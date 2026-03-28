Μια ανάσα πριν από την καταχώρισή της βρίσκεται η υπόθεση που αφορά το σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων με τα πτητικά μέσα δασοπυρόσβεσης, βάσει και των τελευταίων εξελίξεων.

Όπως είναι γνωστό, μετά από ευρήματα του ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας ήρθαν στο φως πρακτικές που προκαλούν αίσθηση, αφού αριθμός συμβάσεων του δημοσίου ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ κατέληγαν υπό αξιοπερίεργες συνθήκες σε εταιρείες, με τις οποίες συνδέονται έμμεσα λειτουργοί του Τμήματος Δασών.

Χθες, λοιπόν, σημειώθηκαν εξελίξεις σε ό,τι αφορά την όλη υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, η προσπάθεια ενός εκ των τριών προαναφερθέντων υπόπτων λειτουργών του δημοσίου για έκδοση ακυρωτικού διατάγματος από το Ανώτατο Δικαστήριο έπεσε στο κενό.

Προσπάθεια ακύρωσης

Μέσω των δικηγόρων του ο αιτητής επιχείρησε να ακυρώσει δικαστικό ένταλμα που είχε εξασφαλίσει η Αστυνομία (19/3/2025) με στόχο να έχει πρόσβαση (επιθεώρηση και λήψη) σε καταγεγραμμένο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας από κινητό τηλέφωνο που κατείχε.

Μοιραία από την επιχειρηματολογία των δικηγόρων του αιτητή για ακύρωση του επίδικου εντάλματος, στο προσκήνιο βρέθηκαν στιγμιότυπα οθόνης (screen shots) που είχαν αποθηκευτεί σε φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb) άλλου υπόπτου και αποτύπωναν περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας.

Ο αιτητής θεώρησε ότι αυτή η επικοινωνία του άλλου ύποπτου είχε προηγουμένως περιέλθει στην κατοχή της Αστυνομίας και ήταν στη βάση αυτής που αυτή αιτήθηκε να εξασφαλίσει το επίδικο δικαστικό ένταλμα. Κατά συνέπεια, όπως υποστήριξαν οι δικηγόροι του, δεν έπρεπε το πρωτόδικο Δικαστήριο να εγκρίνει το επίδικο ένταλμα τον Μάρτιο του 2025, που -όπως σημειώσαμε- αφορούσε την πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο που ήταν στην κατοχή του αιτητή.

Οι εκπρόσωποι του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση, ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αριστείδης, και η δικηγόρος της Δημοκρατίας Α΄, Έρια Παπαλοΐζου, στην ένστασή τους αντιπαρέβαλαν ότι ο αιτητής δεν είχε έννομο συμφέρον να επικαλείται παράνομη πρόσβαση σε περιεχόμενο επικοινωνίας τρίτου προσώπου.

Επιχειρηματολογώντας, μεταξύ άλλων, σημείωσαν ότι τα στιγμιότυπα οθόνης αποτελούν στιγμιαίες αποτυπώσεις μέρους ενός διαλόγου, στον οποίο δεν συμμετείχε ο αιτητής. Επιπλέον, υποδείχθηκε από πλευράς των νομικών εκπροσώπων της Δημοκρατίας, πως αν η επικοινωνία είχε αποκλειστικά ιδιωτικό χαρακτήρα, θα αναμενόταν να παραμείνει εντός της εφαρμογής που έγινε (WhatsApp) και όχι να καταγραφεί και να αποθηκευτεί σε εξωτερική μονάδα (usb).

Ο Δικαστής του Ανωτάτου Γιασεμής Ν. Γιασεμής, ανάμεσα σ΄ άλλα στην ετυμηγορία του αναφέρεται σε απόσπασμα κειμένου από την απόφαση του Δικαστηρίου για έγκριση του υπό κρίση εντάλματος, σημειώνοντας: «Εξετάζοντας, ειδικά, το πιο πάνω κείμενο είναι πασιφανές πως αυτό δεν αφορά σε ιδιωτική επικοινωνία του αιτητή. Αφορά ιδιωτική επικοινωνία τρίτου προσώπου χωρίς να είναι γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτή περιήλθε στην κατοχή των ανακριτών». Κατέληξε, όπως αναφέραμε, να απορρίψει το αίτημα επιδικάζοντας έξοδα €3.000 υπέρ της Δημοκρατίας.

Ανοίγει ο δρόμος

Η απόρριψη του αιτήματος του προαναφερθέντα υπόπτου κρίνεται ως σημαντική εξέλιξη, υπό την έννοια ότι από τις αστυνομικές έρευνες προκύπτει να είναι βεβαρημένη η θέση του και πλέον δεν υπάρχει ορατό εμπόδιο για καταχώριση της υπόθεσης.

Όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις 28 του περασμένου Αυγούστου, είναι ο βασικός ύποπτος. Συμμετείχε στο αρμόδιο όργανο του Τμήματος Δασών, το οποίο αξιολογούσε και έδινε τελική εισήγηση για κατακύρωση διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες είτε για ενοικίαση πτητικών μέσων είτε για αγορά υπηρεσιών από χειριστές αεροσκαφών.

Αυτό που είχε προκύψει από τις εξετάσεις των ανακριτών είναι ότι κάποιες συμβάσεις αξίας δεκάδων εκατομμυρίων κατέληγαν στις ίδιες εταιρείες. Σε δύο, μάλιστα, περιπτώσεις ο ίδιος λειτουργός διασυνδέθηκε με τις νομικές οντότητες στις οποίες κατέληγαν συμβάσεις του δημοσίου.

Η μητέρα του εν λόγω λειτουργού, όπως είχαμε σημειώσει και τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να συμμετείχε σε εταιρεία, η οποία συνδέεται με άλλη επιχειρηματική οντότητα στην οποία κατακυρώθηκαν διαγωνισμοί. Μάλιστα, η μητέρα του έχει ανακριθεί ως ελεγχόμενη από την Αστυνομία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως κατά τα τελευταία έτη, τρεις διαγωνισμοί για μίσθωση αεροσκαφών αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ κατακυρώθηκαν σε μια εταιρεία. Στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχε ο εν λόγω λειτουργός του Τμήματος Δασών. Από περαιτέρω έρευνες της Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως με την ανάδοχο που κέρδισε τους τρεις διαγωνισμούς, συνεργαζόταν άλλη εταιρεία, στην οποία η μητέρα του υπόπτου λειτουργού ήταν αξιωματούχος.

Ύποπτα για την υπόθεση ήταν συνολικά οκτώ πρόσωπα. Τέσσερα φυσικά και ισάριθμα νομικά. Αντικείμενο εξέτασης των ανακριτών είναι πέραν των 30 προσφορών που έγιναν για συμβάσεις με το δημόσιο σε ό,τι αφορά τον τομέα αεροπυρόσβεσης. Αφορούν την περίοδο μεταξύ των ετών 2017 και 2024. Η έρευνα άρχισε μετά από καταγγελίες της υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου.