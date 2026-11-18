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Θέματα μείζονος σημασίας, όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου που πραγματοποιείται σήμερα στη Λευκωσία. Ωστόσο, θέματα, όπως η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών ανάμεσα στις δύο χώρες, που βρίσκονται στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο έμειναν και πάλι εκτός ατζέντας.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε χθες πως η απουσία της οριοθέτησης από την ατζέντα δεν έχει να κάνει με το όποιο «φοβικό σύνδρομο», για να προσθέσει: «Η υπεράσπιση και ο αυτονόητος σεβασμός στα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι δεδομένος, όπως και ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας».

Νέα δυναμική στη σχέση των δύο χωρών

Ο Κ. Λετυμπιώτης χαρακτήρισε τη Σύνοδο επιβεβαίωση της «νέας δυναμικής που έχει αποκτήσει η στρατηγική σχέση Κύπρου και Ελλάδας», σημειώνοντας ότι η διαχρονικά στενή συνεργασία των δύο χωρών αποκτά πλέον ένα σταθερό πλαίσιο κοινής χάραξης πολιτικών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων.

Στη Σύνοδο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συμμετάσχουν συνολικά 24 υπουργοί και υφυπουργοί των δύο κυβερνήσεων, 11 από την Κυπριακή Δημοκρατία και 13 από την Ελληνική Δημοκρατία, πέραν των δύο ηγετών.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ΜΜΕ, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η συνεργασία Λευκωσίας και Αθήνας υπήρξε διαχρονικά στενή, συνεχής και καθοριστικής σημασίας, ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και προάσπισης των κοινών εθνικών συμφερόντων.

Με τη θεσμοθέτηση των Διακυβερνητικών Συνόδων, η σχέση αυτή αποκτά μια επιπλέον ουσιαστική διάσταση, καθώς επεκτείνεται συστηματικά σε τομείς που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών, στηρίζεται σε κοινές στρατηγικές προτεραιότητες με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και αποκτά μόνιμο μηχανισμό συντονισμού, παρακολούθησης και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων.

Η θεσμοθέτηση του θεσμού αποτέλεσε πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία συμφωνήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον Μάρτιο του 2023. Πρόκειται, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, για πολιτική απόφαση με σημαντικό στρατηγικό περιεχόμενο, η οποία διαμορφώνει σταθερό πλαίσιο κοινής χάραξης πολιτικών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των δύο χωρών.

Έμφαση σε τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, στο επίκεντρο της φετινής Συνόδου θα βρεθεί η τεχνητή νοημοσύνη, με έμφαση στην οριζόντια αξιοποίησή της σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης, στην αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην άντληση καλών πρακτικών από τις δύο χώρες.

Η συγκεκριμένη θεματική αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς η Σύνοδος πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Εθνικής Στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη 2026 – 2032.

Όπως είπε, η αξιοποίηση της ελληνικής εμπειρίας, η ανταλλαγή εφαρμοσμένων λύσεων και η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των εθνικών προτεραιοτήτων της Κύπρου.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής προστασίας, της δικαιοσύνης και της δημόσιας τάξης, της υγείας, της παιδείας, της εργασίας και των δεξιοτήτων, της ναυτιλίας, του τουρισμού, του πολιτισμού και της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πολιτική προστασία, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την προστασία κρίσιμων υποδομών και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η συζήτηση πραγματοποιείται σε σημαντική συγκυρία, καθώς την αμέσως επόμενη ημέρα της Συνόδου, την Πέμπτη, συνεχίζεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων η συζήτηση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος πολιτικής προστασίας στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα αποτελέσματα

Αναφερόμενος στην προστιθέμενη αξία της πρωτοβουλίας, τρία χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του θεσμού, ο κ. Λετυμπιώτης παρέθεσε συγκεκριμένα παραδείγματα συνεργασίας.

Μεταξύ αυτών είναι η ανάπτυξη της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης», με περισσότερους από 170.000 χρήστες και η διασύνδεσή της με την αντίστοιχη ελληνική εφαρμογή Gov.gr, οι διμερείς συμφωνίες στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, η συνεργασία για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών, καθώς και η συμφωνία για τη δημιουργία Μονάδας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Το πρόγραμμα της Συνόδου

Το πρόγραμμα της Συνόδου περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, διμερείς συναντήσεις υπουργών και υφυπουργών, καθώς και συνεδρίαση της Ολομέλειας υπό την προεδρία των δύο ηγετών.

Στο περιθώριο των εργασιών θα υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας και συμφωνίες, ενώ με την ολοκλήρωση της Συνόδου θα εκδοθεί Κοινή Διακήρυξη, στην οποία θα αποτυπώνονται οι κοινές προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα της συνεργασίας. Ακολούθως, οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος αναδεικνύει την στρατηγική σημασία της θεσμικής συνεργασίας που οικοδομείται από το 2023, με στόχο την κοινή στρατηγική στόχευση, τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και τη συντονισμένη υλοποίηση πολιτικών που καλύπτουν όλο και περισσότερες πτυχές της ζωής των πολιτών.