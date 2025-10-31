Παράπονα από πολίτες που μένουν στην περιοχή της Αλυκής Λάρνακας σχετικά με τσιμπήματα από κουνούπια και διάφορα άλλα έντομα τέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης. Το philenews επικοινώνησε με το Τμήμα Υγειονομείου του Δήμου όπου μας εξήγησαν για τα είδη των κουνουπιών και εντόμων που υπάρχουν στη περιοχή, καθώς και για τις ενέργειες που γίνονται για αποτροπή του φαινομένου.

Πέριξ της Αλυκής υπάρχουν στάσιμα νερά, τα οποία είναι μία από τις εστίες όπου υπάρχουν κουνούπια. Σύμφωνα με το αρμόδιο Τμήμα, περιμετρικά της Αλυκής γίνονται ψεκασμοί, ενώ στην ίδια την Αλυκή αυτό απαγορεύεται. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στο philenews, οι ψεκασμοί γίνονται με βιολογικά εντομοκτόνα, τα οποία είναι επιτρεπόμενα και ελεγμένα από το Υπουργείο Γεωργίας.

Στη περιοχή της Αλυκής το κουνούπι που υπάρχει είναι το συνηθισμένο, ενώ αν υπάρχει και κουνούπι που προκαλεί ασθένειες, αυτό εξακριβώνεται μέσω των δειγματοληπτικών εξετάσεων. Ο αρμόδιος Δήμος έχει τοποθετήσει παγίδες, με το Υπουργείο Υγείας να προβαίνει σε ελέγχους για να διαφανεί εάν είναι επικίνδυνο για το κοινό.

Παράλληλα, εκτός από τα κουνούπια, υπάρχουν και άλλα έντομα ή άλλου γένους που δαγκώνουν, τα οποία υπάρχουν σε δέντρα, φραγμούς και σαπισμένα φύλλα.

Κλασικό παράδειγμα είναι τα «βουβά κουνούπια» – η κοινή ονομασία για τις σκνίπες (φλεβοτόμοι) – ή τα μαύρα έντομα, που δεν ακούγονται και συχνά δαγκώνουν.

Γίνονται ψεκασμοί

Από πλευράς Δήμου γίνονται ψεκασμοί και σε λιμνάζοντα νερά που είναι σε οικιστικές περιοχές, σε οχετούς ομβρίων υδάτων και γενικά σε ποταμούς που είναι στην πόλη. Για παράδειγμα, υπάρχουν ποταμοί που μπορεί να ξεκινούν από τις Καμάρες και να καταλήγουν στη θάλασσα.

Η εκπρόσωπος του Υγειονομικού του Δήμου τόνισε στο philenews ότι τα διάφορα κανάλια είναι καταγεγραμμένα, ενώ κάθε 10-12 ημέρες γίνεται ο κύκλος ψεκασμών. Συγκεκριμένα, υπάρχει πρόγραμμα από το αρμόδιο Τμήμα, σύμφωνα και με το φάρμακο, το οποίο αντέχει για δέκα ημέρες, ούτως ώστε εκείνη τη μέρα να γίνονται οι ψεκασμοί.

Που οφείλεται η παρουσία κουνουπιών;

Η παρουσία των κουνουπιών στη Λάρνακα οφείλεται σε δύο λόγους, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λάρνακας.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι μπορεί να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται τα έντομα μέσα στο σπίτι μας. Το αρμόδιο τμήμα προβαίνει σε επισκέψεις στις οικίες των δημοτών ούτως ώστε να εντοπίσουν τις εστίες κουνουπιών. Ορισμένες εστίες είναι oι γλάστρες και δοχεία με νερό τα οποία είναι για μέρες εκτεθειμένα, λάστιχα καθώς και μικρά σιντριβάνια. Αυτές οι εστίες μπορούν να αναπτύξουν τα κουνούπια, τα οποία πολλαπλασιάζονται με αποτέλεσμα να το φαινόμενο αυτό να καταστεί σχεδόν ανεξέλεγκτο.

Από πόρτα σε πόρτα Δήμος με Επαρχιακό Υγειονομείο

Τόσο ο Δήμος Λάρνακας, όσο και το Επαρχιακό Υγειονομείο, πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα ούτως ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για τα κουνούπια.

