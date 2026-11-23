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Με την αρχή να έχει ήδη γίνει από την κοινότητα της Πάχνας, όπου έχει προχωρήσει η τοποθέτηση των ζώων-δεικτών, ο οδικός χάρτης επαναδραστηριοποίησης των κτηνοτροφικών υποστατικών που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό τίθεται σε εφαρμογή από το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ουσιαστικά πλέον παρέχεται η δυνατότητα μεταξύ των εκμεταλλεύσεων μετακίνησης ζώων προκειμένου να καταστεί εφικτή η διακίνηση τους σε υπό επαναδραστηριοποίηση μονάδες για σκοπούς διερεύνησης της απουσίας ζωντανού ενεργού ιού, στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεκκίνησης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Η επόμενη φάση στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

>> Πρώτον, στην ασφαλή επαναδραστηριοποίηση και ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων.

>> Δεύτερον, στην ολοκλήρωση των αποζημιώσεων και της οικονομικής στήριξης των πληγέντων, περιλαμβανομένης της στήριξης για την απώλεια εισοδήματος.

>> Τρίτον, στη συνέχιση της υγειονομικής θωράκισης του ζωικού πληθυσμού, μέσω των εμβολιασμών και της συνέχισης της λήψης μέτρων βιοασφάλειας.

Η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου αποτελεί ουσιαστικό μέρος της επόμενης ημέρας και δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση όσων χάθηκαν. Στόχος είναι η επανεκκίνηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας να γίνει οργανωμένα, με ενισχυμένη βιοασφάλεια και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των εκμεταλλεύσεων, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην παραγωγή και ο κλάδος να επανέλθει σε μια πιο βιώσιμη βάση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας, Χρίστου Σενέκη, ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Γεωργίας, η διαδικασία επανεκκίνησης επεκτείνεται άμεσα σε Ορόκλινη, Λειβάδια και Τρούλλους, περιοχές όπου οι εκκρεμότητες καθαρισμού και απολύμανσης έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα του οδικού χάρτη επαναδραστηριοποίησης, η Ορόκλινη δρομολογείται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου συγκεκριμένα γύρω στις 24/11/2026, ενώ τα Λειβάδια αναμένεται να ακολουθήσουν στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Στην περίπτωση των Τρούλλων, η πορεία επαναδραστηριοποίησης συνδέεται άμεσα και επηρεάζεται από τα δεδομένα της Ορόκλινης.

Η επανεκκίνηση των μονάδων δεν αφήνεται στην τύχη της, καθώς διέπεται από αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα και όρους βιοασφάλειας που θέτουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, η ανασύσταση του πληθυσμού σε μια πληγείσα εγκατάσταση επιτρέπεται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί ο τελικός καθαρισμός και απολύμανση, με επιβεβαίωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Έντυπο ΣΕΑ 18) και η μονάδα παραμείνει κενή για τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της απολύμανσης. Ακολούθως, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διαχείρισης κοπριάς και ζωοτροφών, όπως η θερμική επεξεργασία της κοπριάς κάτω από πλαστικό για τουλάχιστον 42 ημέρες όπου απαιτείται.

Αμέσως μετά αρχίζει η τοποθέτηση αρχικά ζώα-δείκτες, κατά προτίμηση νεαρά, ανεμβολίαστα ζώα 3 έως 5 μηνών σε όλους τους επιδημιολογικούς χώρους, τα οποία υποβάλλονται προηγουμένως σε εργαστηριακό έλεγχο με αρνητικά αποτελέσματα.

Υγειονομικοί λειτουργοί επισκέπτονται τις μονάδες 21 έως 30 ημέρες μετά την εισαγωγή των ζώων-δεικτών για νέους κλινικούς και εργαστηριακούς ελέγχους, προτού επιτραπεί η εισαγωγή υπόλοιπου ζωικού κεφαλαίου από ασφαλείς εκμεταλλεύσεις.

