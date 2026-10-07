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Ασταμάτητο είναι το ράλι των τιμών των καυσίμων στην Κύπρο. Μάλιστα, χθες οι τιμές ξεπέρασαν κατά πολύ τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν την περίοδο που δεν εφαρμοζόταν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, ύψους 8,33 σεντ το λίτρο.

Από τα στοιχεία διακύμανσης των τιμών που διατηρεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή φαίνεται ξεκάθαρα πως, σε κάποιες περιπτώσεις, οι τιμές των καυσίμων όχι μόνο απορρόφησαν την επιδότηση από το κράτος, αλλά ξεπέρασαν και το ύψος της μείωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Καταναλωτή, από τον Φεβρουάριο μέχρι χθες, η τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων αυξήθηκε κατά 43 σεντ το λίτρο (στην τιμή περιλαμβάνεται η μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα). Δηλαδή, τον περασμένο Φεβρουάριο, την περίοδο που δεν εφαρμοζόταν το κυβερνητικό μέτρο, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν €1,31 το λίτρο, ενώ χθες, με την επιδότηση, η μέση τιμή παγκύπρια ήταν €1,74 το λίτρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης αυξήθηκαν κατά 28 σεντ το λίτρο, τον Σεπτέμβριο η αύξηση έφτασε τα 36 σεντ το λίτρο, ενώ τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου η αύξηση ήταν μεγαλύτερη (περιλαμβάνεται η μείωση του φόρου κατανάλωσης).

Σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης, τον Φεβρουάριο η τιμή ήταν €1,40 το λίτρο και χθες ξεπέρασε τα €2,02 το λίτρο. Ουσιαστικά, μέσα σε οκτώ μήνες, η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά 60 σεντ το λίτρο. Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο η τιμή αυξήθηκε κατά 39 σεντ το λίτρο, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο η αύξηση ήταν της τάξης των 54 σεντ το λίτρο.

Καίνε και οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Τον περασμένο Φεβρουάριο, χωρίς την επιδότηση, η τιμή ήταν €0,94 το λίτρο και χθες ανήλθε στα €1,66 το λίτρο. Πρόκειται για αύξηση 72 σεντ το λίτρο. Τον Αύγουστο η τιμή αυξήθηκε κατά 49 σεντ το λίτρο και τον Σεπτέμβριο η αύξηση έφτασε τα 61 σεντ το λίτρο.

Στο κράτος το 40% των τιμών

Πάντως, από την τελική τιμή των καυσίμων, το 40% καταλήγει στο κράτος λόγω των φορολογιών και άλλων τελών. Συγκεκριμένα, από το €1,74 το λίτρο της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης, η τιμή του προϊόντος είναι €1,09 το λίτρο. Και αυτό γιατί €0,27 αφορά ΦΠΑ, €0,36 τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και €0,01 καταλήγει στον ΚΟΔΑΠ.

Όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου κίνησης, που είναι €2,02 το λίτρο, η τιμή του προϊόντος είναι €1,36 το λίτρο. Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει την τιμή είναι €0,32, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης €0,33, ενώ στον ΚΟΔΑΠ καταλήγει €0,01.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υποστήριξε χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας πως, από τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, το κράτος μέχρι τον Αύγουστο απώλεσε έσοδα €16,5 εκατ. Από την πλευρά του, ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας Χρίστος Κάρουλας ανέφερε πως δεν αυξήθηκαν τα έσοδα του Τμήματος από τον ΦΠΑ, καθώς το 2024 και το 2025 ήταν €32 εκατ., ενώ φέτος μέχρι στιγμής είναι €24 εκατ.

Δικαιολογούνται οι αυξήσεις

Και όλα αυτά, την ώρα που τα ευρήματα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας από τους ελέγχους που διεξάγει στην αγορά δείχνουν πως δικαιολογούνται οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην Κύπρο.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Ενέργειας, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, σημείωσε πως είναι αποδεκτά τα όρια των σημερινών τιμών καυσίμων στην Κύπρο. Μάλιστα, τόνισε πως στη χώρα μας η αύξηση των τιμών είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Όπως είπε, η Κύπρος διατηρεί την 4η και την 5η θέση στις χαμηλότερες τιμές στην ΕΕ σε σχέση με τη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο κ. Καραγιώργης ανέφερε ότι η υπηρεσία παρακολουθεί σε καθημερινή βάση όλες τις τιμές, λαμβάνοντας αυτόματα όλα τα ημερήσια δεδομένα που αφορούν τις τιμές στο Platts, την ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα στοιχεία των εισαγωγών των εταιρειών και τις τιμές λιανικής από όλα τα πρατήρια.

Δεν μείωσαν τις τιμές

Άλλη άποψη έχουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριο Δρουσιώτη, 19 πρατήρια καυσίμων δεν προχώρησαν σε μείωση του φόρου κατανάλωσης και 97 πρατήρια μείωσαν την τιμή κατά λιγότερο από 8,33 σεντ το λίτρο.

Ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Αντρέας Χαραλάμπους, σχολιάζοντας τα αντισταθμιστικά μέτρα της κυβέρνησης, ανέφερε ότι είναι καλύτερα να γίνονται στοχευμένες δαπάνες παρά ελαφρύνσεις στη φορολογία, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο ωφελεί κυρίως τους υψηλά αμειβόμενους.