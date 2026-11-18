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Πράγματα και θαύματα περιλαμβάνει η «καυτή» -πλην ανώνυμη- λίστα με 706 επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους, οι οποίοι έχουν συσσωρεύσει πρόστιμα και επιβαρύνσεις για αδήλωτη εργασία, ύψους €73 εκατ.

Η Κυβέρνηση προτίθεται, διά νόμου, να διαγράψει επιβαρύνσεις ύψους €64,3 εκατ., για να μην οδηγήσεις εταιρείες σε λουκέτο και εργαζόμενους στην ανεργία. Ο «Φ» κατέχει την περιβόητη λίστα, την οποία παρέδωσε χθες ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας.

Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται ονόματα επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων, αλλά καταγράφεται ο τομέας της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, η ημερομηνία έκδοσης του διοικητικού προστίμου και το αρχικό ποσό, το ύψος της οφειλής μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που προέβαιναν στο αδίκημα της αδήλωτης εργασίας, χωρίς να πληρώνουν τα πρόστιμα. Συνολικά, περιλαμβάνονται στοιχεία για τις οφειλές 111 αυτοτελώς εργαζομένων, καθώς και 595 εργοδοτών – επιχειρήσεων.

Δεν πληρώθηκε ούτε ένα σεντ

Μόνο για τις επιχειρήσεις που είναι εργοδότες, τα στοιχεία των οφειλετών περιλαμβάνονται σε 18 σελίδες, ενώ πολυσέλιδη είναι η ενημέρωση και για τους αυτοεργοδοτούμενους.

Ειδικότερα, ο πίνακας με τις οφειλές που αφορούν τα νομικά πρόσωπα περιλαμβάνει 658 περιπτώσεις στις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα και οι οφειλέτες δεν πλήρωσαν ούτε ένα σεντ, καθώς και 136 περιπτώσεις στις οποίες καταβλήθηκε μόνο η αρχική χρηματική ποινή, αλλά οι επιβαρύνσεις συνεχίζουν να τρέχουν. Ως γνωστόν, ο ισχύων νόμος προβλέπει την επιβολή επιβάρυνσης €50 για κάθε ημέρα κατά την οποία δεν καταβάλλεται το πρόστιμο. Από την ανάλυση του καταλόγου φαίνεται πως οι επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν τα χρέη τους εργοδοτούν γύρω στις 12 χιλ. άτομα.

Πρωταθλητής ο τομέας των κατασκευών

Από την ανάλυση των στοιχείων, στην οποία προχώρησε ο «Φ», διαφαίνεται πως 231 επιχειρήσεις που έχουν οφειλές δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, 141 στον τομέα της εστίασης, 78 στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και στις επισκευές, 23 στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης και 21 στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Παράλληλα, στους οφειλέτες περιλαμβάνονται 20 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, 18 στη μεταποίηση, 11 στις τέχνες και στη διασκέδαση και 10 στη γεωργία. Περιλαμβάνονται, επίσης, επιχειρήσεις από άλλους τομείς της οικονομίας.

Οι δέκα μεγαλύτεροι οφειλέτες

Σύμφωνα με τον κατάλογο των προστίμων, οι δέκα μεγαλύτεροι οφειλέτες που είναι νομικά πρόσωπα έχουν οφειλές ύψους €5,56 εκατ., ενώ τα αρχικά διοικητικά πρόστιμα που τους είχαν επιβληθεί, κυρίως από το 2017 και εντεύθεν, ανέρχονταν σε €227.500. Ο «Φ» προσπάθησε να κωδικοποιήσει τις περιπτώσεις των δέκα μεγαλύτερων οφειλετών, οι οποίες είναι οι εξής:

* Σε επιχείρηση στον τομέα των κατασκευών είχαν επιβληθεί διοικητικές χρηματικές κυρώσεις ύψους €113 χιλ. Με την πάροδο του χρόνου, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης και της επιβολής επιβάρυνσης €50 για κάθε ημέρα καθυστέρησης, το ποσό εκτοξεύθηκε στο €1,95 εκατ.

* Σε άλλη περίπτωση εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, το αρχικό πρόστιμο ήταν €21 χιλ. και εκτοξεύθηκε στις €653.500.

* Σε τρίτη εταιρεία στον κατασκευαστικό κλάδο επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις €14 χιλ., οι οποίες μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο αυξήθηκαν στις €462 χιλ.

* Σε τέταρτη εταιρεία στον τομέα των κατασκευών επιβλήθηκε αρχικά πρόστιμο €7.500, το οποίο τώρα ξεπερνά τις €448 χιλ.

* Σε άλλη επιχείρηση στον τομέα των κατασκευών επιβλήθηκαν πρόστιμα €30 χιλ., τα οποία στην πορεία, μαζί με τις επιβαρύνσεις, αυξήθηκαν στις €430 χιλ.

* Σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις €26.500, οι οποίες στην πορεία αυξήθηκαν στις €353 χιλ.

* Σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, το αρχικό πρόστιμο ήταν €8 χιλ. και, μαζί με τις επιβαρύνσεις, αυξήθηκε στις €347 χιλ.

