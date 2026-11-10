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Μετά από έξι σχεδόν μήνες αναμονής και οικονομικής δοκιμασίας, ο πάτερ Χρίστος ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο βήμα για την επαναλειτουργία της κτηνοτροφικής του μονάδας στην Πάχνα, η οποία είχε επηρεαστεί από τον αφθώδη πυρετό. Πρόκειται για την πρώτη μονάδα που προχωρεί στη διαδικασία ανασύστασης του ζωικού της πληθυσμού μετά την εμφάνιση της νόσου.

Ο πάτερ Χρίστος έχει μεταβεί άπο το πρωί της Τρίτης (10/11) στην επαρχία Πάφου, συνοδευόμενος από τον αδελφότεκνό του. Εκεί θα τον αναμένουν λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Ακολούθως θα παραλάβουν 28 αρνιά, τα οποία θα μεταφερθούν στην κτηνοτροφική μονάδα στην Πάχνα.

Τα ζώα θα τοποθετηθούν στη μονάδα ως ζώα-δείκτες, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας ανασύστασης του ζωικού πληθυσμού. Μετά την άφιξή τους, θα πραγματοποιηθεί απογραφή από κτηνιατρικό λειτουργό της επαρχίας Λεμεσού, ενώ θα ακολουθήσει περίοδος παρακολούθησης και ελέγχων.

Σε διάστημα περίπου 21 με 30 ημερών αναμένεται να ληφθούν νέα δείγματα από τα ζώα, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι απαλλαγμένα από τον αφθώδη πυρετό. Εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, θα μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία ανασύστασης και να προχωρήσει σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν εντοπιστεί η νόσος, τα ζώα θα οδηγηθούν σε θανάτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο πάτερ Χρίστος εξέφρασε την ανακούφιση και τη συγκίνησή του για την εξέλιξη, καθώς, όπως ανέφερε, μετά από έξι μήνες η μονάδα του αποκτά ξανά προοπτική.

«Επιτέλους, μετά από έξι μήνες, θα επαναδραστηριοποιηθεί η μονάδα μου», ανέφερε, εκφράζοντας την ευχή με τη βοήθεια του Θεού να πάνε όλα καλά, ώστε να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια του και να εξασφαλίσει τη συντήρηση της οικογένειάς του.

Η διαδικασία ανασύστασης του ζωικού πληθυσμού πραγματοποιείται υπό αυστηρούς όρους βιοασφάλειας και κτηνιατρικής επιτήρησης, με τα πρώτα ζώα να λειτουργούν ως δείκτες για την απουσία της νόσου πριν επιτραπεί η περαιτέρω ενίσχυση του ζωικού κεφαλαίου.

Η διαδικασία ανασύστασης του πληθυσμού

Τα ζώα που προορίζονται για ανασύσταση πληθυσμού:

1) δεν προέρχονται από μονάδα η οποία υπόκειται σε περιορισμούς.

2) Αρχικά τοποθετούνται ζώα δείκτες. Αυτά τα ζώα πρέπει, όπου είναι εφικτό, να είναι ανεμβολίαστα (όπου είναι εφικτό να τοποθετηθούν νεαρά ζώα ηλικίας 3 έως 5 μηνών),να φέρουν ατομική σήμανση και πριν από την εισαγωγή τους στη μονάδα υποβάλλονται σε δειγματοληψία για εργαστηριακή εξέταση, με ευνοϊκά αποτελέσματα, προκειμένου να αποκλειστεί η παρουσία της ασθένειας.

3) Τα ζώα δείκτες τοποθετούνται σε όλους τους επιδημιολογικούς χώρους και κτίρια της μονάδας και ο αριθμός τους κυμαίνεται από 20 έως 60 ζώα (αναλόγως του μεγέθους της μονάδας).

4) Κάθε πρόσωπο το οποίο εισέρχεται ή εξέρχεται από τη μονάδα οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία είναι ευθύνη του υπεύθυνου της μονάδας να επιβλέπει την πιστή εφαρμογή τους.

5) Από την ημερομηνία τοποθέτησης των ζώων στη μονάδα, ο υπεύθυνός της, κοινοποιεί αμέσως στις ΚΥ ενημέρωση για όποια ασυνήθιστα επίπεδα θνησιμότητας ή κλινικά σημεία ή τυχόν μεταβολή των δεδομένων παραγωγής.

6) Κτηνιατρικός Λειτουργός επισκέπτεται τη μονάδα, 21 έως 30 ημέρες από την εισαγωγή των ζώων, για κλινική εξέταση και λήψη δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις.

7) Από τη στιγμή που οι εξετάσεις των δεικτών είναι αρνητικές μπορεί να τοποθετηθούν και άλλα ζώα από μονάδες που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς και έχουν εξεταστεί με αρνητικά αποτελέσματα το τελευταίο τρίμηνο έναντι του αφθώδους πυρετού.