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Εναλλαγές λιακάδας και συννεφιάς αναμένονται σήμερα, με τη θερμοκρασία να θυμίζει άνοιξη. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής ψηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν τοπικά ελαφρές βροχές.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.