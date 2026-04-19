Πρόκληση για την ανθρώπινη ηθική και την νοημοσύνη συνιστούν τα ευρήματα των ανακριτών του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλημάτων (ΤΚΕ) Αρχηγείου Αστυνομίας σε σχέση με το σκάνδαλο των συμβάσεων με τα πτητικά μέσα δασοπυρόσβεσης.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο με πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο πλαίσιο εξέτασης αιτήματος βασικού υπόπτου, ενώ είναι στην επικαιρότητα ενόψει της «καυτής» θερινής περιόδου, η οποία συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Οι συγκυρίες αυτές αποτέλεσαν το έναυσμα για μια νέα προσπάθεια αναζήτησης στοιχείων από πλευράς του «Φ». Προσπάθεια που κατέληξε σε δημοσιογραφικά ευρήματα και δείχνει ότι πλέον τα μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας, έχουν συλλέξει στοιχεία, τα οποία όχι μόνο προκαλούν αίσθηση, αλλά δείχνουν ικανά για να οδηγήσουν την υπόθεση σε καταχώρηση και προσαγωγή αριθμού υπόπτων στο Δικαστήριο.

Τρεις λειτουργοί

Τι ακριβώς φανερώνουν, όμως, τα ευρήματα της ποινικής έρευνας; Οι προσφορές για ενοικίαση πτητικών μέσων δασοπυρόσβεσης, αγορά υπηρεσιών πιλότων και συντήρηση αεροσκαφών είχαν στο επίκεντρο τρεις λειτουργούς του Τμήματος Δασών.

Οι έρευνες των ανακριτών της Αστυνομίας έχουν δείξει ότι με έμμεσο τρόπο και οι τρεις συνδέονταν με εταιρείες που λάμβαναν χρήματα του δημοσίου. Έκλειναν χρυσοφόρα deals, αφού μόνο σε μια περίπτωση εταιρεία κέρδισε συμβάσεις αξίας περί τα €32 εκατ.

Συνοπτικά τα ευρήματα των ανακριτών, κάποια από τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών στο πλαίσιο της υπόθεσης:

>> Μάνα, κόρη, κουμπάροι, ανιψιές και αδερφός…

Οι ανακριτές ψάχνοντας το ρόλο των τριών ύποπτων λειτουργών του Τμήματος Δασών, εντόπισαν πίσω από εταιρείες, που είχαν μεγάλα κέρδη από το κράτος χάρη στις χρυσοφόρες συμβάσεις, συγγενικά πρόσωπα των ελεγχόμενων.

Σε μια εταιρεία που συνδεόταν με νομική οντότητα, η οποία εξασφάλισε τρεις συμβάσεις αξίας πέραν των €30 εκατ., μέτοχος και αξιωματούχος ήταν η μητέρα του βασικού υπόπτου.

Σε άλλη περίπτωση, εταιρεία που κέρδισε 18 συμβάσεις αξίας περί τα €2 εκατ. είχε ως διευθυντή, γραμματέα και μέτοχο τον αδερφό ενός εκ των υπόπτων λειτουργών του Τμήματος Δασών. Σε κατοπινό στάδιο το 50% της εν λόγω νομικής οντότητας μεταβιβάστηκε στην κόρη του ίδιου λειτουργού του Τμήματος Δασών και το υπόλοιπο 50% στις ανιψιές του.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανώνυμη γραπτή καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, δυο εκ των υπόπτων είναι κουμπάροι μεταξύ τους.

>> Διακινούνταν με εταιρικά οχήματα

Δυο εκ των τριών υπόπτων του Τμήματος Δασών βρέθηκαν να οδηγούν κιόλας αυτοκίνητα εταιρειών που είχαν κέρδη από τις συμβάσεις με το δημόσιο. Διακινούνταν καθημερινά με αυτά, ενώ οι ίδιοι συνδέθηκαν με έγγραφα νομικών οντοτήτων που κέρδιζαν από τις συμβάσεις του δημοσίου.

