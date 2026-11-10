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Αντιμέτωπος με τα τεράστια προβλήματα που μαστίζουν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο βρέθηκε στη Βουλή ο Υπουργός Γεωργίας, Χρίστος Σενέκης, με κυριότερα το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη διαχείριση του χαλλουμιού, την κρίση του αφθώδους πυρετού και τις καταστροφές από τον περονόσπορο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αναδείχθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκη Γαβριήλ, η επιτακτική ανάγκη να τεθούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα στην υλοποίηση των κυβερνητικών μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω κατάρρευση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ο Υπουργός Γεωργίας επικέντρωσε την ενημέρωσή του σε τέσσερα κομβικά ζητήματα που απασχολούν άμεσα τον αγροτικό τομέα, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς.

Αφθώδης πυρετός και στήριξη κτηνοτρόφων

Αναφερόμενος στην κρίση του αφθώδους πυρετού, ο Υπουργός τόνισε ότι έγινε μια αποτελεσματική προσπάθεια για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Πέραν των αποζημιώσεων που έχουν ήδη καταβληθεί, διαμορφώθηκε ειδικό πλαίσιο αποζημίωσης για την απώλεια εισοδήματος των πληγέντων κτηνοτρόφων, με ελάχιστη περίοδο κάλυψης τους 12 μήνες. Παράλληλα, προχωρεί η διαβούλευση για τρία πρόσθετα σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού €10 εκατ., που αφορούν την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, τη μετεγκατάσταση μονάδων και την αποσυμφόρηση κτηνοτροφικών περιοχών.

Αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής

Αναγνωρίζοντας τις καθημερινές πιέσεις που βιώνουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, το Υπουργείο έχει ήδη προωθήσει μέτρα ύψους €2,5 εκατ. για τη στήριξη των παραγωγών σε λιπάσματα, γεωργικά εφόδια και αγροτικό πετρέλαιο. Επιπρόσθετα, εξασφαλίστηκαν €4,6 εκατ. από ευρωπαϊκούς πόρους για την άμβλυνση των επιπτώσεων από την παρατεταμένη ανομβρία.

Περονόσπορος στα αμπέλια

Για τους αμπελουργούς που επλήγησαν από τον περονόσπορο, αξιοποιήθηκε το Εθνικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων σε συνδυασμό με πρόσθετο σχέδιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με στόχο τη διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι αιτήσεις αξιολογούνται εντατικά και στόχος είναι η καταβολή των ενισχύσεων το συντομότερο δυνατό, με βάση αντικειμενικά και ενιαία κριτήρια. Όπως είπε τα κριτήρια του Εθνικού Πλαισίου (σύμπλεγμα κοινοτήτων με μέση απώλεια παραγωγής τουλάχιστον 50%) πληρούνται σε 61 κοινότητες της επαρχίας Πάφου και 6 κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας, που κηρύχθηκαν ως πληγείσες περιοχές, για συγκεκριμένες ποικιλίες.

Προστασία του χαλλουμιού ΠΟΠ

Σε σχέση με το εθνικό μας προϊόν, το χαλλούμι ΠΟΠ, διατυπώθηκε η προσήλωση στην προστασία της κατοχυρωμένης ονομασίας, στη στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας και στη διασφάλιση της εξαγωγικής του δυναμικής, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην εθνική οικονομία.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, δια του προέδρου της, επανέλαβε ότι η κατάσταση δεν επιτρέπει καθυστερήσεις και ζήτησε έμπρακτες απαντήσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των μέτρων. Από την πλευρά του, ο κ. Σενέκης διαβεβαίωσε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραμένει σταθερή προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η Κυβέρνηση εργάζεται με συνεχή διάλογο και αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της κυπριακής γεωργίας και κτηνοτροφίας.