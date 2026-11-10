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Μπορεί το φως να βοηθήσει ανθρώπους με σοβαρή απώλεια ακοής να ξεχωρίζουν καλύτερα τους ήχους; Μια νέα πειραματική τεχνολογία επιχειρεί να πετύχει ακριβώς αυτό, αντικαθιστώντας τα ηλεκτρικά ερεθίσματα των συμβατικών κοχλιακών εμφυτευμάτων με μικροσκοπικές πηγές φωτός.

Ερευνητές του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου του Γκέτινγκεν, στη Γερμανία, παρουσίασαν αποτελέσματα που δείχνουν ότι η διέγερση του ακουστικού νεύρου με φως μπορεί να παράγει πιο διακριτά νευρικά σήματα σε σύγκριση με την ηλεκτρική διέγερση.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό EMBO Molecular Medicine.

Γιατί χρειάζεται κάτι διαφορετικό

Τα συμβατικά κοχλιακά εμφυτεύματα έχουν αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων με σοβαρή βαρηκοΐα ή κώφωση.

Μετατρέπουν τους ήχους σε ηλεκτρικά ερεθίσματα, τα οποία διεγείρουν το ακουστικό νεύρο και μεταφέρουν πληροφορίες στον εγκέφαλο.

Ωστόσο, το ηλεκτρικό ρεύμα διαχέεται μέσα στα υγρά του κοχλία, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα περισσότερες νευρικές ίνες.

Αυτό περιορίζει την ακρίβεια με την οποία διακρίνονται διαφορετικοί ήχοι και μπορεί να δυσκολεύει ιδιαίτερα την κατανόηση της ομιλίας σε περιβάλλον με θόρυβο.

Πώς λειτουργεί το εμφύτευμα φωτός

Η νέα τεχνολογία αξιοποιεί την οπτογενετική, μια μέθοδο που επιτρέπει την ενεργοποίηση κυττάρων μέσω φωτός.

Οι ερευνητές τροποποίησαν γενετικά νευρικά κύτταρα του ακουστικού συστήματος σε γερβίλους, ώστε να ανταποκρίνονται σε φωτεινά ερεθίσματα.

Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν πειραματικά κοχλιακά εμφυτεύματα με μικροσκοπικά LED.

Όταν τα LED εξέπεμπαν φως, ενεργοποιούνταν συγκεκριμένες ομάδες νευρικών κυττάρων, δημιουργώντας σήματα που μπορούσαν να καταγραφούν στον εγκέφαλο.

Το σημαντικότερο εύρημα ήταν ότι τα σήματα από διαφορετικές φωτεινές πηγές διακρίνονταν μεταξύ τους πιο καθαρά από εκείνα που προκαλούσε η ηλεκτρική διέγερση, ακόμη και όταν οι πηγές βρίσκονταν κοντά η μία στην άλλη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η μεγαλύτερη ακρίβεια θα μπορούσε μελλοντικά να επιτρέψει στα κοχλιακά εμφυτεύματα να μεταφέρουν περισσότερες διακριτές πληροφορίες για τους ήχους.

Ένας πιθανός στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση της ομιλίας μέσα σε θορυβώδες περιβάλλον, μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για πολλούς χρήστες εμφυτευμάτων.

Η τεχνολογία, ωστόσο, βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Οι ερευνητές πρέπει επίσης να εξετάσουν εάν τα φωτεινά ερεθίσματα μπορούν να μεταφέρουν σύνθετες ακουστικές πληροφορίες, όπως εκείνες της ανθρώπινης ομιλίας.