* Σε εταιρεία στον τομέα της μεταποίησης επιβλήθηκε αρχικά πρόστιμο €3 χιλ., ενώ τώρα οι οφειλές ξεπερνούν τις €310 χιλ.

* Σε νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον τομέα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων επιβλήθηκε αρχικά πρόστιμο €1.000, το οποίο σήμερα ανέρχεται γύρω στις €309 χιλ.

* Σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχαγωγίας, το αρχικό πρόστιμο ήταν €3.500 και στην πορεία αυξήθηκε στις €301 χιλ.

Η νέα φόρμουλα Μουσιούττα

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προτείνεται, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία, το συνολικό ποσό να μην μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος προστίμου. Μάλιστα, υπήρχε πρόνοια για αναδρομική εφαρμογή από τις 2 Ιουνίου 2017, κάτι που θα συνεπαγόταν διαγραφή επιβαρύνσεων ύψους €64,3 εκατ.

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής, στην προηγούμενη συνεδρία, είχαν αποφασίσει να αφαιρέσουν την επίμαχη πρόνοια της αναδρομικότητας και το μέτρο να εφαρμόζεται από τούδε και στο εξής. Κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Εργασίας, ο οποίος έσπευσε χθες στη Βουλή.

Μάλιστα, προκειμένου να περιορίσει κάπως τις κομματικές αντιδράσεις, παρουσίασε εναλλακτική πρόταση, την οποία θα προωθήσει στους βουλευτές. Συγκεκριμένα, με τη νέα πρόταση παρέχεται προθεσμία έξι μηνών στους οφειλέτες να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το διπλάσιο του αρχικού διοικητικού προστίμου, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να αποπληρώσουν σταδιακά τα χρέη τους.

Ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε πως η εναλλακτική πρόταση θα συνοδεύεται από δυνατότητα σταδιακής πληρωμής (με δόσεις), ώστε να αποφευχθεί η απότομη οικονομική επιβάρυνση επιχειρήσεων που ενδεχομένως να αδυνατούν να καταβάλουν εφάπαξ μεγάλα ποσά. Όπως είπε, στόχος είναι να εισπραχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, χωρίς η διαδικασία να οδηγήσει σε κλείσιμο επιχειρήσεων και απώλεια θέσεων εργασίας.

Την ίδια ώρα, ο κ. Μουσιούττας είπε πως 12 οφειλέτες κατέβαλαν ποσά μεγαλύτερα από το διπλάσιο του αρχικού προστίμου, κάτι που ενδεχομένως να οδηγήσει κάποιους να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. Όπως είπε, εφόσον εγκριθεί νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική εφαρμογή, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη επιστροφής των επιπλέον ποσών.

Επιμένει η πλειοψηφία

Η νέα εναλλακτική πρόταση ικανοποίησε κάποια κόμματα, ενώ κάποια άλλα δεν συναινούν στη διαγραφή προστίμων.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, δήλωσε πως δεν πρέπει να χαριστούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εργοδότες που όχι μόνο παρανομούν, αλλά και αδιαφορούν συστηματικά να πληρώσουν το διοικητικό πρόστιμο που τους επιβλήθηκε.

«Από τον κατάλογο, ανάμεσα στους οφειλέτες περιλαμβάνονται μεγάλες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα που βαρύνονται με επανειλημμένες παραβιάσεις της νομοθεσίας για αδήλωτη εργασία και αρνούνται να τις πληρώσουν επί εφτά, οκτώ ή και εννιά χρόνια. Περιλαμβάνονται επίσης μεγάλες επιχειρήσεις με δεκάδες ή και εκατοντάδες υπαλλήλους που εντοπίστηκαν για κρούσματα αδήλωτης εργασίας αλλά δεν πληρώνουν το διοικητικό πρόστιμο που τους επιβλήθηκε», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε πως ζήτησε πλήρη και ονομαστικό κατάλογο από το Υπουργείο Εργασίας, αλλά αυτός δεν έχει τεθεί ενώπιον τους. Όπως είπε, ο ΔΗΣΥ διαφωνεί με την αναδρομικότητα, επισημαίνοντας πως θα μελετήσει τη νέα πρόταση του Υπουργείου.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, εξέφρασε επιφυλάξεις κατά πόσο ο περιορισμός των επιβαρύνσεων στο διπλάσιο θα αποδώσει χωρίς πρόσθετα δικαστικά μέτρα είσπραξης.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Αδάμος Ασπρής, συμφώνησε με την εξάμηνη προθεσμία, ζητώντας παράλληλα διορθωτικά μέτρα για να αποφευχθούν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον.

Ο βουλευτής του κινήματος ΑΛΜΑ, Μιχάλης Παρασκευάς, συμφώνησε με την εναλλακτική πρόταση του Υπουργείου, επισημαίνοντας ότι μια απότομη αύξηση των απαιτήσεων πληρωμής θα μπορούσε να δημιουργήσει αλυσιδωτά οικονομικά προβλήματα.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης, δήλωσε πως δεν γίνεται να υπάρχουν €73 εκατ. σε ανείσπρακτες οφειλές από αδήλωτη εργασία και οι παρανομούντες να μην τιμωρούνται.