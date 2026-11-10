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Σε απομάκρυνση αεροσκαφών από αεροπορική βάση στη Βρετανία προχώρησαν τη Δευτέρα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, έπειτα από απειλή που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, εβδομάδες αφού οι ΗΠΑ απέσυραν τα βομβαρδιστικά τους από την αεροπορική βάση της RAF στο Φέρφορντ εξαιτίας ενός επεισοδίου ασφαλείας που φέρεται να συνδεόταν με το Ιράν.

Δύο αμερικανικά αεροπλάνα ανεφοδιασμού (τάνκερ), που χρησιμοποιούσαν τη στρατιωτική βάση της RAF στο Μίλντενχολ, κατευθύνθηκαν νωρίτερα χθες στη Γερμανία, ενώ αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα άλλα αεροπλάνα ανεφοδιασμού στη βάση αυτή μεταφέρθηκαν στη Γερμανία και άλλες τοποθεσίες, αναφέρεται στο ρεπορτάζ της WSJ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ακριβής φύση της απειλής στη βάση της RAF στο Μίλντενχολ εξακολουθεί να συζητείται μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων.

«Συνήθως δεν σχολιάζουμε τη δραστηριότητα άλλων χωρών. Αεροσκάφη και άλλα στοιχεία μετακινούνται τακτικά, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Το Πεντάγωνο και η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλιο, το οποίο εστάλη εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Πέντε άνδρες συνελήφθησαν τον Σεπτέμβριο έξω από τη βάση της RAF στο Φέρφορντ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, για ένα επεισόδιο ασφαλείας, ενώ άλλοι δύο συνελήφθησαν αργότερα ως ύποπτοι ότι βοήθησαν τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το επεισόδιο αυτό, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δεν έχει διευκρινιστεί, προσέλκυσε τεράστια διεθνή προσοχή, καθώς σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει για την ασφάλεια των δυτικών κρατών ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και έκανε τις ΗΠΑ να αποσύρουν τα βομβαρδιστικά τους B-1 από την αεροπορική βάση του Φέρφορντ για λόγους ασφαλείας.

Η βάση της RAF στο Φέρφορντ χρησιμοποιούνταν από αμερικανικά βομβαρδιστικά για να πραγματοποιούν πλήγματα στο Ιράν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η δραστηριότητα στη βάση της RAF στο Φέρφορντ είναι πιθανόν να είχε γίνει σε συντονισμό με το Ιράν, κάτι που ο πρεσβευτής της Τεχεράνης στη Βρετανία αρνήθηκε.

ΑΠΕ – ΜΠΕ