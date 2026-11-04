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Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη (04/11), σε επιχειρηματικό κέντρο στην Τιφλίδα, πρωτεύουσα της Γεωργίας, στο οποίο στεγάζεται και ο αντιπολιτευόμενος τηλεοπτικός σταθμός «Formula», με αποτέλεσμα δημοσιογράφοι να εγκλωβιστούν στο κτίριο.

Ο τηλεοπτικός σταθμός διέκοψε την μετάδοσή του και 22 δημοσιογράφοι παραμένουν στην αίθουσα σύνταξης καθώς όπως δήλωσε η δημοσιογράφος Σόφο Βαρντιασβίλι, στο πρακτορείο ειδήσεων Interpress δεν μπορούν να βγουν αφού ο καπνός έχει γεμίσει τις σκάλες του κτιρίου.

«Είμαστε 22 άτομα στην αίθουσα σύνταξης. Προς το παρόν, είμαστε ασφαλείς», είπε.

22 people to be evacuated from TV Formula via windows and a crane. The stairs are too dangerous.



Journalists, crew, and guests are trapped amid fire, heavy smoke; including democratic leader Zurab Girchi Japaridze.



One of only two major non-regime outlets.



📷 Sopho Zurabiani https://t.co/noljP6sKBX pic.twitter.com/zODuCsqAhL — Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) November 4, 2026

«Ήρθαν οι πυροσβέστες και μας είπαν ότι αυτό ήταν το ασφαλέστερο μέρος για να μείνουμε. Έχουμε κλείσει την πόρτα, γιατί παντού υπάρχει πυκνός καπνός».

Είπε ότι οι ανελκυστήρες του κτιρίου είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας και ότι οι δημοσιογράφοι που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις σκάλες αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω λόγω της περιορισμένης ορατότητας.

Ο δημοσιογράφος του «TV Formula», Νίνο Ζιζιλάσβιλι, ζήτησε επείγουσα βοήθεια μέσω του Facebook.

JUST IN: A fire and heavy smoke at Formula TV, one of only two major independent outlets left in Georgia.



Journalists, crew, and talk show guests are currently stuck there,



albeit the Fire Department has already arrived. The building is uncomfortably high.@FormulaGe pic.twitter.com/utWdozJNIK — Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) November 4, 2026

«Έχουμε διακόψει τη μετάδοση. Μερικά μέλη της ομάδας μας δεν μπορούν να βγουν έξω λόγω του καπνού», έγραψε.

Δεν υπήρχαν άμεσες πληροφορίες σχετικά με θύματα ή την αιτία της πυρκαγιάς.

protothema.gr