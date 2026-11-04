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Ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) κήρυξε επίσημα την έναρξη του Τοπικού Διαγωνισμού Research Challenge 2026-27, με τη Logicom Public Ltd να είναι η φετινή εταιρεία προς ανάλυση. Στην εναρκτήρια εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2026 στα Κεντρικά Γραφεία της Eurobank Cyprus στη Λευκωσία, συμμετείχαν οι πανεπιστημιακές ομάδες, οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, μέντορες από τον χώρο της αγοράς και εκπρόσωποι της Logicom.

Ο CFA Institute Research Challenge είναι ένας ετήσιος παγκόσμιος διαγωνισμός που δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην ανάλυση μετοχών. Οι ομάδες μελετούν μια εισηγμένη εταιρεία, συντάσσουν έκθεση ανάλυσης με σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης και παρουσιάζουν τα ευρήματά τους σε επιτροπή επαγγελματιών του κλάδου.

Τους επόμενους μήνες, ομάδες από πανεπιστήμια σε όλη την Κύπρο θα αναλύσουν τις δραστηριότητες, τις οικονομικές επιδόσεις και τις προοπτικές της Logicom, με την καθοδήγηση των ακαδημαϊκών τους συμβούλων και μεντόρων κατόχων του τίτλου CFA. Η ομάδα που θα αναδειχθεί νικήτρια στον τοπικό τελικό, τον Φεβρουάριο του 2027, θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον περιφερειακό τελικό.

Για τους φοιτητές, η συμμετοχή στο Research Challenge είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν διαγωνισμό. Αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες στη χρηματοοικονομική ανάλυση, την αποτίμηση, τη σύνταξη εκθέσεων και τη δημόσια ομιλία, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να συνεργάζονται ως ομάδα με πραγματικές προθεσμίες. Έχουν επίσης την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με την ανώτατη διοίκηση μιας εισηγμένης εταιρείας και να λάβουν ανατροφοδότηση από έμπειρους επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου. Πολλοί πρώην συμμετέχοντες αναφέρουν ότι ο διαγωνισμός καθόρισε την επαγγελματική τους πορεία, ενώ οι εργοδότες αποκτούν μια σαφή εικόνα των νέων ταλέντων της Κύπρου.

Ο διαγωνισμός φέρνει επίσης τους φοιτητές σε επαφή με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του CFA Institute, αναδεικνύοντας τη σημασία της ακεραιότητας στην επενδυτική έρευνα από τα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους.

Η Δρ Στέλλα Μουρουζίδου-Δάμτσα, CFA, Επικεφαλής της Επιτροπής Πανεπιστημιακών Σχέσεων και Research Challenge του CFA Society Cyprus, δήλωσε: «Το Research Challenge είναι μία από τις πιο πολύτιμες εμπειρίες που μπορούμε να προσφέρουμε σε φοιτητές που σκέφτονται να ακολουθήσουν καριέρα στη διαχείριση επενδύσεων. Τους βγάζει από την αίθουσα διδασκαλίας και τους προκαλεί να σκεφτούν, να αναλύσουν και να παρουσιάσουν όπως οι επαγγελματίες αναλυτές. Ευχαριστούμε θερμά τη Logicom που ανέλαβε φέτος τον ρόλο της εταιρείας προς ανάλυση και άνοιξε τις πόρτες της στη νέα γενιά επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού τομέα. Ανυπομονώ να δω τη διορατικότητα και τη δημιουργικότητα που θα φέρει κάθε ομάδα στον διαγωνισμό».

Σχετικά με τον CFA Society Cyprus

Το CFA Society Cyprus είναι μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος μέλος του CFA Institute, που φέρνει κοντά τους επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου στην Κύπρο. Προωθεί τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αριστείας και στηρίζει την ανάπτυξη της τοπικής επενδυτικής κοινότητας μέσα από εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες όπως το Research Challenge.