Αναμένεται η μετακίνηση της μολυσμένης μονάδας με παχύουρα

Η απόφαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να εξαιρέσουν από θανάτωση τελικά την εκτροφή των 405 μολυσμένων παχύουρων προβάτων στη Δρομολαξιά, εφαρμόζοντας τις δυνατότητες που παρέχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθυστερεί την επαναδραστηριοποίηση των 36 γειτονικών μονάδων που πλήγηκαν από τον αφθώδη πυρετό και βρίσκονται σε διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και τις εκτροφές που παραμένουν αρνητικές στη νόσο. Η περιοχή της Δρομολαξιάς δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα παγκύπρια όπου μολύνθηκαν 37 από τις 126 μονάδες παγκύπρια. Για να προχωρήσει η επαναδραστηριοποίηση των μονάδων κάτι που εκτιμάται να γίνεται προς το τέλος του 2026, θα πρέπει προηγουμένως η μολυσμένη μονάδα με τα παχύουρα να μετακινηθεί σε άλλη περιοχή ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης άλλων μονάδων. Σημειώνεται ότι εκκρεμότητα υπάρχει και για άλλες έξι μονάδες για τις οποίες αναμένεται νέα δειγματοληψία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, καθώς και η καθαριότητα τριών μονάδων, ενώ φαίνεται πως βρέθηκε λύση και για την καταστροφή ζωοτροφών μονάδας η οποία δεν αποζημιώθηκε για τις χονδροειδείς.

126 μολυσμένες μονάδες σε 16 περιοχές παγκύπρια

Συνολικά από την έναρξη της κρίσης, καταγράφηκαν 126 μολυσμένες μονάδες παγκύπρια (14 βοοειδών, 109 αιγοπροβάτων και 3 χοιροτροφικές), γεγονός που οδήγησε στη θανάτωση 53.403 αιγοπροβάτων, 3.061 βοοειδών και 24.483 χοίρων. Οι απώλειες αντιστοιχούν στο 11,9% των ενήλικων αιγοπροβάτων, στο 3,5% των βοοειδών και περίπου στο 7,8% των χοίρων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα του ενισχυτικού εμβολιασμού τρέχει με υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης, φτάνοντας το 96% παγκύπρια (97,3% στα βοοειδή και 95,8% στα αιγοπρόβατα), με την Επαρχία Αμμοχώστου να έχει ολοκληρώσει πλήρως τη διαδικασία και τις Λευκωσία-Λάρνακα να κινούνται άνω του 96-98%. Ωστόσο, χαμηλότερη κρίνεται μέχρι στιγμής η ανταπόκριση στην πρώτη αναμνηστική δόση (3η δόση), ζήτημα που παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες Αρχές. Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει κονδύλι ύψους €5,1 εκατ. (€1,1 εκατ. για το 2026 και €4,0 εκατ. για το 2027) για την απρόσκοπτη προμήθεια των αναγκαίων εμβολίων.

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και ενισχύσεις συνολικού ύψους €20,26 εκατομμυρίων, εκ των οποίων €16,53 εκατομμύρια αφορούν θανατώσεις ζώων, €1,6 εκατομμύρια αφορούν καταστροφή ζωοτροφών, €778.243 έχουν καταβληθεί σε 64 περιπτώσεις καταστροφής γάλακτος και έχει επίσης καταβληθεί η πρόσθετη στήριξη 15% προς 78 επηρεαζόμενους αιγοπροβατοτρόφους, ύψους €914.588.

Κατά τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Γεωργίας, ο υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε εκτενώς και στο κεφάλαιο των αποζημιώσεων, επισημαίνοντας ότι πέραν των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί για το ζωικό κεφάλαιο, τις ζωοτροφές και το γάλα, έχει διαμορφωθεί ειδικό πλαίσιο αποζημίωσης για την απώλεια εισοδήματος των πληγέντων κτηνοτρόφων με ελάχιστη περίοδο κάλυψης τους 12 μήνες. Η καταβολή γίνεται κλιμακωτά (50% με την παραγγελία των ζώων και το υπόλοιπο 50% με την εγκατάστασή τους).

Οδικός χάρτης επαναδραστηριοποίησης