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Σύμβαση του ελληνικού δημοσίου ύψους €150 εκατ. με εταιρεία, η οποία διασυνδέθηκε με το σκάνδαλο πτητικών μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ισπανία, μπλοκαρίστηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι αντίστοιχες Αρχές στην Κύπρο έχοντας τα ίδια δεδομένα μπροστά τους, δεν ακολούθησαν αυτή την οδό…

Στο νησί μας σύμβαση συνολικού ύψους €25 εκατομμυρίων που συνήφθη κατά το 2024 με ενεχόμενη εταιρεία στο ίδιο ακριβώς σκάνδαλο, το οποίο επικράτησε με την ονομασία «Cartel del Fuego», συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ. Μάλιστα, η σύμβαση έχει πρόνοια για ανανέωση μέχρι και το 2028.

Αυτό παραδέχθηκε χθες αρμόδιος λειτουργός του Υπουργείου Άμυνας, μιλώντας στον «Φ». Παρ΄ όλο που έγγραφα παρουσιάζουν την εταιρεία να κάνει γραπτώς παραδοχή πως είναι η μετεξέλιξη της νομικής οντότητας που έχει κυρώσεις στην Ισπανία (2025) για το «Cartel del Fuego».

Η εταιρεία για την οποία κάνουμε λόγο είναι η Avialsa, η οποία ενεχόταν στο σκάνδαλο της ιβηρικής χερσονήσου και υπό την ονομασία TITAN FIREFIGHTING COMPANY S.L. συνήψε συμβάσεις με το Τμήμα Δασών ύψους €32 εκατ. σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Μάλιστα, γι΄ αυτή την υπόθεση έχει σχηματιστεί ποινικός φάκελος από την Αστυνομία Κύπρου (αναμένεται προσεχώς η καταχώρηση στο Δικαστήριο). Η τελευταία διερεύνησε τον ρόλο τριών λειτουργών του Τμήματος Δασών που είναι ύποπτοι για παρανομίες σε σχέση με συναφείς συμβάσεις.

Παρ΄ όλα αυτά, όπως σημειώσαμε, η συμφωνία και σε αντίθεση με τα όσα έγιναν στην Ελλάδα συνεχίζει να είναι σε ισχύ.

Το έναυσμα…

Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας για το 2025 δημοσιοποιήθηκε προχθές και έδωσε το έναυσμα για διασύνδεση του θέματος των πτητικών μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα με την αντίστοιχη υπόθεση της Κύπρου.

Από τα όσα δημοσιοποιήθηκαν προκύπτει πως το εν λόγω σώμα της Ελλάδας «μπλόκαρε» την υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια 25 αμφίβιων αεροσκαφών πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα, δαπάνης 154.858.600 ευρώ. Κι αυτό γιατί η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία απέκρυψε ότι ο διευθυντής και διευθύνων σύμβουλός της είχε καταδικαστεί από δικαστήριο της Ισπανίας για αδικήματα όπως αυτά του αθέμιτου ανταγωνισμού, της σύστασης καρτέλ, της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης και της παραποίησης επίσημων εγγράφων.

Στην Κύπρο ο «Φ» με δημοσιεύματα στις 30/5/2026 και την 1η Ιουνίου του 2026, είχε επισημάνει πως για το ίδιο σκάνδαλο είχαν επιβληθεί ποινές (2025) σε κρατικούς αξιωματούχους στην Ισπανία σε εταιρικά στελέχη, αλλά και κυρώσεις σε εταιρείες μεταξύ των οποίων η Avialsa. Η εφημερίδα μας αποκάλυψε ακόμη πως η ίδια η ενεχόμενη στο σκάνδαλο Avialsa στο πλαίσιο διαγωνισμού του Τμήματος Δασών για εκμίσθωση μέσων αεροπυρόσβεσης, παραδέχθηκε εγγράφως πως συμμετέχει στον κυπριακό διαγωνισμό υπό την ονομασία Titan Fire Fighting Company SL.