>> Σε ρόλο συντονιστή

Ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης ήταν και συντονιστής στην επιτροπή αξιολόγησης μεγάλου αριθμού διαγωνισμών. Μάλιστα, αυτοί οι διαγωνισμοί, τους οποίους κέρδιζαν συγκεκριμένες εταιρείες, ήταν συνολικής αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

>> Αγορά υπηρεσιών με κοινό παρονομαστή

Όπως είναι γνωστό, οι ανακριτές της Αστυνομίας άρχισαν να εξετάζουν τις συμβάσεις του Τμήματος Δασών για μια οκταετία, δηλαδή από το 2017 μέχρι και το 2024. Προηγήθηκε διοικητική έρευνα που διενεργήθηκε μετά πρωτοβουλία της υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου και οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα. Τα μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου διαπίστωσαν ότι σ΄αυτό το διάστημα προκηρύχθηκαν 15 διαγωνισμοί για αγορά υπηρεσιών σε σχέση με τα πτητικά μέσα δασοπυρόσβεσης, με τους εννέα να ακυρώνονται και τους έξι εξ αυτών να κατακυρώνονται υπέρ συγκεκριμένης εταιρείας. Στους πέντε από τους έξι κατακυρωθέντες διαγωνισμούς συντονιστής στην Επιτροπή Αξιολόγησης ήταν ο ίδιος λειτουργός του Τμήματος Δασών, δηλαδή ο βασικός ύποπτος, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποιούσε στις διακινήσεις του αυτοκίνητο της εταιρείας με την επιτυχούσα προσφορά.

>> Τρεις διαγωνισμοί, €32 εκατ. στην ίδια

Μέσα σε μια τετραετία εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, τρεις διαγωνισμοί που σχετίζονται με μίσθωση πτητικών μέσων, ανατέθηκαν σε μια μόνο εταιρεία με συνολικό ποσό €32.194.500. Όπως διαπίστωσαν οι εξεταστές της υπόθεσης, συντονιστής στην Επιτροπή Αξιολόγησης των δύο εκ των τριών αυτών διαγωνισμών ήταν πάλι το ίδιο πρόσωπο. Η νομική οντότητα που κέρδισε αυτές τις συμβάσεις συνεργαζόταν με άλλη νομική οντότητα, ιδιοκτήτρια της οποίας ήταν η μητέρα του ίδιου λειτουργού του Τμήματος Δασών που συμμετείχε στην αξιολόγηση. Ο τελευταίος, σύμφωνα με μαρτυρίες που εξασφάλισε η Αστυνομία, ενεργούσε και ως εκπρόσωπος της εταιρείας που είχε ως μέτοχο τη μητέρα του.

>> «Κατεύθυνε» διαγωνισμό με συσκευές αεροσκαφών

Σε άλλο διαγωνισμό για συσκευές που χρησιμοποιούνταν στα αεροσκάφη -και σύμφωνα πάντα με μαρτυρία- ο συγκεκριμένος υπάλληλος του Τμήματος Δασών κατεύθυνε την συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης σε τέσσερις συγκεκριμένες εταιρικές οντότητες. Η μια ήταν αυτή που είχε ως ιδιοκτήτρια τη μητέρα του. Η άλλη ήταν εταιρεία που φέρεται ο ίδιος να ευνόησε σε άλλους διαγωνισμούς.

>> 18 διαγωνισμοί στην ίδια εταιρεία

Μεταξύ της επίμαχης 8ετίας (2017-2024) έγιναν 22 διαγωνισμοί για υπηρεσίες τεχνικής φύσεως και σχετικού εξοπλισμού. Απ΄ αυτούς οι τέσσερις ακυρώθηκαν. Οι άλλοι 18 κατακυρώθηκαν υπέρ μιας εταιρείας, η οποία στους 17 εξ αυτών ήταν η μοναδική προσφοροδότης. Η αξία των 18 διαγωνισμών ανερχόταν στο €1.711.610. Στους 10 από αυτούς τους διαγωνισμούς συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης ήταν ο κύριος ύποπτος.

Εξάλλου, διευθυντής, γραμματέας και μέτοχος του εταιρικού οργανισμού που κέρδιζε τους διαγωνισμούς είχε ως αξιωματούχο και μέτοχο αδερφό άλλου ύποπτου λειτουργού του Τμήματος Δασών.Όπως σημειώσαμε και πιο πάνω, στο τέλος οι μετοχές μεταβιβάστηκαν στη θυγατέρα (50%) και τις δυο ανιψιές (50%) του εν λόγω δημόσιου υπαλλήλου. Ο τελευταίος, σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισε η Αστυνομία, φέρεται να είχε αξιοπερίεργο ρόλο σε άλλο διαγωνισμό που κέρδισε η ίδια εταιρεία που κόστισε στο δημόσιο 40% περισσότερα από τα όσα προνοούνταν στην αρχική σύμβαση. Το ποσό ξεπέρασε τελικά το €1 εκατ.

