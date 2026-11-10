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Ο επιχειρηματίας-βασικός μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη του εν αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, καταθέτει σήμερα στο Κακουργιοδικείο Πάφου. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας κατηγορίας, θυμίζουμε ότι νοσηλευόταν λόγω ασθενείας το προηγούμενο διάστημα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας και η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν δεδομένο ότι θα του επέτρεπε να καταθέσει. Σήμερα όμως βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Πάφου, αναμένοντας την έναρξη της δίκης για να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας.

Θυμίζουμε ότι το Κακουργιοδικείο συνεδριάζει στην Πάφο κεκλεισμένων των θυρών με κατηγορούμενο τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος. Τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου βαραίνουν πέντε κατηγορίες που αφορούν σε βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και σε χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο ίδιος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.