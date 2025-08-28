Συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού ενός εκ των τριών υπόπτων λειτουργών του Τμήματος Δασών για την υπόθεση με τις μίζες εκμίσθωσης πτητικών μέσων, κλήθηκε από την Αστυνομία να δώσει ανακριτική κατάθεση, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Φ».

Η ίδια πηγή πληροφόρησής μας ανέφερε ότι πρόκειται για τη μητέρα ενός από τους ύποπτους λειτουργούς, η οποία αναμένεται εντός της σημερινής ημέρας να διαβεί το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας προκειμένου να καταθέσει ως ελεγχόμενη.

Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι η κατάθεση θα είναι πολύωρη, αφού όταν ένα άτομο είναι ελεγχόμενο για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα καλείται να απαντήσει σε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων από τους ανακριτές.

Ασφαλώς, τον τελικό λόγο για την δίωξη της ή όχι έχει το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Πιο συγκεκριμένα, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για τα ποινικής φύσεως ζητήματα, θα κληθεί να διαμορφώσει θέση μετά από την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία.

Πάντως, το γεγονός ότι ελέγχεται η μητέρα ενός εκ των υπόπτων για την υπόθεση των προμηθειών, δεν προκαλεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν τα γεγονότα γύρω από το όλο θέμα.

Όπως, άλλωστε, είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις 21 του περασμένου Ιουνίου, τα ευρήματα των αστυνομικών ανακριτών σε σχέση με τις συμβάσεις του Τμήματος Δασών με εταιρείες για παροχή υπηρεσιών και μίσθωση πτητικών μέσων δασοπυρόσβεσης, παρουσίαζαν βεβαρημένη τη θέση του ενός εκ των τριών λειτουργών που είναι ύποπτοι.

Την ίδια στιγμή η μητέρα του εμφανιζόταν να είχε σχέση με εταιρεία που συνεργαζόταν με επιχειρηματική οντότητα, η οποία σκανδαλωδώς φέρεται να κέρδισε συμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στη βάση των αποκαλύψεων της εφημερίδας μας, ο συγκεκριμένος ύποπτος για την υπόθεση συμμετείχε στο αρμόδιο όργανο του Τμήματος Δασών, το οποίο αξιολογούσε και έδινε τελική εισήγηση για κατακύρωση διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες είτε για ενοικίαση πτητικών μέσων είτε για αγορά υπηρεσιών από χειριστές αεροσκαφών.

Η διασύνδεση

Αυτό που είχε προκύψει από τις εξετάσεις των ανακριτών είναι ότι κάποιες συμβάσεις αξίας δεκάδων εκατομμυρίων κατέληγαν στις ίδιες εταιρείες. Σε δύο, μάλιστα, περιπτώσεις ο ίδιος λειτουργός διασυνδέθηκε με τις νομικές οντότητες στις οποίες κατέληγαν συμβάσεις του δημοσίου.

Η μητέρα του εν λόγω λειτουργού, όπως είχαμε σημειώσει και τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να συμμετείχε σε εταιρεία, η οποία συνδέεται με άλλη επιχειρηματική οντότητα στην οποία κατακυρώθηκαν διαγωνισμοί.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τα τελευταία έτη, τρεις διαγωνισμοί για μίσθωση αεροσκαφών αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ κατακυρώθηκαν σε μια εταιρεία. Στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχε ο εν λόγω λειτουργός του Τμήματος Δασών.

Από περαιτέρω έρευνες της Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως με την ανάδοχο που κέρδισε τους τρεις διαγωνισμούς, συνεργαζόταν άλλη εταιρεία, στην οποία η μητέρα του υπόπτου λειτουργού ήταν αξιωματούχος.

Έξι διαγωνισμοί

Αυτά δεν φαίνεται να είναι τα μοναδικά ευρήματα της Αστυνομίας για τον εν λόγω ύποπτο. Όπως είχε διαπιστωθεί, μεγάλος αριθμός συμβάσεων για αγορά υπηρεσιών ανατέθηκαν στην ίδια εταιρεία.

Μετά από τις αστυνομικές εξετάσεις προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι μεταξύ των ετών 2018 και 2024, έξι διαγωνισμοί που έγιναν για αγορά υπηρεσιών πιλότων κατακυρώθηκαν σε συγκεκριμένη εταιρική οντότητα.

