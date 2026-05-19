Ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, δήλωσε την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο ότι τα δεδομένα δείχνουν σταδιακή και σταθερή ανάκαμψη των τουριστικών ροών στην Κύπρο. Τόνισε ότι τα στοιχεία για την πορεία του τουρισμού πρέπει να αξιολογούνται με ψυχραιμία και χωρίς βιαστικά συμπεράσματα.

Μιλώντας μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Κουμής χαρακτήρισε «απόλυτα αναμενόμενο» οι πρόσφατες εξελίξεις να επηρεάσουν την τουριστική κίνηση, όπως συνέβη και σε άλλους προορισμούς λόγω γεωπολιτικών γεγονότων. Επισήμανε ότι η σύγκριση με το 2025, έτος ρεκόρ για τον κυπριακό τουρισμό, γίνεται με υψηλή βάση.

«Το σημαντικό δεν είναι μια μεμονωμένη φωτογραφία της στιγμής, αλλά η συνολική εικόνα», είπε, προσθέτοντας ότι τα πτητικά προγράμματα πραγματοποιούνται κανονικά και η τουριστική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι το Υφυπουργείο παρακολουθεί στενά την κατάσταση σε συνεργασία με όλους τους φορείς του τουριστικού τομέα, με στόχο τη διατήρηση της Κύπρου ως ποιοτικού, ασφαλούς και αξιόπιστου προορισμού.

Όσον αφορά τη φετινή χρονιά, ο κ. Κουμής επεσήμανε ότι το 2026 ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, με τους πρώτους μήνες να καταγράφονται ως οι καλύτεροι στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού πριν από τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Παράλληλα, το Υφυπουργείο έχει λάβει μέτρα για διατήρηση της αεροπορικής σύνδεσης, ενδυνάμωση συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους και εντατικοποίηση δράσεων προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό.

Ο κ. Κουμής σημείωσε ότι η Κύπρος δέχεται επισκέπτες από πάνω από 40 χώρες, ωστόσο οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή περιορίζουν την προσέλκυση επισκεπτών από μακρινές αγορές.

Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός τόνισε ότι η μικρή μείωση αφίξεων από ορισμένες χώρες ήταν αναμενόμενη, δεδομένης της προηγούμενης ανοδικής πορείας του κυπριακού τουρισμού τα τελευταία χρόνια.