>> Πρωταθλήτριες των συμβάσεων

Όπως πληροφορείται ο «Φ», οι μαρτυρίες που συνέλλεξε η Αστυνομία, καταδεικνύουν ότι αρκετοί διαγωνισμοί που σχετίζονταν με τη Μονάδα Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών, είχαν τέτοιες προδιαγραφές ώστε να είναι στα μέτρα συγκεκριμένων προσφοροδοτών. Συγκεκριμένα τρεις εταιρικοί οργανισμοί ευνοούνταν διαχρονικά από τους διαγωνισμούς καταφέρνοντας πάντα να κερδίζουν τις συμβάσεις με το δημόσιο.

Πήδηξε στο κενό από το μπαλκόνι και υπέστη κάταγμα

Στα γραφεία εταιρείας βρέθηκαν επιταγές στο όνομά του με πενταψήφιο ποσό

>> Διασύνδεση με την εταιρεία που είχε ως ιδιοκτήτρια τη μητέρα του βασικού υπόπτου, υπάρχει και με άλλο υπάλληλο του Τμήματος Δασών. Ο τελευταίος, σε μια περίοδο τριών ετών, χρησιμοποιούσε για τις διακινήσεις του αυτοκίνητα που ανήκουν σ΄ αυτήν ακριβώς την εταιρική οντότητα.

>> Όταν, μάλιστα, μέλη του ΤΑΕ μετέβησαν στην εγγεγραμμένη διεύθυνση της εταιρείας για περαιτέρω έρευνα, ο βασικός ύποπτος και γιος της ιδιοκτήτριας ήταν στη συγκεκριμένη κτηριακή εγκατάσταση. Μάλιστα, κατά την είσοδο των ανακριτών στον χώρο, πήδηξε από το μπαλκόνι, προφανώς για να μην γίνει αντιληπτός, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο πόδι.

>> Όταν οι ανακριτές ερεύνησαν τα γραφεία εταιρείας που κέρδισε συμβάσεις με το δημόσιο, διαπιστώθηκε πως η νομική αυτή οντότητα είχε εκδώσει επιταγές στο όνομα του κύριου υπόπτου για πενταψήφιο ποσό.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της πρωτοφανούς υπόθεσης

Επιστολή-καταγγελία το καλοκαίρι του 2024 που έκανε λόγο για ύποπτες δοσοληψίες

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε το καλοκαίρι του 2024 μετά από διαγωνισμό για μίσθωση δυο ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης. Στον διαγωνισμό, στον οποίο ήταν συντονιστής ο λειτουργός του Τμήματος Δασών που είναι πλέον ο κύριος ύποπτος, υπήρξαν πρακτικές που προκάλεσαν σκιές.

Ακολούθησε επιστολή προς την υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, από επηρεαζόμενη εταιρεία. Στη σχετική επιστολή γινόταν ξεκάθαρα λόγος για περιστατικά που καταδείκνυαν ποινικές ευθύνες. Γινόταν, επίσης, λόγος για οικονομικά ανταλλάγματα.

Κατόπιν τούτου, η υπουργός έδωσε οδηγία στα τέλη Ιουλίου του 2024 προκειμένου να διεξαχθεί διοικητική έρευνα ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον προκύπτουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα εν σχέσει με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε στις αρχές του Δεκεμβρίου και αμέσως η υπουργός ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα. Στα μέσα του ίδιου μήνα η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Μετά το πρώτο στάδιο των αστυνομικών ερευνών προέκυψαν υποψίες για συνολικά οκτώ πρόσωπα. Τέσσερα φυσικά και ισάριθμα νομικά. Σε ό,τι αφορά τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα, οι αστυνομικές έρευνες που γίνονταν εστίαζαν στους τρεις λειτουργούς του Τμήματος Δασών και έναν διευθυντή εταιρείας.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου διερεύνησε αδικήματα (1) δεκασμού δημόσιου λειτουργού, (2) απόσπασης αμοιβής από δημόσιο λειτουργό, (3) δωροληψίας για επίδειξη εύνοιας από δημόσιο λειτουργό, (4) κατάχρησης εξουσίας, (5) διαφθοράς και άλλα. Κάποια εκ των αδικημάτων σε περίπτωση καταδίκης ενός προσώπου επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι και επτά χρόνια. Πρόκειται, δηλαδή, για κακουργήματα.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου έχουν προχωρήσει ήδη σε αιτήματα συνδρομής ώστε να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των προσώπων, τα οποία είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με συμβάσεις του Τμήματος Δασών (από το 2017 κι εντεύθεν) και εταιρειών για εκμίσθωση ελικοπτέρων και αεροσκαφών που είναι σε θέση να εκτελέσουν επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης.

