Η Διεύθυνση του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ-ΑΗΚ) ανακοίνωσε την έναρξη παγκύπριας εκστρατείας από την 1η Ιουνίου 2026 για τον εντοπισμό παράνομων εγκαταστάσεων Μονάδων Παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και μη εγκεκριμένων αυξήσεων της εγκατεστημένης ισχύος σε υφιστάμενα συστήματα.

Οι παράνομες εγκαταστάσεις θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών και των υποστατικών, καθώς δεν έχουν επιθεωρηθεί, ενώ μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο δίκτυο και να απειλήσουν την αξιοπιστία του Ηλεκτρικού Συστήματος.

Επιπτώσεις στην ασφάλεια και το δίκτυο

Η σύνδεση ή τροποποίηση εγκαταστάσεων χωρίς έλεγχο από τον ΔΣΔ αυξάνει τους κινδύνους σε:

Ασφάλεια χρηστών και υποστατικών

Αξιοπιστία του ηλεκτρικού δικτύου

Αστοχίες στην παραγωγή ενέργειας και στην ημερήσια καμπύλη φορτίου

Επιπλέον, οι παράνομες επεκτάσεις αυξάνουν τη συχνότητα περικοπών και αποσυνδέσεων σε νομότυπες εγκαταστάσεις Φ/Β.

Μέτρα καταστολής παρανομιών

Ο ΔΣΔ θα προχωρήσει στα εξής:

Περιοδικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό παραβάσεων. Άμεση αποσύνδεση εγκαταστάσεων με παραβάσεις, καθώς το πιστοποιητικό καταλληλότητας παύει να ισχύει. Κυρώσεις και έξοδα: οι παραβάτες θα επιβαρύνονται με τα έξοδα διερεύνησης και θα ενημερώνεται η Αστυνομία. Ενημέρωση Αρχών: οι παρανομίες θα γνωστοποιούνται στη ΡΑΕΚ και στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για περαιτέρω χειρισμό, ενδεχομένως με ποινές ή πρόστιμα.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Οι παράνομες επεμβάσεις συνιστούν παραβάσεις σημαντικών άρθρων του περί Ηλεκτρισμού Νόμου (Κεφ.170) και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου [Ν.130(Ι)/2021]. Η μη υποβολή αίτησης και η έλλειψη έγκρισης από τον ΔΣΔ πριν από οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση συνιστούν παράβαση των Κανόνων Διανομής και της Διαδικασίας Σύνδεσης.

Το ΔΣΔ καλεί τους καταναλωτές με παράνομες μονάδες ΑΠΕ ή μη εγκεκριμένες επεκτάσεις να προχωρήσουν άμεσα στην αφαίρεσή τους ή να υποβάλουν αίτηση για νομιμοποίηση σύμφωνα με τη διαδικασία σύνδεσης και αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος.