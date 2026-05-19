Έπειτα από καθυστερήσεις αρκετών χρόνων έφτασε η ώρα της μεταμόρφωσης της παραδοσιακής συνοικίας του Άη Γιάννη στη Λάρνακας. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης που αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τον ιστορικό πυρήνα της ενορίας. Ο Δήμος Λάρνακας υπέγραψε χθες το απόγευμα συμβόλαιο για τις κατασκευαστικές εργασίες, οι οποίες θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου της Ένωσης Δήμων και δημάρχου Λάρνακας, του προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, βουλευτών, εκπροσώπων αρχών και τοπικών φορέων, καθώς και δημοτών.

Η Σύμβαση Κατασκευής του έργου έχει ανατεθεί στην εταιρεία MILTIADES NEOPHYTOU CIVIL ENGINEERING CONTRACTORS & DEVELOPERS LIMITED, για το ποσό των €6.272.000 πλέον ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, και από τον Δήμο Λάρνακας. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ανέρχεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Κατά τη διάρκεια της τελετής πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του έργου από την ομάδα μελέτης ΠΟΛΥΤΙΑ ΑΡΜΟΣ και την αρχιτέκτονα κα Γεωργία Λοΐζου, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους δημότες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις και απορίες σχετικά με το έργο.

Το έργο, όπως αναφέρθηκε, αφορά τη συνολική αναβάθμιση της ενορίας Αγίου Ιωάννη, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και της αισθητικής του δημόσιου χώρου.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται:

• ανακατασκευή και βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου,

• διαπλάτυνση και αναβάθμιση πεζοδρομίων με εφαρμογή πλακοστρώσεων,

• υπογειοποίηση δικτύων υπηρεσιών κοινής ωφελείας,

• αναβάθμιση φωτισμού,

• τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού,

• ενίσχυση του πρασίνου με νέες δεντροφυτεύσεις,

• αναδιοργάνωση της τροχαίας κίνησης με εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,

• εφαρμογή νέας οδικής σήμανσης,

• επανασχεδιασμός λεωφορειακής διαδρομής,

• κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης,

• κατασκευή νέων πλατειακών χώρων,

• καθώς και πεζοδρόμηση του άξονα Αγίου Ιωάννη – Μητρόπολη / Τέμενος και συνένωση δημόσιων πλατειακών χώρων.

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει σημαντικά σημεία πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως η Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, το παραδοσιακό λουτρό και η βρύση στην πλατεία πλησίον του τεμένους, καθώς και το Τέμενος Τούζλα.

Ο σχεδιασμός του έργου, όπως αναφέρει ο Δήμος Λάρνακας «βασίζεται στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, δίνοντας προτεραιότητα στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα άτομα με αναπηρία. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και πλήρως προσβάσιμου αστικού περιβάλλοντος για όλους».Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στην αναζωογόνηση και ανάδειξη του ιστορικού πυρήνα της ενορίας Αγίου Ιωάννη, ενισχύοντας την αρχιτεκτονική, κοινωνική, ιστορική και περιβαλλοντική αξία της περιοχής, η οποία αποτελεί διαχρονικά σημαντικό πόλο θρησκευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για τη Λάρνακα.

Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, χαρακτήρισε το έργο ως μία ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για την πόλη και ειδικότερα για την ιστορική ενορία του Αγίου Ιωάννη, σημειώνοντας ότι «το έργο αυτό αποτελεί μια ξεκάθαρη επιλογή για το ποια πόλη θέλουμε να είμαστε. Μια πόλη που σέβεται την ιστορία της, επενδύει στις γειτονιές της και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ζωής για τους ανθρώπους της».