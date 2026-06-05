Παρακολουθεί στενά την εξοπλιστική δραστηριότητα Αθήνας και Λευκωσίας, αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, με στόχο την προασπιστεί τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.



Στο ηχηρό μήνυμα, το υπουργείο Άμυνας, προειδοποιεί ότι η Τουρκία «παρακολουθεί στενά και προσεκτικά» την εξοπλιστική δραστηριότητα της Ελλάδας και της Κύπρου στην περιοχή. Υπογραμμίζει, δε, την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να προστατεύσει την ασφάλεια της χώρας και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Παρακολουθούμε τους εξοπλισμούς Ελλάδας και Κύπρου»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την κούρσα εξοπλισμών από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεργασία με το Ισραήλ και ορισμένα άλλα δυτικά κράτη, αρμόδιες τουρκικές πηγές σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου στη Σμύρνη απάντησαν ότι οι τουρκικοί θεσμοί παρακολουθούν στενά τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή και την εξοπλιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Επανέλαβαν ότι η Άγκυρα έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην περιοχή και τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με προτεραιότητα τη διατήρηση της ειρήνης και των δεσμών καλής γειτονίας.

«Συνεργασία, και όχι κούρσα εξοπλισμών»

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας μας και της ‘Toυρκικής Κύπρου’ (σσ: έτσι αναφέρεται στα τουρκικά)», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. «Αυτό που χρειάζεται στην περιοχή μας δεν είναι μια κούρσα εξοπλισμών, αλλά ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο».

Πρόσθεσαν δε ότι η ελληνική εξοπλιστική δραστηριότητα θα πρέπει να αποτελεί μέλημα του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν πρόσφατα εντείνει τους στρατιωτικούς δεσμούς τους με μια σειρά από χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, το οποίο προμηθεύει και τις δύο χώρες με προηγμένα όπλα καθώς και συστήματα αεράμυνας», αναφέρει η δήλωση του τουρκικού υπ. Άμυνας.

skai.gr