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Τρία έως τέσσερα χρόνια εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των Ταμείων Προνοίας, στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών που επικαλέστηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο επιδιώκει την επιτάχυνση των διαδικασιών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Κατά τη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εργασίας παρουσίασε συγκριτικό πίνακα με τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων για τον δεύτερο πυλώνα της μεταρρύθμισης, ο οποίος αφορά τα Ταμεία Προνοίας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ανδρέας Μιλιδώνης.

Στόχος η συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Μαρίνος Μουσιούττας εξήγησε ότι ο συγκριτικός πίνακας καταρτίστηκε προκειμένου να εντοπιστούν τα σημεία σύγκλισης και οι διαφορές στις θέσεις των κοινωνικών εταίρων, ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω προώθηση της μεταρρύθμισης.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα σε δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών κομμάτων σχετικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, διευκρινίζοντας ότι η συζήτηση για τον δεύτερο πυλώνα είχε αρχίσει εδώ και καιρό σε επίπεδο τεχνικής επιτροπής.

Όπως σημείωσε, το θέμα μεταφέρθηκε στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα αφού είχε προηγηθεί σημαντική προεργασία από την τεχνική επιτροπή.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, η απόφαση για εβδομαδιαίες συνεδριάσεις αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαβουλεύσεων και στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

«Με τις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις που αποφασίσαμε να κάνουμε, θα μπορέσουμε, όσο πιο σύντομα μπορούμε να προχωρήσουμε, για να υπάρχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, το οποίο θα κωδικοποιηθεί ως μια συμφωνία, που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των όποιων νομοθετημάτων χρειάζεται να γίνουν, το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Ο Υπουργός Εργασίας υπογράμμισε την ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων για την ετοιμασία των νομοθετημάτων, με βάση τον χρόνο που θα χρειαστούν οι ειδικοί για την ολοκλήρωση της σχετικής εργασίας.

Όπως εξήγησε, αφού διαμορφωθεί το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο και εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, θα μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του δεύτερου πυλώνα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χρόνο που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή των Ταμείων Προνοίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η υλοποίηση θα χρειαστεί από τρία έως τέσσερα χρόνια, γεγονός που καθιστά σημαντική την ταχεία ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και της νομοθετικής διαδικασίας.

«Πρόθεσή μας είναι όσο πιο σύντομα μπορεί να προχωρήσει, να προχωρήσει», υπογράμμισε ο κ. Μουσιούττας, επαναβεβαιώνοντας την πρόθεση του Υπουργείου να επιταχύνει τις διαδικασίες για τον δεύτερο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

ΚΥΠΕ