Αντικείμενο εξέτασης των ανακριτών είναι πέραν των 30 προσφορών που έγιναν για συμβάσεις με το δημόσιο σε ό,τι αφορά τον τομέα αεροπυρόσβεσης.

Ανακριτική κατάθεση από μητέρα υπόπτου

Στις 28 Αυγούστου του 2025 ανακρίθηκε η μητέρα του βασικού ύποπτου. Ο τελευταίος, όπως σημειώσαμε, συμμετείχε στο αρμόδιο όργανο του Τμήματος Δασών, το οποίο αξιολογούσε και έδινε τελική εισήγηση για κατακύρωση διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες, είτε για ενοικίαση πτητικών μέσων, είτε για αγορά υπηρεσιών από χειριστές αεροσκαφών. Η μητέρα του εν λόγω λειτουργού συμμετείχε σε εταιρεία, η οποία συνδέεται με άλλη επιχειρηματική οντότητα στην οποία κατακυρώθηκαν διαγωνισμοί εκατομμυρίων ευρώ.

Σε διαθεσιμότητα για έξι μήνες

Οι τρεις λειτουργοί του Τμήματος Δασών που ελέγχονται για την υπόθεση είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα για έξι μήνες κι επανήλθαν στη δημόσια υπηρεσία στις 24/7/2025, οπότε και εξέπνευσε το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα ένας λειτουργός του δημοσίου. Όπως είχε αναφερθεί τότε στον «Φ» από αρμόδιο αξιωματούχο, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προκειμένου η επάνοδος των τριών λειτουργών να είναι ομαλή και να μην επηρεαστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο οι εν εξελίξει αστυνομικές έρευνες. Εξήγησε πως τα καθήκοντα στα οποία τοποθετήθηκαν είναι τέτοια, ώστε να αποσοβείται ο όποιος κίνδυνος επηρεασμού των αστυνομικών εξετάσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Σε εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας σε σχέση με τη διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, επισημαίνεται ότι «το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να τεθεί υπάλληλος σε διαθεσιμότητα, για τους σκοπούς της έρευνας, είναι τρεις μήνες, διάστημα που μπορεί να παραταθεί μόνο για άλλους τρεις μήνες».

Στο κενό προσπάθεια για έκδοση ακυρωτικού διατάγματος

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμά μας, η προσπάθεια του κύριου υπόπτου για έκδοση ακυρωτικού διατάγματος από το Ανώτατο Δικαστήριο έπεσε στο κενό. Σχετική απόφαση σε αίτημά του είχε εκδοθεί στις 28/3/2026. Μέσω των δικηγόρων του ο αιτητής επιχείρησε να ακυρώσει δικαστικό ένταλμα που είχε εξασφαλίσει η Αστυνομία (19/3/2025) με στόχο να έχει πρόσβαση (επιθεώρηση και λήψη) σε καταγεγραμμένο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας από κινητό τηλέφωνο που κατείχε.

Μοιραία από την επιχειρηματολογία των δικηγόρων του αιτητή για ακύρωση του επίδικου εντάλματος, στο προσκήνιο βρέθηκαν στιγμιότυπα οθόνης (screen shots) που είχαν αποθηκευτεί σε φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb) άλλου υπόπτου και αποτύπωναν περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας. Ο αιτητής θεώρησε ότι αυτή η επικοινωνία του άλλου ύποπτου είχε προηγουμένως περιέλθει στην κατοχή της Αστυνομίας και ήταν στη βάση αυτής που αυτή αιτήθηκε να εξασφαλίσει το επίδικο δικαστικό ένταλμα. Ο Δικαστής του Ανωτάτου Γιασεμής Ν. Γιασεμής, κατέληξε να απορρίψει το αίτημα.