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Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός αρχικά στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νότια και τα βόρεια παράλια μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά τόπους βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 15 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες, ελαφρές κυρίως, βροχές κυρίως στα δυτικά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο και μη αξιόλογη μεταβολή το Σάββατο, για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.