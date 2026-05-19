Αυξήθηκαν σημαντικά οι εστίες κουνουπιών σε ορισμένες περιοχές της Λάρνακας, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσφορία στους κατοίκους. Ιδιαίτερα έντονη είναι η κατάσταση κοντά στην αλυκή, αλλά και τη λίμνη Ορόκλινης, καθώς και σε άλλα σημεία όπου υπάρχουν στάσιμα νερά.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε πως εντατικοποιεί την εκστρατεία του για καταπολέμηση των κουνουπιών, με στόχο να ενισχύσει τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την πόλη. Οι έλεγχοι και οι ψεκασμοί διεξάγονται από τους λειτουργούς και τα συνεργεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λάρνακας και σκοπό έχουν τη μείωση του αριθμού των κουνουπιών, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία και να μην προκαλείται όχληση στους δημότες και στους επισκέπτες, όπως αναφέρει ο δήμος.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στις περιοχές του αεροδρομίου Λάρνακας, των Καμάρων και της Βεργίνας που επηρεάζονται από τις αλυκές, στην Ορόκλινη λόγω της λίμνης, αλλά και στις περιοχές των πρώην διυλιστηρίων και των Λιβαδιών, στις οποίες υπάρχουν, ακόμη, στάσιμα νερά. Επιπρόσθετα, συνεργείο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας συνεχίζει την εκστρατεία μέσα στην πόλη (από πόρτα σε πόρτα) για καταπολέμηση του κουνουπιού Aedes aegypti και ενημέρωση του κοινού.