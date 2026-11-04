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Σε έναν πολιτικό σεισμό που αλλάζει τους συσχετισμούς στις ΗΠΑ, ο 37χρονος Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο κατέκτησε την έδρα της Γερουσίας στο Τέξας, καταφέρνοντας πλήγμα στον Ντόναλντ Τραμπ και αχρηστεύοντας την εκστρατεία μαμούθ των 200 εκατομμυρίων δολαρίων που χρηματοδότησε ο Έλον Μασκ.

Πρόκειται για την πρώτη νίκη των Δημοκρατικών σε εκλογές για τη Γερουσία στην πολιτεία του Τέξας από το 1988, εξέλιξη που φέρνει το κόμμα μια ανάσα από την ανάκτηση της πλειοψηφίας στη Γερουσία και σφραγίζει την πλήρη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού.

Talarico: "We just took back Texas. We just proved that all the money in the world is no match for the people of Texas." pic.twitter.com/illXLjBfD1 November 4, 2026

«Nικήσαμε τον Γολιάθ»

«Σήμερα το βράδυ νικήσαμε τον Γολιάθ», δήλωσε συγκινημένος από το Όστιν ο 37χρονος πρώην δάσκαλος και σπουδαστής πρεσβυτεριανής θεολογίας, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει τον Ρεπουμπλικάνο Κεν Πάξτον. Ο Ταλαρίκο επικράτησε παρά το γεγονός ότι ο Έλον Μασκ διοχέτευσε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια (μέσω του Super PAC και της προσωπικής του περιουσίας) για να στηρίξει τον Πάξτον, με τον Δημοκρατικό να τον κατηγορεί ανοιχτά ότι «προσπαθεί να αγοράσει τον δικό του γερουσιαστή».

Ο δισεκατομμυριούχος Μασκ, ο οποίος έχει μεταφέρει την έδρα των εταιρειών του στο Τέξας τα τελευταία χρόνια, δαπάνησε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τον Πάξτον και είχε ταχθεί δημοσίως κατά του Ταλαρίκο με αναρτήσεις του στο Χ.

Παράλληλα και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε τέσσερις φορές στην πολιτεία για να στηρίξει τον Πάξτον, αν και σε δηλώσεις του τον είχε χαρακτηρίσει «λίγο αμφιλεγόμενο» και «πονοκέφαλο».

Supporters celebrate as Democrat James Talarico defeats Republican Ken Paxton in the Texas Senate race, becoming the first Democrat elected to the state’s US Senate since 1988. pic.twitter.com/wpiEK9nJw3 November 4, 2026

Πώς ο 37χρονος «έκλεισε» το προπύργιο των Ρεπουμπλικανών

Ο Τζέιμς Ταλαρίκο, εγγονός ιεροκήρυκα, στήριξε την εκστρατεία του σε ένα ενωτικό μήνυμα, συνδυάζοντας την πίστη του και τις αναφορές στη Βίβλο με την εστίαση στην ακρίβεια και το κόστος ζωής.

Από την άλλη πλευρά, ο Κεν Πάξτον κουβαλούσε το βάρος σειράς σκανδάλων, μιας αποτυχούσας απόπειρας καθαίρεσης για διαφθορά το 2023, αλλά και της αμφισβήτησης ακόμα και από μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους, με εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Νιλ Μπους (αδελφός του πρώην προέδρου Τζορτζ Μπους) να αρνούνται να τον ψηφίσουν.

Η νίκη του Ταλαρίκο, που συγκέντρωσε το εξαιρετικό ποσό των 64 εκατομμυρίων δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο από μικροδωρητές, αποδεικνύει ότι η πολιτική δυναμική στο Τέξας άλλαξε σελίδα, αφήνοντας τους Ρεπουμπλικάνους να αναλογίζονται το κόστος των επιλογών του Τραμπ.

tanea.gr