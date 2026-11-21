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Είναι 1η Οκτωβρίου 2049, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας κλείνει τα 100 της χρόνια και οι εορτασμοί είναι κυριολεκτικά εξωπραγματικοί. Κινέζοι ερευνητές γιορτάζουν στις μόνιμες βάσεις της χώρας στη Σελήνη, ανάμεσά τους και ένας εμβληματικός σταθμός κοντά στον νότιο πόλο, που άνοιξε τη δεκαετία του 2030. Οι βάσεις είναι μέρος μιας τεράστιας επένδυσης σε υποδομές, από τροχιακά κέντρα δεδομένων έως σταθμούς ηλιακής ενέργειας και δορυφόρους. Κινέζοι αστροναύτες τιμούν την επέτειο ακόμα και από τον Άρη, πετυχαίνοντας τον στόχο δεκαετιών για επανδρωμένη αποστολή στον κόκκινο πλανήτη.

Τουλάχιστον αυτό είναι το μέλλον που οραματίζονται ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και οι αξιωματούχοι του, καθώς προσπαθούν να προσπεράσουν τις ΗΠΑ στη σημερινή διαστημική κούρσα: ποια υπερδύναμη θα στείλει πρώτη ανθρώπους στη Σελήνη μετά την τελευταία αποστολή του Apollo, το 1972; Η NASA στοχεύει στο 2028, πριν από τον στόχο της Κινεζικής Υπηρεσίας Επανδρωμένων Διαστημικών Πτήσεων για το 2030. Τα αμερικανικά σχέδια, ωστόσο, εξαρτώνται από σκάφη της SpaceX του Έλον Μασκ και της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, με τεράστιες τεχνικές προκλήσεις. Επικριτές όπως ο Τζιμ Μπράιντενσταϊν, πρώην επικεφαλής της NASA, προειδοποιούν ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν το προβάδισμα.

Ένας θρίαμβος προπαγάνδας

Μια νίκη επί των ΗΠΑ θα ενίσχυε το διεθνές κύρος του Πεκίνου, λέει ο Λίνκολν Χάινς, καθηγητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Τζόρτζια. Η Κίνα θα μπορούσε “να το χρησιμοποιήσει ως απόδειξη ότι είναι η νέα τεχνολογική υπερδύναμη”, σημειώνει, “κάτι που θα αποτελούσε θρίαμβο προπαγάνδας στο εσωτερικό” για το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Η Κίνα, όμως, επιδιώκει κάτι παραπάνω. Θέλει να γίνει “διαστημική ηγεμονική δύναμη” μέχρι τη δεκαετία του 2040, λέει η Κάθλιν Κέρλι, αναλύτρια στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν. Θέλει να καθορίζει την ατζέντα και τους κανόνες στον λεγόμενο “cislunar space”, τον διαστημικό χώρο από τα όρια της ατμόσφαιρας της Γης έως την επιφάνεια της Σελήνης.

Από τον Γιανγκ Λιγουέι στην αθέατη πλευρά της Σελήνης

Οι Κινέζοι μηχανικοί έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό την ψαλίδα με τη NASA. Ο Γιανγκ Λιγουέι έγινε ο πρώτος Κινέζος που ταξίδεψε στο Διάστημα το 2003 και η Λιου Γιανγκ η πρώτη Κινέζα το 2012. Η Κίνα έχει στείλει δεκάδες αστροναύτες στο Διάστημα, πολλούς στον Tiangong, τον μόνιμο επανδρωμένο σταθμό που ολοκλήρωσε το 2022, ως απάντηση στον αποκλεισμό της από τις ΗΠΑ από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Στο βαθύτερο Διάστημα, η ρομποτική αποστολή Chang’e 3 προσσεληνώθηκε το 2013 και το 2019 η Κίνα έγινε η πρώτη χώρα που προσεδαφίστηκε στην αθέατη πλευρά της Σελήνης. Το 2021, λίγο πριν από τα 100 χρόνια του ΚΚΚ, μη επανδρωμένο κινεζικό σκάφος προσεδαφίστηκε στον Άρη. Ενώ η NASA προτιμά πιο φιλόδοξα και περίπλοκα σχέδια, οι Κινέζοι είναι “πολύ καλύτεροι” στο να ολοκληρώνουν τα έργα εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, λέει ο Εχούντ Μπεχάρ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Ισραήλ.

