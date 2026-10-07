Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πρώην στέλεχος της CIA, στην κατοικία του οποίου εντοπίστηκαν νωρίτερα φέτος ράβδοι χρυσού αξίας άνω των 46 εκατ. δολαρίων, μεταξύ άλλων, δήλωσε χθες, Τρίτη, ένοχος για κατάχρηση δημόσιου χρήματος.

Ο 49χρονος Ντέιβιντ Ρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για διασπάθιση κεφαλαίων ύψους σχεδόν 194 εκατ. δολαρίων. Δήλωσε ένοχος στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς, ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Αλεξάντρια, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Η απαγγελία της ποινής του ορίστηκε για την 28η Ιανουαρίου.

Αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης ως και 20 ετών, την επιβολή προστίμου καθώς και επιστροφής στο δημόσιο των κεφαλαίων που ιδιοποιήθηκε.

«Οι ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν αποστολή να υπηρετούν τον αμερικανικό λαό, όχι τους εαυτούς τους», σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλαντς, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

«Ο Ντέιβιντ Ρας καταχράστηκε τη θέση του», «πρόδωσε τη δημόσια εμπιστοσύνη» και «οφείλει να λογοδοτήσει πλήρως για τις πράξεις του», υπερθεμάτισε ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, διευκρινίζοντας πως για την υπόθεση ενημερώθηκε το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία, κατόπιν εσωτερικής έρευνας της υπηρεσίας κατασκοπείας.

Μεταξύ του Οκτωβρίου του 2025 και του Μαΐου του 2026, όταν συνελήφθη, ο Ντέιβιντ Ρας απεργάστηκε τρόπο ώστε να ιδιοποιείται κεφάλαια που προορίζονταν για μυστικές επιχειρήσεις, κατά το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στην πραγματικότητα, δαπάνησε τα κεφάλαια αυτά για την αγορά πολυτελών ακινήτων, πανάκριβων ρολογιών, ράβδων χρυσού και τουλάχιστον ενός αυτοκινήτου υψηλής αξίας, κατά το κατηγορητήριο.

Ο Ντέιβιντ Ρας φέρεται επίσης, περί τα τέλη του 2025, να έδωσε εμπιστευτικές πληροφορίες για ανθρώπινο πόρο –μυστική πηγή– των ΗΠΑ σε πράκτορα ξένης κυβέρνησης, που δεν διευκρινίζεται ποια ήταν, πάντα σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει δίωξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον.

Διέθετε άδεια χειρισμού άκρως απορρήτων εγγράφων και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες λόγω της θέσης του στη CIA, στην οποία διορίστηκε εν μέρει διότι είπε ψέματα για τα πτυχία του και τη σταδιοδρομία του στο αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του τον Μάιο, το FBI βρήκε και προχώρησε στην κατάσχεση σχεδόν 300 ράβδων χρυσού, περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε ρευστό και κάπου 30 πολυτελών ρολογιών χειρός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Former Federal Employee Pleads Guilty to Defrauding the Federal Government of Approximately $194 MILLION: Scheme Included the Fraudulent Acquisition of Tens of Millions of Dollars in Gold Bars and Luxury Properties in Florida



“Federal employees are entrusted with serving the… pic.twitter.com/U4STj1cMmX — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 6, 2026

protothema.gr