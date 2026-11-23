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Αρκεί σήμερα ένα «έξυπνο» τηλέφωνο, μια δόση τεχνητής νοημοσύνης και μια αστείρευτη ανθρώπινη αφέλεια, που φαίνεται να πλεονάζει κι αυτή στους δύσκολους καιρούς μας, για να δράσουν οι σύγχρονοι επιτήδειοι και να τα αρπάζουν χοντρά από την τσέπη ανυποψίαστων πολιτών, οι οποίοι αποτελούν και την εύκολη λεία τους. Ξεπερασμένες πλέον οι μέθοδοι που κάποτε απαιτούσαν να σε συναντήσουν σ’ ένα απόμερο και σκοτεινό σοκάκι ή, έστω, να αποκτήσουν πρόσβαση στο σπίτι σου σκαρφαλώνοντας από το μπαλκόνι.

Τα αστυνομικά δελτία το τελευταίο διάστημα βρίθουν από περιστατικά διαδικτυακής απάτης. Δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένες ειδήσεις στα ψιλά των εφημερίδων και των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων. Έχουν μετατραπεί σε άλλο ένα αξεπέραστο βραχνά για τη σύγχρονη κοινωνία.

Η φαντασία των επιτηδείων εξάπτεται και καλπάζει πλέον σε ασύλληπτους ρυθμούς. Από το κλασικό πλέον μήνυμα για το δέμα που σε περιμένει μέχρι τις υποσχόμενες επενδυτικές ευκαιρίες που δήθεν σε φορτώνουν με αμύθητο πλούτο, συνοδευόμενες μάλιστα από την ένδειξη του κατεπείγοντος, τα περιστατικά στοιβάζονται σ’ έναν μακρύ κατάλογο που δεν προλαβαίνεις ούτε να αριθμήσεις. Το πρόβλημα, ωστόσο, προσλαμβάνει σοβαρότατες διαστάσεις όταν στο στόχαστρο των λογής επιτηδείων βρίσκονται οι πλέον ευάλωτες ομάδες: ηλικιωμένοι που βλέπουν τις οικονομίες μιας ζωής να εξατμίζονται εν ριπή οφθαλμού, αλλά και όλοι όσοι, στην απόγνωσή τους μπροστά στην πίεση της ακρίβειας, αναζητούν εναγωνίως ένα οικονομικό σωσίβιο.

Το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο βασανιστικό: πώς θωρακίζεται μια κοινωνία απέναντι σ’ έναν αόρατο εχθρό που υπόκειται σε τόσες μεταλλάξεις; Οι συνεχείς προτροπές, κυρίως από την Αστυνομία, για προσοχή απέναντι στις σύγχρονες παγίδες που στήνονται τόσο τεχνηέντως μπορεί να αποτελούν μια διαρκή υπενθύμιση προς τους πολίτες, ώστε να μην παραμένουν ανυποψίαστοι μπροστά στους κινδύνους αυτούς. Ωστόσο, η πραγματική θωράκιση χτίζεται με ψηφιακό αλφαβητισμό και, κυρίως, με μια υγιή καχυποψία, η οποία θα πρέπει να υψώνεται ως απροσπέλαστο τείχος προστασίας απέναντι στις ορέξεις των όποιων επιτηδείων.

Ο χρυσός, ίσως, κανόνας της ψηφιακής εποχής στην οποία ζούμε είναι ότι καμία τράπεζα, καμία υπηρεσία, κανένας κρατικός ή άλλος φορέας δεν ζητά από τους πολίτες να αποκαλύπτουν προσωπικούς κωδικούς ή κωδικούς πρόσβασης μέσω συνδέσμων που αποστέλλονται με μηνύματα

Η ευθύνη, όμως, απλώνεται και ευρύτερα. Η πολιτεία και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να επενδύσουν σε απλές και κατανοητές καμπάνιες ενημέρωσης, μακριά από δυσνόητους και πολύπλοκους όρους, αλλά και σε αυστηρότερα φίλτρα και αποτελεσματικότερα δίκτυα προστασίας.

Και ακόμα πιο πέρα. Ας εμπεδώσουμε καλύτερα την αρχή ότι στον κατά τα άλλα θαυμαστό και συναρπαστικό κόσμο του διαδικτύου, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Μπορεί απλώς να είναι ένα καλοστημένο δόλωμα. Πριν να πατούμε το όποιο «κλικ», είναι απαραίτητο σήμερα να πονηρευόμαστε…