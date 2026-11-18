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Ενώπιον του Κακουργιδικείου Πάφου θα αγορεύσουν σήμερα οι δικηγόροι του καταδικασθέντος για σεξουαλική παρενόχληση δύο 16χρονων κοριτσιών διευθυντή τουριστικής μονάδας της Πάφου, για μετριασμό της ποινής. Μετά τη διαδικασία της αγόρευσης για μετριασμό, αναμένεται να ανακοινωθεί από το Κακουργιοδικείο το ύψος της ποινής που θα επιβληθεί στον καταδικασθέντα.

Η πολύ σοβαρή υπόθεση διαδραματίσθηκε το 2023 σε μονάδα της Πάφου και στις 3 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε η καταδικαστική απόφαση από το Κακουργιοδικείο. Ο διευθυντής της τουριστικής επιχείρησης, είχε κατηγορηθεί από τις οικογένειες δύο ανηλίκων κοριτσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι είχε παρενοχλήσει σεξουαλικώς και με ειδεχθείς πράξεις τα παιδιά τους.

Τα δύο κορίτσια κατά τον επίδικο χρόνο, είχαν αφιχθεί στην Κύπρο για διακοπές, με τους γονείς του ενός κοριτσιού και διέμεναν στην ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Πάφου, όταν είχαν δεχθεί τη σεξουαλική παρενόχληση, από στέλεχος της τουριστικής μονάδας όπου διέμεναν. Ανέφεραν πανικόβλητα στους γονείς όλα όσα συνέβησαν, με αποτέλεσμα να καταγγείλουν τη σοβαρή αυτή υπόθεση στην Αστυνομία και να ξεκινήσει η διερεύνηση του συμβάντος.

Ο καταδικασθείς, 50 ετών τότε, προέβη στην αποτρόπαιη πράξη του, τον Ιούλιο του 2023, ενώ τα κορίτσια ήταν στην ηλικία των 16 ετών. Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η καταγγελία στην Αστυνομία, η ιδιοκτησία της τουριστικής επιχείρησης απέλυσε τον ενεχόμενο στην υπόθεση.

Η καταδίκη ανακοινώθηκε στις 3 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας και την Κατηγορούσα Αρχή εκπροσώπησε η Ανώτερη Δημόσιος Κατήγορος, Ξένια Ξενοφώντος.

Η όλη διαδικασία, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της και προς προστασία των δύο κοριτσιών από τη Μεγάλη Βρετανία, διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.