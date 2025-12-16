Σημαντικό βάρος στις οικονομικές απάτες εξακολουθούν να ρίχνουν οι ευρωπαϊκές αρχές, όπως προκύπτει από την κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών με τίτλο «2025 report payment fraud», με στοιχεία που αφορούν το 2024.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «η ισχυρή επαλήθευση ταυτότητας παραμένει αποτελεσματική, αλλά οι απατεώνες προσαρμόζονται». Mολονότι αυξάνονται τα θύματα της οικονομικής απάτης, εν τούτοις τα απόλυτα μεγέθη παραμένουν εξαιρετικά μικρά στο σύνολο των συναλλαγών. Αυτό δεν αλλάζει την εικόνα πως κάποιοι συμπολίτες μας στην Κύπρο αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχασαν μέρος των χρημάτων τους επειδή έπεσαν θύματα οικονομικής απάτης.

Το 2024, το ποσοστό απάτης στις πληρωμές στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο παρέμεινε σταθερό, περίπου 0,002% της συνολικής αξίας των συναλλαγών. Η συνολική αξία της απάτης αυξήθηκε σε €4,2 δισ. το 2024, από €3,5 δισ. το 2023.

Επιπλέον, η έκθεση δείχνει ότι η κατανομή των ζημιών από απάτη διέφερε ανά μέσο πληρωμής και υπήρχαν σημαντικές διαφορές σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Για το 2024, οι συνολικές ζημιές για μεταφορές πίστωσης ήταν €2,20 δισ. (αύξηση 16% σε ετήσια βάση) και για πληρωμές με κάρτα που εκδόθηκαν στην Eυρώπη ήταν €1,32 δισ. (αύξηση 29% σε ετήσια βάση).

Για τις μεταφορές πίστωσης, οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών επωμίστηκαν περίπου το 85% των συνολικών ζημιών από απάτη το 2024. Τα στατιστικά καταγράφουν για την Κύπρο πως το ύψος της απάτης σε μεταφορά πιστώσεων ήταν €2.718.844 δηλαδή ποσοστό 0,001% ενώ άλλα €2.251.185 αριθμούν οι απάτες με πλαστικό χρήμα δηλαδή ποσοστό 0,015%.

Σε όγκους συναλλαγών οι πιστώσεις για απάτες διαμορφώθηκαν σε 26.752. Στην έκθεση αναφέρεται ότι το χαμηλότερο απόλυτο επίπεδο απάτης παρατηρήθηκε στο Λιχτενστάιν (8 δόλιες συναλλαγές αξίας €174.415). Όσον αφορά τα ποσοστά απάτης, το υψηλότερο παρατηρήθηκε στη Σλοβενία ​​με 0,006% ως προς την αξία, ενώ η Λιθουανία αντιπροσώπευε το υψηλότερο ποσοστό απάτης ως προς τους όγκους (0,015%).

Ομοίως, στις άμεσες χρεώσεις παρατηρήθηκαν χαμηλά ποσοστά απάτης σε όλες σχεδόν τις χώρες, με εξαίρεση τη Σλοβακία. Στην πραγματικότητα, δεκατρείς χώρες ανέφεραν μηδενική απάτη σε αυτό το μέσο πληρωμής. Τα υψηλότερα επίπεδα απάτης αναφέρθηκαν για τη Γαλλία, με πάνω από 52.000 δόλιες συναλλαγές σε όγκο, και τη Γερμανία, συνολικού ύψους €72,2 εκατ., σε αξία.

Σε σχετικούς όρους, η Σλοβακία παρουσίασε το μεγαλύτερο ποσοστό απάτης σε όγκο (0,011%) και το υψηλότερο ποσοστό απάτης σε αξία (0,044%). Οι αναλήψεις μετρητών παρουσίασαν γενικά χαμηλά ποσοστά απάτης σε όλες τις χώρες το 2024, με ορισμένες εξαιρέσεις. Τα υψηλότερα ποσοστά απάτης σε αξία παρατηρήθηκαν στη Δανία (0,070%) και στη Γαλλία (0,033%). Αντίθετα, πολύ χαμηλά επίπεδα απάτης παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία και το Λιχτενστάιν, οι οποίες ανέφεραν και οι δύο 0,000%. Σε όγκο, τα υψηλότερα ποσοστά απάτης καταγράφηκαν στη Γαλλία (0,012%), τη Λιθουανία (0,011%) και την Εσθονία (0,002%).

Σε απόλυτους όρους, σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ 2022 και 2024, η απάτη ήταν υψηλότερη στις μεταφορές πίστωσης και στις πληρωμές με κάρτα. Το 2024, η συνολική αξία των δόλιων μεταφορών πίστωσης έφτασε τα € 2,5 δισ. που αντιπροσωπεύει αύξηση 24% σε σύγκριση με το 2023. Οι τιμές που αναφέρθηκαν για την απάτη με κάρτες δείχνουν αύξηση 4% από το 2023 έως το 2024, με κεφάλαια που κλάπηκαν χρησιμοποιώντας κάρτες που εκδόθηκαν στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο φτάνοντας συνολικά τα €1,3 δις. το 2024.

Η έκθεση αναλύει τους τύπους της απάτης με κάρτες και το μεγαλύτερο μερίδιο οφείλεται στην κλοπή στοιχείων κάρτας. Το 2024, η κλοπή στοιχείων κάρτας σε δόλιες συναλλαγές αντιπροσώπευε πάνω από το 56% της συνολικής αξίας (περίπου 65% σε όγκο).