Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Unicars παρουσιάζει μια νέα, ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση στην κυπριακή αγορά αυτοκινήτου, προσφέροντας το Škoda Kodiaq στην τιμή των €32.900. Πρόκειται για την επταθέσια έκδοση με το εξοπλιστικό πακέτο Selection, που συνδυάζει τους μεγάλους χώρους, τον σύγχρονο εξοπλισμό και την πρακτικότητα ενός οικογενειακού SUV με ένα ανταγωνιστικό οικονομικό πακέτο. Το Kodiaq αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτάσεις της Škoda στην κατηγορία των μεγάλων SUV, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και την ευελιξία της καθημερινής μετακίνησης. Με δυνατότητα φιλοξενίας επτά επιβατών και χώρο αποσκευών χωρητικότητας 845L που μπορεί να αυξηθεί στα 2105L, όταν τα όλα τα πίσω καθίσματα είναι πεσμένα, προσφέρει την απαραίτητη πρακτικότητα για ταξίδια, εκδρομές και δραστηριότητες που απαιτούν αυξημένους χώρους.

Με τιμή €32.900, επτά θέσεις, αυτόματο κιβώτιο DSG και πλούσιο εξοπλισμό, το Škoda Kodiaq φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή για όσους αναζητούν ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό SUV στην κυπριακή αγορά, χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή πρακτικότητα και την άνεση των μετακινήσεων. Η συγκεκριμένη έκδοση εξοπλίζεται με τον κινητήρα βενζίνης 1.5 TSI, ο οποίος αποδίδει 150 ίππους και συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία mild hybrid. Το σύστημα υποστηρίζει τη λειτουργία του κινητήρα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Η μετάδοση πραγματοποιείται μέσω του αυτόματου κιβωτίου DSG επτά σχέσεων, το οποίο προσφέρει ομαλές αλλαγές και διευκολύνει την οδήγηση τόσο μέσα στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο εξοπλισμός του Selection Package. Στο εσωτερικό δεσπόζει η μεγάλη οθόνη infotainment 13 ιντσών, μέσω της οποίας ο οδηγός και οι επιβάτες έχουν πρόσβαση σε προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και τεχνολογίας. Παράλληλα, ο αυτόματος κλιματισμός τριών ζωνών επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας, ενισχύοντας την άνεση όλων των επιβατών. Σημαντικό πλεονέκτημα του Kodiaq αποτελεί και ο τομέας της ασφάλειας. Το μοντέλο έχει αποσπάσει την ανώτατη διάκριση των πέντε αστέρων στις δοκιμές του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο προστασίας που προσφέρει.

Η νέα προσφορά της Unicars αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς τα αυτοκίνητα είναι ετοιμοπαράδοτα, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν το νέο τους SUV χωρίς μεγάλους χρόνους αναμονής. Επιπλέον, η εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών προσφέρει πρόσθετη σιγουριά και ασφάλεια στην αγορά. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Press office Unicars

www.unicars.com