Από τη μία, ο Δήμος προβαίνει ανά δεκαήμερο σε κύκλους ελέγχου και ψεκασμού σε στάσιμα νερά, ποταμούς και οχετούς ομβρίων υδάτων. Από την άλλη, γίνεται ενημέρωση των κατοίκων και ψεκασμοί σε οικίες όπου εντοπίζονται εστίες κουνουπιών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λάρνακας, υπάρχει έντυπο φυλλάδιο το οποίο έκδωσε το Υπουργείο Υγείας και δίνεται στον κόσμο για να ενημερωθεί.

Πώς να ξεχωρίσεις αν σε δάγκωσε κουνούπι που προκαλεί ασθένειες ή όχι

Ένα θέμα που υπάρχει είναι πως ο απλός κόσμος δεν έχει την ειδικότητα να κατανοήσει εάν το έντομο που τον δάγκωσε προκαλεί ασθένειες ή εάν προέρχεται από την υγρασία και τα χόρτα άρα είναι ακίνδυνο.

Γι’ αυτό το θέμα, το Υγειονομείο μαζί με το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου θα προχωρήσουν από τον Νοέμβριο σε ψεκασμό των εντόμων, ωστόσο επισημάνθηκε στο philenews ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει και το θέμα με το κουνούπι τίγρης. «Η εκστρατεία είναι ολόχρονη και στα Δημοτικά Διαμερίσματα της αρμοδιότητάς μας δηλαδή Λιβαδιών και Βορόκληνης».

Εκστρατεία για καταπολέμηση του κουνουπιού Aedes aegypti

Συνεργεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας συνεχίζουν την εκστρατεία (από πόρτα σε πόρτα) για καταπολέμηση του κουνουπιού Aedes aegypti και ενημέρωση του κοινού για τα μέτρα αντιμετώπισης του.

Το Τμήμα Υγειονομείου του Δήμου Λάρνακας τονίζει στο philenews ότι η ελάχιστη ποσότητα στάσιμου νερού που κατακρατείται σε οποιαδήποτε αντικείμενα ή χώρους στις οικίες / υποστατικά τους, είναι ικανή για πολλαπλασιασμό των κουνουπιών, αφού οι θερμοκρασίες που επικρατούν αυτές τις ημέρες είναι ευνοϊκές.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες και τα αρμόδια τμήματα

1) Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), οι οποίες βρίσκονται εκτός λειτουργίας

2) Παλιοί αποχετευτικοί λάκκοι που δεν έκλεισαν ικανοποιητικά μετά τη σύνδεση των κτιρίων/υποστατικών με το κεντρικό δίκτυο του Ε.Ο.Α.Λ.

3) Εκσκαφές σε ανεγειρόμενες οικοδομές

4) Παλιά ελαστικά αυτοκινήτων, βαρέλια αποθήκευσης νερού, παλιά ντεπόζιτα, μπλοκαρισμένες (φραγμένες) σχάρες όμβριων υδάτων σε ράμπες/υπόγεια κτιρίων όπου συγκρατείται νερό καθώς και πιατάκια γλαστρών λουλουδιών, δεξαμενές ή δοχεία με υδρόβια φυτά όπως νούφαρα κ.α.

5) Στοιβαγμένα ελαστικά αυτοκινήτων σε υπαίθριους χώρους υποστατικών επιδιόρθωσης ελαστικών ή και μηχανουργείων. Τα παλιά ελαστικά πρέπει να απομακρύνονται τακτικά από αδειοδοτημένες εταιρείες. Σε περίπτωση που θα παραμένουν αρκετό διάστημα σε κάποιο χώρο, αυτός θα πρέπει να είναι στεγασμένος ή/και τα ελαστικά να σκεπάζονται ώστε να μην συγκρατούν νερό της βροχής.

6) Βάζα με λουλούδια στα κοιμητήρια στα οποία το νερό μένει στάσιμο για αρκετό διάστημα (πρέπει να αντικαθίσταται το νερό κάθε επτά (7) ημέρες).

Κουνούπια ικανά να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα

Τα είδη των κουνουπιών που υπάρχουν τώρα στην Κύπρο είναι ικανά να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα στον άνθρωπο όπως ο ιός του Κίτρινου Πυρετού, Δάγκειου Πυρετού, ιός ΖΙΚΑ, ιός του Δυτικού Νείλου κ.α.