τιμούρ Τκατσένκο, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Το παιδί, που σύμφωνα με τις ουκρανικές πληροφορίες ονομάζεται Νταβίντ, εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας.

Την ίδια ώρα, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής παρέμεναν κοντά στο σημείο της επίθεσης, περιμένοντας πληροφορίες για την τύχη ανθρώπων που αγνοούνταν.

Ο επίτροπος του ουκρανικού κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντμίτρο Λούμπινετς, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει στις επιθέσεις εναντίον αμάχων.

«Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να στρέφει αλλού το βλέμμα. Καταδικάστε αυτή την τρομοκρατία, διασφαλίστε ότι η Ρωσία θα λογοδοτήσει και δράστε τώρα για να σταματήσετε τους σκοτωμούς αθώων Ουκρανών», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νεκροί από πλήγμα σε σούπερ μάρκετ και κατοικία

Οι ρωσικές επιδρομές δεν περιορίστηκαν στη Ντάιμερ, καθώς καταγράφηκαν θύματα και σε άλλες περιοχές γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Στη Βίσνεβε, νοτιοδυτικά του Κιέβου, ρωσικό πλήγμα έπληξε σούπερ μάρκετ, προκαλώντας τον θάνατο ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή.

3 people have been confirmed killed in Vyshneve, Kyiv Region, where a Russian Geran drone struck the roof of a Novus supermarket while 150 to 200 people were inside.



A woman died at the scene, a man in the ambulance, and another woman at the hospital‼️



​Between 15 and 17… pic.twitter.com/UoVPSPOvdP — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 22, 2026

Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, ωστόσο νεότερη ενημέρωση των ουκρανικών αρχών ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους τρεις, ενώ ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε επίσης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που επικαλούνται ουκρανικά μέσα, οι τραυματίες από την επίθεση στο κατάστημα έφτασαν τους 15.

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε στην Μπίλα Τσέρκβα, όπου ρωσικό πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε κατοικία.

Με βάση τους νεότερους επιμέρους απολογισμούς, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στις τρεις περιοχές ανέρχεται σε τουλάχιστον 12, ενώ οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοουμένων συνεχίζονται.

Στο στόχαστρο και το δίκτυο ηλεκτροδότησης

Παράλληλα με τις επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολούθησαν να πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Σερχίι Κορέτσκι, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε υποσταθμό του συστήματος ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας ανησυχία για την επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τα πλήγματά της εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων το τελευταίο εξάμηνο, με τις ουκρανικές αρχές να προειδοποιούν ότι ο φετινός χειμώνας ενδέχεται να είναι ο δυσκολότερος από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Η συστηματική στοχοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς οι θερμοκρασίες υποχωρούν και οι ανάγκες για θέρμανση αυξάνονται.

Εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου

Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονταν στο Κίεβο ανέφεραν ότι άκουγαν τον χαρακτηριστικό βόμβο των κινητήρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και ισχυρές εκρήξεις.

Οι ήχοι των drones και των εκρήξεων ήταν αισθητοί ακόμη και στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση της νέας ρωσικής επιχείρησης.

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον στρατηγικών υποδομών.

Η προειδοποίηση Πούτιν για «πιο οδυνηρά» αντίποινα

Την περασμένη Πέμπτη (19/11), ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προαναγγείλει αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον της γέφυρας της Κριμαίας.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντούσαν με χτυπήματα «πιο οδυνηρά» από εκείνα που, όπως ανέφερε, κατάφερε «το καθεστώς του Κιέβου» στη συγκεκριμένη υποδομή.

Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή (20/11), οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, από εκείνη την επίθεση σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων επτά στην ίδια την πρωτεύουσα.

Τα νέα πλήγματα του Σαββατοκύριακου προστέθηκαν έτσι σε μια σειρά αλλεπάλληλων επιθέσεων, με τις απώλειες αμάχων να αυξάνονται και τις ουκρανικές αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών.

Η συνέχιση των επιδρομών, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις κατά του ενεργειακού δικτύου, ενισχύει την ανησυχία για την κατάσταση των αμάχων κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στη συμπλήρωση τεσσάρων ετών.

protothema.gr