Τα κίνητρα και το ενδεχόμενο ύπαρξης υποκινητή στην περίπτωση της υπόθεσης «Σάντη» παραμένουν αίολα.

Η ηγεσία της Αστυνομίας στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ξεκαθάρισε κι επισήμως το τοπίο για την αυθεντικότητα των μηνυμάτων, τα οποία κατά παραδοχή της 45χρονης ήταν χαλκευμένα. Ταυτόχρονα, καταρρίφθηκε και τυπικά το αφήγημα που δημοσιεύτηκε προεκλογικά. Ωστόσο, τα ερωτήματα παραμένουν.

Αυτά έχουν να κάνουν πρωτίστως με το κίνητρο της γυναίκας όταν προέβη στον καταρτισμό πλαστών μηνυμάτων, κάτι που, άλλωστε, ανέφερε ήδη από χθες και ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, μιλώντας στον συνάδελφο Πέτρο Αυξεντίου (philenews).

Πέραν τούτου, το προφίλ της «Σάντη», όπως σκιαγραφήθηκε από επίσημες πηγές πληροφόρησης και αδιάψευστα γεγονότα, δεν ταιριάζει με αυτό μιας γυναίκας με νομικό υπόβαθρο και γνώση ζητημάτων δικαστικής φύσεως.

Κατ΄ επέκταση προκύπτει ερώτημα πώς ήταν σε θέση η 45χρονη να γνωρίζει αύξοντες αριθμούς υποθέσεων που τέθηκαν ενώπιον Δικαστηρίων και στη βάση αυτών να καταρτίζει πλαστές συνομιλίες μέσω μηνυμάτων. Ναι μεν οι δικαστικές υποθέσεις είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου (cylaw λ.χ.), όμως, ένα πρόσωπο χωρίς κατάρτιση δεν θα μπορούσε να εντοπίσει σχετικά δεδομένα.

Είναι ενδεικτική ένα στιγμιότυπο οθόνης, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο μηνυμάτων της «Σάντη», εξασφάλισε ο «Φ» και έχει ήδη καταθέσει στην Αστυνομία μαζί με δεκάδες άλλα αρχεία (ξεπερνούν τα 150).

Παρουσιάζει τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, να είχε αποστείλει μήνυμα στον Μιχαλάκη Χριστοδούλου στις 4 Αυγούστου του 2020, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας συνομιλιών. Τη συγκεκριμένη περίοδο ο τελευταίος ήταν δικαστής του Ανωτάτου. Ο πρώτος τη τάξει αξιωματούχος της Νομικής Υπηρεσίας εμφανίζεται να λέει στον κ. Χριστοδούλου: «Καλημέρα Μιχάλη. Σε καλώ για την ποινική έφεση 66/20, αλλά μάλλον βρίσκεσαι ήδη… (σ.σ. διακόπτεται το μήνυμα)».

Πράγματι, κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία απασχόλησε το Ανώτατο Δικαστήριο (δευτεροβάθμια δικαιοσύνη) η υπόθεση 66/20. Στην τριμελή σύνθεση του εν λόγω δικαστικού Σώματος συμμετείχε και ο κ. Χριστοδούλου.

Βέβαια, η Έφεση ήταν άνευ αντικειμένου. Το ύποπτο πρόσωπο για αδίκημα προσέφυγε δικαστικώς για να ακυρώσει διάταγμα προσωποκράτησης σε βάρος του. Ωστόσο, από τη στιγμή που ακολούθησε η έκδοση νέου διατάγματος για προσωποκράτησή του, η διαδικασία στις 4/8/20 κατέστη άνευ αντικειμένου.

Στην απόφαση καταγράφεται: «Έχει, μέσα από τη νομολογία, διασαφηνιστεί ότι υπό το πρίσμα των γεγονότων, της εκπνοής δηλαδή του διατάγματος κράτησης και της έκδοσης νέου μεταγενέστερα, το οποίο δεν έχει αμφισβητηθεί, η έφεση έχει απωλέσει το αντικείμενό της».

Με δεδομένο ότι η 45χρονη έχει αναφέρει ότι όλα τα μηνύματα είναι προϊόν χάλκευσης, προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν θα μπορούσε χωρίς καθοδήγηση να δημιουργήσει πλαστά μηνύματα με περιεχόμενο, όπως και το πιο πάνω, χωρίς καθοδήγηση. Είναι ενδεικτικό ότι ο κ. Αιμιλιανίδης μιλώντας χθες στην ιστοσελίδα του Ομίλου μας, διερωτήθηκε: «Ποιος έδινε στη ‘Σάντη’ αριθμούς δικαστικών υποθέσεων και πώς έμαθε να τους χρησιμοποιεί; Είναι ερωτήματα τα οποία χρήζουν απάντησης».

Καλά ενημερωμένη πηγή που μας μίλησε, υπέδειξε ότι πλέον η Αστυνομία θα λάβει ανακριτικές καταθέσεις σε σχέση με τα μηνύματα που παραδέχθηκε ότι πλαστογράφησε η γυναίκα και κατ΄ επέκταση «ενδεχομένως από την ποινική αυτή διαδικασία να πέσει φως και σε ό,τι αφορά το ζήτημα κινήτρων ή ενδεχόμενης υποκίνησής της».