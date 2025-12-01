Τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν σε νέους κανονισμούς που θα υποχρεώνουν τις τράπεζες και άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να προστατεύουν καλύτερα τους πελάτες τους από διαδικτυακές απάτες, κρυφές χρεώσεις και διαρροές δεδομένων, ανακοίνωσε το Κοινοβούλιο την προηγούμενη Πέμπτη.

Οι πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως για όλες τις χρεώσεις πριν από την έναρξη μιας πληρωμής. Θα πρέπει να λαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος ή τυχόν πάγιες χρεώσεις για ανάληψη μετρητών σε αυτόματες ταμειακές μηχανές, ανεξάρτητα από το ποιος τις χειρίζεται. Για να διασφαλιστεί η καλύτερη πρόσβαση σε μετρητά, ιδίως σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, τα καταστήματα λιανικής πώλησης θα μπορούν να παρέχουν αναλήψεις μετρητών έως €150 και τουλάχιστον €100 , χωρίς ο πελάτης να χρειάζεται να αγοράσει τίποτα.

Βελτίωση του ανταγωνισμού

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν να μειώσουν τα εμπόδια της αγοράς για τις «υπηρεσίες ανοιχτής τραπεζικής» (πληροφορίες λογαριασμού και υπηρεσίες έναρξης πληρωμών) και να αποτρέψουν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμών (ASPSP) (συνήθως μια τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) από το να κάνουν διακρίσεις εις βάρος τους. Οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι ανοιχτής τραπεζικής πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα λογαριασμών πληρωμών και η νομοθεσία περιλαμβάνει μια λίστα απαγορευμένων εμποδίων στην πρόσβαση σε δεδομένα. Επιπλέον, στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών θα δοθεί ένας πίνακας ελέγχου για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των δικαιωμάτων που έχουν δώσει για πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι τράπεζες θα πρέπει να παρέχουν στα ιδρύματα πληρωμών πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών χωρίς διακρίσεις. Οι κατασκευαστές κινητών συσκευών και οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών front-end (όπως εφαρμογές ή διεπαφές χρήστη) να αποθηκεύουν και να μεταφέρουν δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών, με δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους.

Προστασία πελατών

Εάν ένας Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ) δεν εφαρμόσει κατάλληλους μηχανισμούς πρόληψης απάτης, θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των ζημιών των πελατών. Οι ΠΥΠ θα πρέπει να ελέγχουν ότι το όνομα και το μοναδικό αναγνωριστικό του δικαιούχου συμφωνούν. Σε περιπτώσεις ασυμφωνιών, ο ΠΥΠ θα πρέπει να αρνηθεί την εντολή πληρωμής και να ενημερώσει τον πληρωτή. Οι ΠΥΠ θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν την ισχυρή επαλήθευση ταυτότητας του πελάτη και να διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου. Οι ευρωβουλευτές επιβεβαίωσαν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSP) πρέπει να προσφέρουν όρια δαπανών και μέτρα αποκλεισμού για τη μείωση των κινδύνων απάτης.

Εάν ένας απατεώνας ξεκινήσει ή αλλάξει μια συναλλαγή, αυτή θα θεωρηθεί ως μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή και ο PSP θα είναι υπεύθυνος για το πλήρες ποσό της απάτης. Επιπλέον, ο PSP που λαμβάνει την συναλλαγή θα πρέπει να παγώσει οποιαδήποτε συναλλαγή κρίνει ύποπτη. Για την προστασία των πελατών από απάτη πλαστοπροσωπίας, όπου ένας απατεώνας προσποιείται ότι είναι υπάλληλος του PSP και ξεγελάει τον πελάτη ώστε να εγκρίνει μια πληρωμή, ο PSP πρέπει να επιστρέψει το πλήρες ποσό, εφόσον ο πελάτης αναφέρει την απάτη στην αστυνομία και ενημερώσει τον PSP του.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες έναντι των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (PYP) που έχουν αποζημιώσει τους εξαπατημένους πελάτες, εάν ενημερωθούν για δόλιο περιεχόμενο στην πλατφόρμα τους και δεν το αφαιρέσουν. Αυτό βασίζεται και ενισχύει την προστασία που παρέχει ο Νόμος περί Ψηφιακών Υπηρεσιών . Επιπλέον, οι διαφημιστές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να δείχνουν στις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης ότι έχουν τη νόμιμη άδεια (ή την επίσημη απαλλαγή) στη σχετική χώρα να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες ή ότι διαφημίζονται για λογαριασμό κάποιου που την έχει. Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν επίσης ότι οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ανθρώπινη υποστήριξη πελατών (όχι μόνο σε chatbots) και ότι οι δημόσιοι πόροι θα πρέπει να διατεθούν για την εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τον τρόπο αποφυγής της απάτης.