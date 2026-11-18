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Το πρώτο βήμα για την εκ νέου αναθεώρηση της στρατηγικής όσον αφορά στην εργοδότηση αλλοδαπών εργαζομένων από τρίτες χώρες έγινε χθες, με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα και των κοινωνικών εταίρων.

Η νέα αυτή διαδικασία ξεκίνησε μετά από έντονες παραστάσεις στις οποίες προέβησαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η εργοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες έχει καταστεί ανεξέλεγκτη.

Αυτό, σημειώνουν, έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτει απορρύθμιση της αγοράς, δημιουργία στρεβλώσεων, ενώ καταγράφεται και αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Από την άλλη, η εργοδοτική πλευρά, αφού επισημαίνει ότι το πρόβλημα με την εξεύρεση εργατικού δυναμικού παραμένει τεράστιο και ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η εργοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες, τονίζει πως εάν προκύπτουν στοιχεία παραβιάσεων, αυτά να κατατεθούν στις αρμόδιες Αρχές και να εξεταστούν.

Στη χθεσινή συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Εργασίας, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ. Η κάθε πλευρά κατέθεσε τις θέσεις της επί του ζητήματος και ακολούθως, σε νέα συνάντηση, η οποία δεν έχει ακόμη οριστεί, η συζήτηση θα μπει σε βάθος.

Όπως πληροφορούμαστε, τα βασικότερα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι προς συζήτηση, ήταν το ενδεχόμενο επαναδραστηριοποίησης των Τεχνικών Επιτροπών για την αξιολόγηση των αδειών, το μεγάλο ζήτημα της «υποενοικίασης» εργαζομένων και το θέμα που αφορά στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα περισσότερα παράπονα φαίνεται να αφορούν την ξενοδοχειακή και οικοδομική βιομηχανία.

Στην προχθεσινή παρουσία του στην Επιτροπή Οικονομικών, ο υπουργός Εργασίας έθιξε το ζήτημα των ξένων εργαζομένων, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες πλήρους απασχόλησης που επικρατούν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι πλείστοι Ευρωπαίοι έχουν επιστρέψει στις χώρες τους, καθιστά αναγκαία την προσέλκυση εργαζομένων από τρίτες χώρες. Μάλιστα, όπως ανέφερε, στις 2 Δεκεμβρίου αναμένεται να μεταβεί γι’ ακόμη μια φορά στην Αίγυπτο, με στόχο ν’ αναθεωρηθεί η διακρατική συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών, για έλευση εργαζομένων στην Κύπρο. Είναι γνωστό ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα και κρίνεται αναγκαίο να αναθεωρηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2025, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το «Πλαίσιο Εργοδότησης Αλλοδαπών Εργαζομένων», με το οποίο είχαν αναθεωρηθεί αρκετά σημεία, σε σχέση με την εργοδότηση ξένων εργαζομένων. Μεταξύ των αποφάσεων που είχαν ληφθεί ήταν: (α) Η δυνατότητα κινητικότητας των εργαζομένων για τοποθέτηση σε υποστατικά του ίδιου εργοδότη σε επαρχιακό επίπεδο και

(β) η αύξηση του ανώτατου ποσοστού αποκοπής από τις ακαθάριστες βασικές απολαβές του εργαζομένου για σκοπούς στέγασης από 10% σε 25%.