Ο ΑΝΤ1 Ελλάδας στο προχθεσινό του κεντρικό δελτίο ειδήσεων κι αναφερόμενος στη σύμβαση των €154.858.600, συσχέτισε την ελλαδική υπόθεση με αυτή της Κύπρου. Ο Τάσος Τέλλογλου μιλώντας για τις επισημάνσεις στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ελλάδα, έκανε λόγο για τα air tractor και μίλησε για μια πτυχή της κυπριακής υπόθεσης που αποκάλυψε ο «Φ».

Η εξήγηση του Υπουργείου Άμυνας

Η κείμενη νομοθεσία στην Κύπρο προνοεί τον τερματισμό μια σύμβασης από την αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που «ο Ανάδοχος έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα».

Εντούτοις, δεν λήφθηκε κάποιο μέτρο σε βάρος της Titan Fire Fighting που κατά παραδοχήν της είναι η μετεξέλιξη της Avialsa, η οποία είχε κυρώσεις στην Ισπανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό μητρώο τερματισθείσων συμβάσεων που τηρείται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Αποταθήκαμε χθες στο Τμήμα Δασών που ήταν η αναθέτουσα Αρχή για την επίμαχη σύμβαση με την Titan Fire Fighting Company SL (πρώην Avialsa). Ο γενικός διευθυντής δρ Σάββας Ιεζεκιήλ μας ανέφερε πως δεν έχει γνώση για τις λεπτομέρειες της σύμβασης και πρόσθεσε ότι «από το 2024 οι συμβάσεις σε σχέση με τα πτητικά μέσα δασοπυρόσβεσης τυγχάνουν διαχείρισης από το Υπουργείο Άμυνας».

Αρμόδιος λειτουργός του Υπουργείου Άμυνας με τον οποίο επικοινώνησε στη συνέχεια ο «Φ» μάς ανέφερε πως η σύμβαση με την Titan Fire Fighting Company SL είναι σε ισχύ. Πρόσθεσε πως εντός του 2026 το Υπουργείο ζήτησε από την Titan Fire Fighting Company SL κατά πόσον έχει σχέση με την Avialsa και πως η πρώτη ξεκαθάρισε γραπτώς πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα μας στις 30 Μαΐου, σε έγγραφα σχετικού διαγωνισμού του Τμήματος Δασών σημειώνονται τα ακόλουθα: «Στην προσφορά της η εταιρεία Titan Fire Fighting Company SL συμπεριέλαβε επιστολή στην οποία αναφέρει ότι η εταιρεία Titan Fire Fighting Company SL είναι η ίδια εταιρεία με την AVIALSA T-35 SL, η οποία μετονομάστηκε κατά το 2019 σε εταιρεία Titan Fire Fighting Company SL, με τον αριθμό του Φ.Π.Α. να παραμένει ο ίδιος. Αυτό, όπως αναφέρει, επιβεβαιώνεται από επίσημα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην προσφορά της».

Οι υποθέσεις και η διασύνδεση

Η κυπριακή υπόθεση με τις προσφορές για ενοικίαση πτητικών μέσων δασοπυρόσβεσης, αγορά υπηρεσιών πιλότων και συντήρηση αεροσκαφών έχουν στο επίκεντρο τρεις λειτουργούς του Τμήματος Δασών. Οι έρευνες των ανακριτών της Αστυνομίας έχουν δείξει ότι με έμμεσο τρόπο και οι τρεις συνδέονταν με εταιρείες που λάμβαναν χρήματα του δημοσίου. Φέρονται να έκλειναν χρυσοφόρα deals, αφού μόνο σε μια περίπτωση εταιρεία κέρδισε συμβάσεις αξίας περί τα €32 εκατ.

Μια από τις εταιρείες που φέρεται να ευνοήθηκε από τις τεχνικές προδιαγραφές που κατήρτιζε στο πλαίσιο διαγωνισμών ένας εκ των υπόπτων, ήταν και η Titan πρώην Avialsa. Στην τελευταία είχε επιβληθεί ποινή τον Φεβρουάριο του 2025 από Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, στην απόφασή του, το Δικαστήριο επέβαλε για πρώτη φορά απαγόρευση σύναψης συμβάσεων με το κράτος για εννέα μήνες σε αριθμό εταιρειών μεταξύ των οποίων η Avialsa T35, που είχε συμβάσεις με το Τμήμα Δασών.