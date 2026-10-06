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Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup στις 8 Οκτωβρίου και του ECOFIN στις 9 Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η αποτελεσματικότητα των δημόσιων οικονομικών, οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία και η ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.

Η Κύπρος, όπως έχει ήδη δηλώσει ο κ. Κεραυνός, έχει ζητήσει παρέκκλιση σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της δημιουργίας πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να στηρίζουν αποτελεσματικότερα πολίτες και επιχειρήσεις.

Στο Eurogroup της Πέμπτης, οι υπουργοί Οικονομικών θα εξετάσουν τις προκλήσεις που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων οικονομικών, στη βάση παρουσίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας επηρεάζουν τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές στην Ευρωζώνη.

Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι εξελίξεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ σε διευρυμένη σύνθεση οι υπουργοί θα συζητήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Το βράδυ της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί άτυπο δείπνο εργασίας με αντικείμενο τη νομοθετική δέσμη για την ενοποίηση των αγορών και την εποπτεία, ενόψει της επίσημης συζήτησης στο ECOFIN.

Την Παρασκευή, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και θα συζητήσουν τη φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών των εταιρειών του ενεργειακού τομέα.

Παράλληλα, ο Επίτροπος Φορολογίας Wopke Hoekstra θα παρουσιάσει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το φορολογικό κενό συμμόρφωσης στα κράτη μέλη για το 2026.

Το ECOFIN θα εξετάσει επίσης συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για την ενοποίηση των αγορών και την εποπτεία, με στόχο την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στόχος της Προεδρίας είναι να επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν ακόμη την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα, ενόψει των νομοθετικών προτάσεων που αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2027.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης οι οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο της Τσεχίας και την επέκταση της ρήτρας διαφυγής για την Ελλάδα για δαπάνες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Τέλος, αναμένεται να εγκριθούν συμπεράσματα για τη χρηματοδότηση για το κλίμα ενόψει της COP31 στην Αττάλεια, καθώς και οι όροι συμμετοχής της ΕΕ στη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου στην Μπανγκόκ.