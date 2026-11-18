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Μία δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο οδοντίατρο κάθε 12 μήνες δικαιούνται οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να εξασφαλίσουν παραπεμπτικό από τον προσωπικό τους γιατρό.

Ωστόσο, η κάλυψη δεν περιλαμβάνει όλες τις οδοντιατρικές θεραπείες. Το ΓεΣΥ αποζημιώνει συγκεκριμένες υπηρεσίες προληπτικής φροντίδας, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία του δικαιούχου.

Πώς κλείνουμε ραντεβού;

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε οδοντίατρο είναι συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ και να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του για τη διευθέτηση ραντεβού.

Δεν απαιτείται παραπεμπτικό από προσωπικό ή ειδικό γιατρό. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον ίδιο οδοντίατρο.

Τι καλύπτεται ανά ηλικία;

Οι υπηρεσίες που αποζημιώνει το ΓεΣΥ καθορίζονται ως εξής:

Παιδιά κάτω των 4 ετών: Έλεγχος της στοματικής κοιλότητας και ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων για τη στοματική υγιεινή, τις διατροφικές συνήθειες και την πρόληψη της τερηδόνας.

Έλεγχος της στοματικής κοιλότητας και ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων για τη στοματική υγιεινή, τις διατροφικές συνήθειες και την πρόληψη της τερηδόνας. Παιδιά από 4 έως κάτω των 6 ετών: Καθαρισμός δοντιών, έλεγχος στοματικής κοιλότητας και συμβουλές πρόληψης.

Καθαρισμός δοντιών, έλεγχος στοματικής κοιλότητας και συμβουλές πρόληψης. Παιδιά από 6 έως κάτω των 12 ετών: Καθαρισμός, έλεγχος στοματικής κοιλότητας και τοπική εφαρμογή φθορίου.

Καθαρισμός, έλεγχος στοματικής κοιλότητας και τοπική εφαρμογή φθορίου. Δικαιούχοι από 12 ετών και άνω: Καθαρισμός δοντιών και έλεγχος στοματικής κοιλότητας.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες καλύπτονται πλήρως από το ΓεΣΥ, χωρίς συμπληρωμή.

Πότε μπορούμε να ξαναπάμε;

Η δωρεάν επίσκεψη δεν ανανεώνεται απαραίτητα με την αλλαγή του ημερολογιακού έτους.

Σύμφωνα με τον κατάλογο δραστηριοτήτων του ΟΑΥ, πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα ενός έτους από την προηγούμενη προληπτική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέσω ΓεΣΥ.

Επομένως, εάν κάποιος αξιοποίησε το δικαίωμά του τον Νοέμβριο, δεν αποκτά νέα δωρεάν επίσκεψη τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Ποιες θεραπείες δεν καλύπτονται;

Η μία δωρεάν προληπτική επίσκεψη δεν σημαίνει ότι το ΓεΣΥ καλύπτει γενικά όλες τις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Σφραγίσματα, εξαγωγές, απονευρώσεις, στεφάνες, εμφυτεύματα και άλλες θεραπευτικές ή προσθετικές εργασίες δεν περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο κατάλογο προληπτικών υπηρεσιών.

Εάν κατά την εξέταση εντοπιστεί πρόβλημα που απαιτεί πρόσθετη θεραπεία, ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες επιλογές και την πιθανή ιδιωτική χρέωση πριν προχωρήσει.

Τι πρέπει να θυμόμαστε

Η προληπτική οδοντιατρική φροντίδα αποτελεί δικαίωμα όλων των δικαιούχων του ΓεΣΥ, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η πρόσβαση είναι απευθείας, η καλυπτόμενη επίσκεψη δεν έχει συμπληρωμή και ο πολίτης μπορεί να επιλέγει συμβεβλημένο οδοντίατρο.

Το σημαντικό είναι να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στη δωρεάν επίσκεψη και ποιες ενδέχεται να χρεωθούν ιδιωτικά.