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Η Jeep® και η Juventus τιμήθηκαν με το βραβείο «Best Sponsorship or Partnership» στη δεύτερη διοργάνωση των Global Football Industry Awards 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Η διάκριση αναγνωρίζει μια συνεργασία που ξεκίνησε το 2012 και έχει ανανεωθεί έως το 2028, αποτελώντας μία από τις μακροβιότερες και πιο αναγνωρίσιμες εμπορικές συνεργασίες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η συνεργασία των δύο ονομάτων έχει εξελιχθεί σημαντικά πέρα από τα όρια μιας παραδοσιακής χορηγίας στη φανέλα. Με κοινές αξίες την απόδοση, τη φιλοδοξία, και την συνεχή προσπάθεια υπέρβασης των ορίων, η Jeep και η Juventus έχουν εξελίξει την αρχική χορηγική σχέση σε μια διεθνή πλατφόρμα επικοινωνίας και συμμετοχής των φιλάθλων. Η σύνδεσή τους ενισχύεται και από την κοινή τους αναφορά στο Τορίνο, πόλη με σπουδαία ποδοσφαιρική παράδοση και ισχυρή αυτοκινητική ιστορία, όπου σχεδιάστηκαν τα SUV Jeep Avenger και Compass.

Στη διάρκεια της συνεργασίας, η Jeep έχει ενταχθεί στο οικοσύστημα της Juventus, υποστηρίζοντας τις ανδρικές και γυναικείες ομάδες πρώτης κατηγορίας, καθώς και την Juventus Next Gen. Η συνεργασία έχει ενεργοποιηθεί μέσα από διεθνείς καμπάνιες, ψηφιακό περιεχόμενο, δράσεις με ποδοσφαιριστές, εμπειρίες αγώνα και φιλοξενίας, καθώς και πρωτοβουλίες δημοσίων σχέσεων και B2B. Κατά την ίδια περίοδο, η Juventus κατέκτησε 35 τρόπαια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η φανέλα της περιόδου 2022-2023, όπου το λογότυπο Jeep απέκτησε γραφικά εμπνευσμένα από τον ηλεκτρισμό, συμβολίζοντας τη μετάβαση της μάρκας προς την ηλεκτροκίνηση. Εξίσου σημαντική υπήρξε η διεθνής περιοδεία Juventus Summer Tour powered by Jeep, η οποία μετέφερε τη συνεργασία σε αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Κίνα, η Νότια Κορέα, η Ινδονησία και η Αυστραλία.

«Η αναγνώριση αυτή τιμά τη διαχρονική συνεργασία Jeep και Juventus, η οποία από το 2012 βασίζεται σε κοινές αξίες και στη δέσμευση να εξελισσόμαστε μαζί. Η ανανέωσή της έως το 2028 επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και να δημιουργήσουμε νέους τρόπους σύνδεσης με τις κοινότητές μας», δήλωσε η Elena Cortesi, Επικεφαλής Marketing και Επικοινωνίας της Jeep Enlarged Europe.

Η συνεργασία συνέβαλε στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς της μεταξύ των φιλάθλων της Juventus, υποστηρίζοντας παράλληλα την εμπορική ανάπτυξή της στην ευρωπαϊκή αγορά. Η βράβευση αποδεικνύει πως μια μακροχρόνια αθλητική χορηγία μπορεί να διατηρεί την αξία της, όταν συνοδεύεται από δημιουργικότητα, συνέπεια και ουσιαστική σύνδεση με τους φιλάθλους.