Τον Απρίλιο ο επικεφαλής της διαστημικής υπηρεσίας της Κίνας παρουσίασε τις προτεραιότητες: επαναχρησιμοποιούμενοι πύραυλοι, επανδρωμένες αποστολές, εξερεύνηση Σελήνης και πλανητών, δορυφορικό Internet τύπου Starlink, αλλά και άμυνα απέναντι σε αστεροειδείς.

Πεδίο μάχης

Παρόλο που η Κίνα δηλώνει ότι επιδιώκει την προώθηση της επιστήμης και της διεθνούς συνεργασίας, η κούρσα αποτελεί και μέρος των μακροπρόθεσμων σχεδίων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Το 2007 έγινε η τρίτη χώρα, μετά τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση, που δοκίμασε αντιδορυφορικό όπλο. Τον Φεβρουάριο του 2026 πραγματοποίησε την τέταρτη πτήση ενός επαναχρησιμοποιούμενου πειραματικού σκάφους που μπορεί να απελευθερώνει, να συνδέεται και να κάνει ελιγμούς με δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά, σύμφωνα με το Secure World Foundation.

Όλα αυτά χτυπούν καμπανάκια στην Ουάσινγκτον, όπου και τα δύο κόμματα προειδοποιούν ότι η Κίνα επιδιώκει να αποκλείσει τις ΗΠΑ από περιοχές της Σελήνης με πολύτιμους πόρους, με πιο σημαντικό τον πάγο, που θα μπορούσε να δώσει οξυγόνο και υδρογόνο. Ο κινεζικός στρατός “εφαρμόζει στρατηγικές για να μετατρέψει το Διάστημα από ένα πεδίο πολιτικής και εμπορικής δραστηριότητας σε ένα πλήρως αμφισβητούμενο πεδίο μάχης”, ανέφερε η US Space Force τον Απρίλιο.

H SpaceX κρατά ακόμη το προβάδισμα

“Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι διαθέτουν ένα εκπληκτικό διαστημικό πρόγραμμα”, δήλωσε τον Σεπτέμβριο ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX, Μπρετ Τζόνσεν. Η SpaceX έχει πάνω από 11.000 δορυφόρους Starlink σε τροχιά, ενώ τον Σεπτέμβριο το Starship, ο μεγαλύτερος πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ, έστειλε για πρώτη φορά ευρυζωνικούς δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά. Οι κινεζικές εταιρείες σημειώνουν πρόοδο στους επαναχρησιμοποιήσιμους πυραύλους, όμως ο Τζόνσεν παραμένει σίγουρος ότι η εταιρεία του Μασκ διατηρεί το προβάδισμα. “Πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα δούμε εξελίξεις, αλλά όχι σε επίπεδο Starship στο άμεσο μέλλον”.

Το πλεονέκτημα του πρωτοπόρου

Ο ρυθμός αναμένεται να επιταχυνθεί, καθώς η Κίνα επιδιώκει όχι απλώς να φτάσει τις ΗΠΑ, αλλά να τις ξεπεράσει. Τα σχέδια περιλαμβάνουν την εκτόξευση, γύρω στο 2028, της πρώτης αποστολής για τη συλλογή δειγμάτων από τον Άρη – η αντίστοιχη της NASA ακυρώθηκε λόγω κόστους.

Οι Κινέζοι ειδικοί υποβαθμίζουν τον ανταγωνισμό. Μια “κούρσα του Διαστήματος μηδενικού αθροίσματος δεν συνάδει με τη στρατηγική μας φιλοσοφία”, λέει ο Ουάνγκ Ντονγκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. “Η ιδέα της “νίκης” στο Διάστημα παρερμηνεύει πλήρως τον στόχο της σημερινής εξερεύνησης”. Για το Πεκίνο, πάντως, το Διάστημα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύος της χώρας, σύμφωνα με τη Ναμράτα Γκοσουάμι, ειδική σε θέματα διαστημικής πολιτικής. “Το μεγαλύτερο έπαθλο είναι το πλεονέκτημα του πρωτοπόρου: όποιος δημιουργήσει πρώτος την υποδομή μπορεί να επηρεάσει τα τεχνικά πρότυπα, τις συνεργασίες, τις πρακτικές εξόρυξης πόρων, τα δίκτυα μεταφορών και, τελικά, τη διακυβέρνηση“.

Απόδοση – Επιμέλεια: Λυδία Ρουμποπούλου

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