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Ως μια ιδιαίτερα χρήσιμη και εποικοδομητική συζήτηση χαρακτήρισαν οι συμμετέχοντες την χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος σε σχέση με τον δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα (Ταμεία Προνοίας). Εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις κωδικοποίησαν τις θέσεις τους γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, με τον υπουργό Εργασίας μάλιστα να χαρτογραφεί τις απόψεις κάθε πλευράς σε σχετικό πίνακα που ετοίμασε.

Την ίδια ώρα ωστόσο, διαφάνηκε ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση – όπως και στον πρώτο πυλώνα – ο Μαρίνος Μουσιούττας θα έχει δύσκολο (αν όχι δυσκολότερο) έργο να συγκεράσει τις απόψεις εργοδοτών και συντεχνιών, καθώς το ζήτημα της υποχρεωτικότητας φαίνεται να αποτελεί κόκκινη γραμμή και για τις δυο πλευρές.

Ειδικότερα, η ικανοποίηση των κοινωνικών εταίρων από την πορεία που πήρε η χθεσινή συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, εστιάζεται στο γεγονός ότι έχουν κωδικοποιηθεί οι θέσεις όλων των πλευρών και κυρίως, όπως πληροφορούμαστε, φαίνεται πως όλοι αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα του θεσμού των Ταμείων Προνοίας και της συμβολής που θα διαδραματίσουν στο κομμάτι της επάρκειας των συντάξεων.

Ο υπουργός Εργασίας δεν άνοιξε ούτε χθες τα χαρτιά του όσον αφορά στις θέσεις της κυβέρνησης στο θέμα αυτό, επιφυλασσόμενος να προχωρήσει ο πυλώνας «0» και «1» στη Βουλή και να μην προκύψει οποιαδήποτε ανατροπή.

Συνοπτικά, οι θέσεις των εργοδοτικών οργανώσεων συμπίπτουν σε αρκετά σημεία, με τις μεταξύ τους διαφορές να είναι σχετικά μικρές. Το αντίστοιχο ισχύει και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με τις διαφορές τους να μην κρίνονται ικανές να διαμορφώσουν διαφορετικά στρατόπεδα.

Οι εργοδότες, επ’ ουδενί συζητούν το κομμάτι της υποχρεωτικότητας στη συμμετοχή των Ταμείων Προνοίας, τονίζοντας ότι θα πρέπει να τεθεί σε εθελοντική βάση. Εκείνο που αναφέρεται ως … ουρά στη θέση τους, είναι πως η παραχώρηση κινήτρων και στις δυο πλευρές, με στόχο να αυξηθεί η συμμετοχή στα Ταμεία Προνοίας, σε εθελοντική πάντοτε βάση, είναι ευπρόσδεκτη και δεν θεωρείται ως σημείο διαφωνίας.

Ακριβώς αντίθετη είναι η θέση των συντεχνιών, οι οποίες βάζουν το θέμα της υποχρεωτικής συμμετοχής στην προμετωπίδα των θέσεων τους.

Δεύτερο κομβικό σημείο στο διάλογο για τον δεύτερο πυλώνα, είναι κατά πόσο θα συμπεριληφθούν στις αλλαγές της μεταρρύθμισης τα υφιστάμενα Ταμεία Προνοίας.

Οι εργοδότες σημειώνουν επί τούτου ότι από τη στιγμή που θέτουν επί τάπητος το θέμα της εθελοντικής συμμετοχής στα Ταμεία, συμπληρώνουν ότι και αυτό το κομμάτι θα πρέπει να κινηθεί στην ίδια λογική.

Έντονη από την άλλη είναι η θέση των συντεχνιών και σε αυτό το θέμα, καθώς υποστηρίζουν ότι τα υφιστάμενα Ταμεία Προνοίας, αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης και περιλαμβάνονται στις συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται σε κάθε κλάδο ή επιχείρηση.

Ως εκ τούτου, τονίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν συμπερίληψη των υφιστάμενων Ταμείων στη μεταρρύθμιση.

Η Ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή

Ένα ζήτημα, το οποίο θίχτηκε ακροθιγώς, είναι αυτό της σύστασης Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής. Αυτή τη στιγμή προηγούνται τα προαναφερθέντα ζητήματα, ωστόσο, πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, δεδομένου ότι ήδη η Κομισιόν μας έχει αναφέρει ότι ο Έφορος Ταμείων Προνοίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως Ανεξάρτητη Αρχή, καθώς ουσιαστικά υπάγεται κάτω από το Υπουργείο Εργασίας.

Τέλος, όσον αφορά στον πρώτο πυλώνα, σημειώνεται ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τόνισαν ότι υπάρχουν ακόμη θέματα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν και διαχώρισαν τη θέση τους από το νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο Εργασίας.

Για το οποίο πάντως υπάρχει ανησυχία σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα, καθότι εδώ και αρκετό καιρό παραμένει στη Νομική Υπηρεσία, την στιγμή που ακόμη εκκρεμεί η έγκριση από το Υπουργικό, η συζήτηση και ψήφιση του από τη Βουλή και τέλος η διαδικασία που πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να προχωρήσουν οι αλλαγές με τα νέα ποσά που θα παραχωρούνται στους συνταξιούχους.