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Σταδιακή αποκατάσταση των σχέσεών του με την Κίνα επιδιώκει ο Καναδάς, έπειτα από χρόνια διπλωματικών και εμπορικών εντάσεων, με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ (Mark Carney) να στρέφεται προς τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, προκειμένου να περιορίσει την εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η καναδική κυβέρνηση υιοθετεί μια προσεκτική προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα στη διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων, χωρίς να παραγνωρίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η στενότερη συνεργασία με το Πεκίνο.

Όπως δήλωσε στο Reuters η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Άναντ (Anita Anand), στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (APEC), στη Σενζέν της Κίνας, η Οτάβα ακολουθεί μια στρατηγική επαναπροσέγγισης «βήμα προς βήμα», επιδιώκοντας να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις της με περισσότερους διεθνείς εταίρους.

«Το εννοούσαμε όταν λέγαμε ότι θέλουμε να διαφοροποιήσουμε το εμπόριό μας, ώστε να μην εξαρτάται από έναν και μόνο εταίρο», ανέφερε η Καναδή Υπουργός.

Η επίσκεψη στην Κίνα αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της ασιατικής περιοδείας της, η οποία περιλάμβανε επίσης τις Φιλιππίνες και την Καμπότζη.

Σύμφωνα με την Άναντ, βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση των εμπορικών διαφορών με την Κίνα, η ολοκλήρωση συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις Φιλιππίνες και η ουσιαστική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για αντίστοιχη συμφωνία με την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Η αλλαγή πολιτικής του Κάρνεϊ απέναντι στην Κίνα

Από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2025, ο Μαρκ Κάρνεϊ έχει επιδιώξει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του Καναδά με το Πεκίνο, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διακυβέρνηση του προκατόχου του, Τζάστιν Τριντό (Justin Trudeau).

Η διπλωματική κρίση κορυφώθηκε στα τέλη του 2018, όταν οι κινεζικές αρχές συνέλαβαν δύο Καναδούς πολίτες με κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά τη σύλληψη στον Καναδά υψηλόβαθμου στελέχους της Huawei Technologies, βάσει αμερικανικού εντάλματος.

Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι τον Σεπτέμβριο του 2021, ωστόσο οι σχέσεις των δύο χωρών παρέμειναν τεταμένες.

Η σημερινή καναδική κυβέρνηση επιδιώκει πλέον την αποκατάσταση της συνεργασίας, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτικές και οικονομικές διαφωνίες.

Κατά τη συνάντηση που είχαν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο Μαρκ Κάρνεϊ και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping), συμφώνησαν να ενισχύσουν τις ανταλλαγές μεταξύ επιχειρηματιών και φοιτητών.

Η Άναντ υπογράμμισε ότι η προσέγγιση αυτή πραγματοποιείται με πλήρη επίγνωση τόσο των πιθανών ωφελειών όσο και των κινδύνων, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσον η Κίνα θεωρείται πλέον ασφαλής προορισμός για Καναδούς πολίτες.

Οι αμερικανικοί δασμοί και η αναζήτηση νέων αγορών

Η στροφή προς την Κίνα συνδέεται με την προσπάθεια του Καναδά να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις από τους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Η κινεζική οικονομία, με μέγεθος περίπου 20 τρισ. δολάρια, αποτελεί σημαντική δυνητική αγορά για καναδικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ωστόσο, ο Κάρνεϊ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο σύναψης μιας συνολικής συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το Πεκίνο.

Αντίθετα, η Οτάβα προκρίνει επιμέρους εμπορικές συμφωνίες και τη σταδιακή επίλυση διαφορών, επιδιώκοντας να διατηρήσει την προστασία στρατηγικών κλάδων της εγχώριας οικονομίας.

Η επαναπροσέγγιση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο, αλλά και από στελέχη της καναδικής αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν διατυπώσει επικρίσεις για τις κινεζικές πολιτικές και καταγγελίες περί παρέμβασης του Πεκίνου στις εκλογικές διαδικασίες του Καναδά.

Προτεραιότητα η προστασία της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η καναδική κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί εις βάρος της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Καναδάς έχει επιβάλει περιορισμούς στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων κινεζικής κατασκευής, επιδιώκοντας να προστατεύσει τις επιχειρήσεις του κλάδου από τον ανταγωνισμό κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών που λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο έχει περιορίσει, χωρίς να καταργήσει πλήρως, τους δασμούς σε καναδικά αγροτικά προϊόντα, όπως η ελαιοκράμβη, καθώς και στο χοιρινό κρέας και στα θαλασσινά.

Η Ανίτα Άναντ τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διατήρηση ενός ισχυρού συστήματος παραγωγής αυτοκινήτων στη Βόρεια Αμερική.

Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι στενά συνδεδεμένος με την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και επηρεάζεται άμεσα από τους εμπορικούς περιορισμούς της κυβέρνησης Τραμπ.

«Θα προστατεύουμε πάντα τα εθνικά μας συμφέροντα και θα διασφαλίζουμε την ύπαρξη δικλίδων ασφαλείας», ανέφερε.

Η δήλωση έγινε σε απάντηση ερώτησης για το ενδεχόμενο αύξησης των κινεζικών επενδύσεων σε καναδικές μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων και στον ενεργειακό τομέα.

Η Άναντ σημείωσε ότι η Οτάβα επιδιώκει πρωτίστως να διασφαλίσει την πρόσβαση των καναδικών αυτοκινήτων στην αμερικανική αγορά και να αποκλιμακώσει τις εντάσεις που αφορούν τους δασμούς και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Παράλληλα, συνεχίζει τις συνομιλίες με το Πεκίνο για επιμέρους εμπορικά ζητήματα, διατηρώντας περιορισμένο τον αριθμό των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων που μπορούν να εισάγονται στη χώρα.

Ο Καναδάς αναζητεί νέες ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Η εξωτερική και εμπορική πολιτική του Καναδά διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, με τις οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις να επηρεάζουν τις επιλογές χωρών που διατηρούν στενές σχέσεις με περισσότερα διεθνή κέντρα ισχύος.

Η Άναντ απέφυγε να διευκρινίσει εάν η καναδική αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει επαφές με Ρώσους αξιωματούχους στο περιθώριο της συνόδου APEC.

Παράλληλα, καταδίκασε την παρουσία ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ταϊβάν και της Ιαπωνίας, όπως την περιέγραψε, λίγο πριν από τη συνάντηση των ηγετών στη Σενζέν.

Αναφερόμενη στην προοπτική συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin) και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, η Καναδή Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν ευπρόσδεκτη εφόσον μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Τι δήλωσε για Ουκρανία και Ιράν

Η Άναντ αναφέρθηκε ειδικότερα στους πολέμους στην Ουκρανία και στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των τριών ηγετών θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη ευρύτερης ειρήνης και ασφάλειας.

Για την Ουκρανία, τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις ασφαλείας και συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy) στις διαπραγματεύσεις.

Όπως ανέφερε, μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ευπρόσδεκτη υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται τα συμφέροντα της Ουκρανίας.

Παράλληλα, δήλωσε ότι απαιτείται αντιμετώπιση της κατάστασης στο Ιράν, εκτιμώντας ότι μια συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει και προς αυτή την κατεύθυνση.

Η καναδική κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να ενισχύσει τις εμπορικές της σχέσεις με την Κίνα, διατηρώντας ταυτόχρονα τις δεσμεύσεις της απέναντι στους παραδοσιακούς συμμάχους της και δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία στρατηγικών τομέων της οικονομίας της.

Capital.gr