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Πρόσφορο έδαφος βρίσκει η πρόταση νόμου με την οποία ποινικοποιείται η οργανωμένη στοχοποίηση ενός προσώπου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως και η δημοσιοποίηση προσωπικών του δεδομένων ή μελών της οικογένειας του.

Η πρόταση κατατέθηκε από την βουλευτή Φωτεινή Τσιρίδου και συζητήθηκε σήμερα ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, όπου πλην ορισμένων επιφυλάξεων από το ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες συμφωνούν με την φιλοσοφία της.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια της πρότασης, η προστασία της ιδιωτικής ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι έγνοια όλων μας και βλέπουμε όπως είναι σήμερα η κατάσταση, με την οργανωμένη παρενόχληση και εκφοβισμό, ότι πρέπει να μας απασχολήσει όλους σοβαρά.

«Βλέπουμε δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων και θα πρέπει η Βουλή να το χειριστεί. Η πρόταση ενισχύει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και πρόθεση δεν είναι να στοχοποιήσουμε κάποιους αλλά να ποινικοποιήσουμε την οργανωμένη στοχοποίηση και δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων. Με την πρόταση ξεκάθαρα δεν αγγίζουμε ούτε και στο ελάχιστο την ελευθερία της έκφρασης», ξεκαθάρισε η κ. Τσιρίδου.

Σύμφωνος με την πρόταση νόμου εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσία Ανδρέας Αριστείδου, ο οποίος ανέφερε ότι με την πρόταση διευρύνεται το πλαίσιο αδικημάτων και καλύπτει πιο σύγχρονες μορφές παρενόχλησης. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε δυο παρατηρήσεις που έχει, η πρώτη σχετικά με τους ορισμούς «μέσο τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών» και «συμπεριφορά», ώστε να είναι ξεκάθαρο για το τι συνιστά τεχνολογικό μέσο, όπως και να εξειδικευτεί περισσότερο τι αφορά η συμπεριφορά.

Ο κ. Αριστείδης αναφέρθηκε και στις προβλεπόμενες ποινές για τα νέα αδικήματα. Η διερεύνηση, πρόσθεσε, θα προϋποθέτει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα, ειδικά το ΙΡ address γι’ αυτό και οι ποινές που θα προβλέπονται θα πρέπει να είναι πέντε ετών και άνω. Τόνισε επίσης την ανάγκη να περιφρουρηθεί το δικαίωμα έκφρασης.

Σε παρατήρηση του βουλευτή Αντρέα Πασιουρτίδη αν τα αδικήματα όπως η απλή δημοσίευση μιας διεύθυνσης διαμονής ενός προσώπου θα πρέπει να κυνηγήσουμε κάποιο, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι το άρθρο προβλέπει ότι πρέπει η ανάρτηση να θέτει σε πραγματικό και σοβαρό κίνδυνο και όχι απλά να γίνεται μια αναφορά.

Ευθυγράμμιση με την πρόταση νόμου είχαμε και από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που στηρίζει τη φιλοσοφία της επιδιωκόμενης πρότασης και παρατήρησε ότι τώρα «βρισκόμαστε σε διαδικασία εναρμόνισης της Οδηγίας της ΕΕ και μεταξύ άλλων μελετούμε νομοσχέδιο για την παρενοχλητική παρακολούθηση. Με την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία επηρεάζονται 12 νομοθεσίες και η παραίνεσή μας είναι η προσπάθεια να γίνει ταυτόχρονα εφόσον καλύπτει τα ίδια θέματα».

Ο βουλευτής Μιχάλης Παρασκευά ανέφερε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, βλέπουμε ρητορική μίσους συνεχώς μέσω διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και το τι συνιστά παρενοχλητική συμπεριφορά το είδαμε να εφαρμόζεται και στο Κράτος Μαφία, όπου κατηγορείται συγκεκριμένος δημοσιογράφος για παρενόχληση. «Φοβούμαι να μην ανοίξουμε τον ασκό του Αιόλου γιατί θα στοχοποιηθούν άνθρωποι. Θα ήθελα οι Αρχές να εφαρμόζουν πραγματικά τον νόμο και όχι να κυνηγάμε απλά πρόσωπα», ανέφερε.

Ο βοηθός υπεύθυνος του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος στο Αρχηγείο Αστυνομίας Ανδρέας Αναστασιάδης αφού χαιρέτησε την πρόταση, τόνισε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από πολίτες ότι είναι θύματα μιας τέτοιας συμπεριφοράς, ενώ ζήτησε να δοθεί καλύτερος ορισμός στα υπό συζήτηση αδικήματα.

Ο αξιωματικός της Αστυνομίας συμφώνησε όπως η προβλεπόμενη ποινή να αυξηθεί στα πέντε έτη ώστε να μπορεί να εκδίδεται διάταγμα για τα IP address για να διερευνηθεί μια υπόθεση. Η ανωνυμία μέσω του VPN και το σκοτεινό διαδίκτυο απασχολεί παγκόσμια όμως πρέπει να έχουμε τα εργαλεία για να προβούμε σε εξετάσεις.

Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Καινοτομίας χαιρέτισε την πρόταση, σημειώνοντας ότι η διαμόρφωση ενός ψηφιακού περιβάλλοντος θα πρέπει να προστατεύει τους χρήστες και αναφέρθηκε στην πρόσφατη έγκριση σχεδίου προστασίας για ανήλικους χρήστες.

Οι δικηγόροι χαιρέτησαν την πρόταση νόμου και ζήτησαν να εξεταστεί και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τους ψηφιακούς πράκτορες της, γιατί θα μπορούσε κάποιος να την χρησιμοποιήσει για παράνομους σκοπούς και να υπάρχουν συνεχείς δημοσιεύσεις με τεχνολογικά μέσα. Ο εκπρόσωπος των δικηγόρων Παντελής Χριστοφίδης αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η Κυπριακή Δικαιοσύνη δεν έχει δικαιοδοσία στην google ή άλλα μέσα και παρέπεμψε στη σύναψη συμφωνιών ώστε και οι Αρχές μας νόμιμα να παίρνουν τα στοιχεία που θα προστατεύουν τους πολίτες της Δημοκρατίας.

Σε παρατήρηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Αντρέα Πασιουρτίδη αν ένα ηλεκτρονικό ΜΜΕ αρχίζει και αρθρογραφεί εναντίον ενός βουλευτή, αυτό εμπίπτει σ’ αυτή τη νομοθεσία, η κ. Τσιρίδου ξεκαθάρισε ότι δεν εμπίπτει τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, αφού θα πρέπει να δημιουργείται εύλογα σοβαρός κίνδυνος για το πρόσωπο αυτό.

Εν τέλει, η Επιτροπή αποφάσισε όπως την ερχόμενη Τετάρτη αρχίσει η κατ’ άρθρο συζήτηση της πρότασης νόμου.