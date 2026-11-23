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Ολοένα και ανησυχητικότερες διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από χρήστες του διαδικτύου στην επαρχία Πάφου.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των αρχών για να είναι οι λήπτες ηλεκτρονικών μηνυμάτων επιφυλακτικοί όταν τους ζητούνται προσωπικά στοιχεία και δεδομένα, καταγράφονται συνεχή περιστατικά εξαπάτησης, ακόμη και σε άτομα που λόγω επαγγελματικού ή μορφωτικού υπόβαθρου και λόγω ηλικίας δεν δικαιολογεί τέτοια κατάληξη.

Χαρακτηριστική είναι η τελευταία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος Ελληνοκύπριου, αφού σύμφωνα με την καταγγελία του στο ΤΑΕ Πάφου όχι απλώς εκτόξευσε το ποσό που άκριτα προσέφερε στους απατεώνες σε πέραν των 200 χιλιάδων ευρώ, αλλά χρειάστηκε να περάσουν και μήνες ολόκληροι για να αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά.

Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις λίγα 24ωρο μετά από άλλες καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο ΤΑΕ Πάφου από δύο γυναίκες των οποίων οι περιπτώσεις επίσης χαρακτηρίζονται από τις Αρχές ως μη αναμενόμενες να πέσουν στη φάκα απατεώνων.

Στην μια περίπτωση η γυναίκα εργαζόταν σε λογιστικό γραφείο, έχοντας δηλαδή άμεση επαφή καθημερινά με θέματα διακίνησης χρήματος και διαδικασιών που ακολουθούνται, ενώ στην άλλη περίπτωση επρόκειτο για γυναίκα νεαρής ηλικίας η οποία δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από πρόσωπο, που μιλούσε στην αγγλική γλώσσα αν και υποτίθεται ότι ήταν αστυνομικός και αναφερόταν σε δήθεν ανεξόφλητο πρόστιμο που της είχε επιβληθεί.

Τα δύο αυτά νέα συμβάντα επιτείνουν τις ανησυχίες των Αρχών για το φαινόμενο, αφού πλέον παρατηρείται, όπως επισημαίνουν αξιωματικοί της δύναμης, μια γενικευμένη εξαπάτηση των πολιτών στην Πάφο ασχέτως του πόσο εξωφρενικά ή εντελώς παράλογα ακούγονται τα όσα ισχυρίζονται οι απατεώνες.

Δυστυχώς, ανέφερε στον «Φ» αρμόδια πηγή, πλέον δεν μιλάμε μόνο για ηλικιωμένα και μη εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες άτομα που μέχρι πρότινος ήταν ο αποκλειστικός στόχος των δραστών.

Περιπτώσεις που απασχολούν την Διεύθυνση Πάφου, μέχρι πρότινος θα στοιχιματίζαμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ξεγελάσουν ούτε παιδιά του δημοτικού, για αυτό προκαλεί έκπληξη και απογοήτευση η ευκολία με την οποία ακόμη και νέοι πλέον άνθρωποι με επαγγελματική επάρκεια πέφτουν σε τέτοιες παγίδες, κατέληξε η εν λόγω πηγή.-