Στους εν λόγω διαγωνισμούς, βάσει στοιχείων που εξασφάλισαν οι ανακριτές, είχε ρόλο ο ίδιος λειτουργός του Τμήματος Δασών.

Από το ανακριτικό έργο προκύπτει ότι ο τελευταίος είχε σύνδεση με την υπό αναφορά εταιρεία. Συγκεκριμένα, ο λειτουργός του δημοσίου φέρεται να χρησιμοποιούσε για τις διακινήσεις του όχημα που ανήκε στην συγκεκριμένη εταιρική οντότητα.

Αίτημα για ακυρωτικό διάταγμα

Στο μεταξύ, ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης έχει καταχωρίσει αίτηση δια κλήσεως στο Ανώτατο Δικαστήριο για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari προκειμένου να ακυρώσει διάταγμα που είχαν εξασφαλίσει οι διωκτικές Αρχές για πρόσβαση στα τηλεπικοινωνιακά του δεδομένα. Η άδεια δόθηκε και το αίτημα καταχωρίσθηκε, ενώ οι δυο πλευρές (εκπρόσωπος Νομικής Υπηρεσίας και δικηγόρος του υπόπτου) στις αρχές Ιουλίου αγόρευσαν ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο επεφύλαξε την απόφασή του.

Ελέγχονται οκτώ πρόσωπα για 30 διαγωνισμούς από το 2017

Ύποπτα για την υπόθεση είναι συνολικά οκτώ πρόσωπα. Τέσσερα φυσικά και ισάριθμα νομικά. Σε ό,τι αφορά τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα, οι αστυνομικές έρευνες που γίνονται εστιάζουν στους τρεις λειτουργούς του Τμήματος Δασών και έναν διευθυντή εταιρείας.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου διερευνά σε βάρος των προαναφερθέντων αδικήματα (1) δεκασμού δημόσιου λειτουργού, (2) απόσπασης αμοιβής από δημόσιο λειτουργό, (3) δωροληψίας για επίδειξη εύνοιας από δημόσιο λειτουργό, (4) κατάχρησης εξουσίας, (5) διαφθοράς και άλλα. Κάποια εκ των αδικημάτων σε περίπτωση καταδίκης ενός προσώπου επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι και επτά χρόνια. Πρόκειται, δηλαδή, για κακουργήματα.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου έχουν προχωρήσει ήδη σε αιτήματα συνδρομής ώστε να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των προσώπων, τα οποία είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με συμβάσεις του Τμήματος Δασών (από το 2017 κι εντεύθεν) και εταιρειών για εκμίσθωση ελικοπτέρων και αεροσκαφών που είναι σε θέση να εκτελέσουν επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης.

Αντικείμενο εξέτασης των ανακριτών είναι πέραν των 30 προσφορών που έγιναν για συμβάσεις με το δημόσιο σε ό,τι αφορά τον τομέα αεροπυρόσβεσης.

Τα ποσά που τέθηκαν υπό το μικροσκόπιο είναι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αρκεί να σημειώσουμε ότι σχετικά πρόσφατη σύμβαση για αγορά υπηρεσιών από δύο ελικόπτερα αεροπυρόσβεσης σε βάθος χρόνου τριών ετών, ξεπερνούσε τα €14,5 εκατ. Διευκρίνιζουμε, βέβαια, αυτή η σύμβαση δεν έχει καμία σχέση με τις έρευνες της Αστυνομίας, οι οποίες αφορούν τα προηγούμενα 7-8 χρόνια.

Θυμίζουμε πως στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου των διωκτικών Αρχών έχει εκτελεστεί αριθμός ενταλμάτων έρευνας. Στο πλαίσιο τους παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, έγγραφα και συσκευές, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές που τυγχάνουν δικανικών και άλλων εξετάσεων.

Το ιστορικό

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε μετά από διοικητική έρευνα που είχε διεξαχθεί στη βάση οδηγιών της υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου. Ως πολιτική προϊστάμενος του Τμήματος Δασών είχε λάβει καταγγελία από ενδιαφερόμενη εταιρεία και είχε κινήσει διαδικασία ώστε αυτή να διερευνηθεί.

Μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας (βλ. ανακοίνωση στις 22/1/25) είχαν προκύψει ευρήματα, τα οποία προωθήθηκαν στη Νομική Υπηρεσία και από εκεί στην Αστυνομία. Από τις αστυνομικές εξετάσεις είχαν προκύψει οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για τρεις λειτουργούς, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.